В Пентагоне заявили, что продолжают убеждать Турцию отказаться от покупки С-400 у России

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Сотрудник пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что американские власти продолжают переговоры с Турцией по поводу С-400, чтобы убедить Анкару отказаться от покупки вооружения у России.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц», — отметил он.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Турция должна иметь лишь то вооружение, которое совместимо с системами противоракетной обороны НАТО.

«Мы поддерживаем открытый диалог по данному вопросу и подчёркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем», — добавил Майкл.

Ранее в Турции сообщили, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, поставленные Россией, будет обслуживать турецкий персонал.

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