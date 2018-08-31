«Американцы достигают противоположного эффекта»: Эрдоган подтвердил покупку российских С-400, несмотря на угрозы США

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен получить российские зенитные ракетные системы С-400 в максимально короткие сроки. Турецкий президент подчеркнул, что страна нуждается в подобных комплексах, однако партнёры по НАТО препятствуют их приобретению. Ранее США пригрозили санкциями покупателям С-400. Эксперты отмечают, что обострившиеся отношения с Белым домом и необходимость защищать свои границы фактически «толкают Анкару всё ближе к Москве».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает очень скоро получить российские зенитные ракетные системы С-400.

«У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. С этим договором вопрос решён. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки», — приводит издание Anadolu слова турецкого лидера.

Эрдоган также пояснил, что Анкара преследует свои собственные интересы и стремится достичь своих целей «перед лицом усилий тех, кто пытается повлиять на нашу страну (Турцию. — RT) и наш регион в соответствии со своей собственной повесткой дня».

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара нуждается в системах ПРО, однако партнёры по НАТО пытаются помешать Турции их приобрести.

«Когда на нас падали ракеты с территории Сирии, гибли и получали ранения наши граждане, наши партнёры (из НАТО. — RT) начали выводить размещённые в Турции системы ПРО. Нам нужны такие системы, но они отказались нам их продавать. И когда мы пытаемся своими силами решить этот вопрос, они нам ставят преграды», — заключил Эрдоган.

Ранее, 23 августа, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отметила, что США выступают против того, чтобы их партнёры по всему миру покупали российские системы С-400, а также не исключают введения санкций в отношении стран — покупателей комплексов.

Безопасность прежде всего

Угрозы со стороны Вашингтона заставляют Анкару «более активно двигаться в сторону Москвы», отмечают эксперты. При этом доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков признаёт, что покупка С-400 носит прежде всего практический характер.

«На самом деле Турция действительно нуждается в системе противовоздушной, противоракетной обороны в связи с тем, что регион достаточно нестабильный. А с учётом ослабления положительного взаимодействия с США и перехода к конфронтации, особенно после введения санкций со стороны Штатов, турки более активно начинают двигаться в сторону Москвы. Тем самым американцы достигают ровно противоположного эффекта, чем им хотелось», — отметил эксперт в беседе с RT.

F-35

© JACK GUEZ / AFP

Турция намеренно не стала отказываться от покупки С-400, чтобы показать твёрдость своих намерений США, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

По его словам, Анкару также возмутило, что США уже приняли меры против Турции в ответ на сделку Анкары с Москвой.

Ранее конгресс принял решение о введении ограничений на поставки F-35 — самолётов последнего поколения — в Турцию, несмотря на то, что заказчик уже перечислил $900 млн в качестве предоплаты. При этом эксперт указывает на то, что «конгресс не имел права принимать такое решение за международную корпорацию Lockheed Martin, которая производит этот самолёт».

Эрдоган также возмутился решением властей США и даже пообещал подать в суд за отказ поставлять истребители.

Шаг к выходу из НАТО

Эксперты не исключают, что это противостояние между Турцией и США приведёт Анкару к выходу из НАТО.

«В Вашингтоне раздаётся всё больше голосов о том, что такой союзник, как Турция, в НАТО скорее создаёт проблемы, нежели оказывает помощь. Это нарастает всё больше и больше. Закупка С-400 — это существенный шаг к последующему выходу Турции из НАТО», — отметил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

Он уверен, что США введут жёсткие санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК. «Какие санкции введут США, сейчас трудно сказать, но наверняка они будут очень жёсткими. Это уже традиционные методы. В мире трудно найти страну, на которую бы не распространялись американские санкции», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Напомним, ранее США заявляли о том, что наказание ожидает любую страну, сотрудничающую с Москвой в военной сфере. В Пентагоне не исключили введения санкций против Индии из-за контракта на поставку из России ЗРК С-400. Ограничения в отношении стран, продолжающих военно-техническое сотрудничество с Москвой, вводятся в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее США уже ввели санкции в отношении Турции из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Он был задержан Анкарой по обвинению в терроризме и шпионаже. Вашингтон неоднократно требовал освободить Брансона, но Турция отвечала отказом. Тогда Белый дом запретил въезд в страну турецкому министру юстиции и главе МВД, а также повысил в два раза пошлины на сталь и алюминий из Турции. Эрдоган в ответ объявил бойкот американской электронике и повысил пошлины на ряд товаров из США.

«У Анкары не складываются отношения с Соединёнными Штатами в последнее время и при этом достаточно динамично развиваются отношения с Россией. Тем самым политическая ситуация толкает Турцию всё ближе к Москве. Россия заинтересована в поддержании независимой внешнеполитической линии Турции», — резюмировал Владимир Аватков.