Турция будет самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400
В Турции сообщили, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, поставленные Россией, будет обслуживать турецкий персонал.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление турецкой стороны.
«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом», — указывается в документе.
Ранее Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400.
12 сентября Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке С-400.
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