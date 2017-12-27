Замминистра обороны посетил Всероссийский новогодний юнармейский сбор
Как заявил чиновник, «Юнармия» становится площадкой для поиска талантливой молодёжи и способна обеспечить обновление необходимых кадров.
«Юнармии» всего полтора года, а она уже превзошла все ожидания. Желаю вам не останавливаться на достигнутом», — сказал Панков.
В торжественном мероприятии также приняла участие уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, сообщили в департаменте информации военного ведомства.
За минувший год юнармейцы стали участниками ряда мероприятий, среди которых акции «Вахта памяти», военно-спортивная игра «Победа», специализированные смены в лагере «Артек».
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что «Артек» принял рекордное число детей в 2017 году.