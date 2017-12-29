Турция будет самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

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В Турции сообщили, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, поставленные Россией, будет обслуживать турецкий персонал.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление турецкой стороны.

«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом», — указывается  в документе.

Ранее Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400.

12 сентября Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке С-400.

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Турция
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