В Пентагоне прокомментировали закупку Турцией систем С-400 у России

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В Пентагоне прокомментировали закупку Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском оборонном ведомстве отметили, что системы противоракетной обороны, совместимые со стандартами НАТО, были бы для Анкары лучшим вариантом.

«Совместимые со (стандартами. — RT) НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе… Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы «Patriot» США...», — отметил представитель пресс-службы Пентагона.

Ранее Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400.

12 сентября Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке С-400.

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