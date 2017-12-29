В Пентагоне заявили, что продолжают убеждать Турцию отказаться от покупки С-400 у России
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц», — отметил он.
По его словам, в Вашингтоне считают, что Турция должна иметь лишь то вооружение, которое совместимо с системами противоракетной обороны НАТО.
«Мы поддерживаем открытый диалог по данному вопросу и подчёркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем», — добавил Майкл.
Ранее в Турции сообщили, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, поставленные Россией, будет обслуживать турецкий персонал.