Замминистра обороны посетил Всероссийский новогодний юнармейский сбор

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Заместитель министра обороны Николай Панков посетил Всероссийский новогодний юнармейский сбор, сообщает ФАН.

Как заявил чиновник, «Юнармия» становится площадкой для поиска талантливой молодёжи и способна обеспечить обновление необходимых кадров.

«Юнармии» всего полтора года, а она уже превзошла все ожидания. Желаю вам не останавливаться на достигнутом», — сказал Панков.

В торжественном мероприятии также приняла участие уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, сообщили в департаменте информации военного ведомства.

За минувший год юнармейцы стали участниками ряда мероприятий, среди которых акции «Вахта памяти», военно-спортивная игра «Победа», специализированные смены в лагере «Артек».

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что «Артек» принял рекордное число детей в 2017 году.

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