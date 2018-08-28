«Просто неприемлемо»: МИД Германии осудил попытки США повлиять на строительство «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал политику США, которые с помощью санкций пытаются помешать строительству «Северного потока — 2». Министр подчеркнул, что понимает желание Вашингтона продавать сжиженный газ в Европу, но тогда американская продукция должна выдерживать ценовую конкуренцию. Дипломата поддерживают и в немецких бизнес-кругах: предприниматели неоднократно заявляли о выгодах сотрудничества с Россией. Эксперты отмечают, что позиция Берлина вполне ожидаема, ведь от бесперебойной поставки топлива по сходной цене зависит экономическая мощь Германии и ЕС.

МИД Германии раскритиковал политику США в отношении международного проекта «Северный поток — 2».

«Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в Берлине, выступая на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом.

Он также отметил, что готов понять стремление США поставлять больше сжиженного газа в Европу, но подобные планы недопустимо продвигать с помощью насильственных мер.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

РИА Новости

© Axel Schmidt

«Решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций», — подчеркнул министр иностранных дел Германии.

По его словам, Вашингтон заставляет европейцев формулировать ответы на политику ограничений США. При этом если Америка вводит санкции против России, Китая, Турции, то в будущем может пойти против «других важнейших торговых партнёров» — Европы в целом и Германии в частности.

Таким образом, Европе стоит задуматься о создании альтернативных альянсов. Кроме того, днём ранее Маас заявил, что ЕС нуждается «в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией».

Немецкий участок

Несмотря на вводимые США санкции и политику противодействия проекту, строительство газопровода идёт в соответствии с запланированным графиком. Пресс-секретарь компании Nord Stream Йенс Мюллер заявил, что работы в немецком заливе Грайфсвальд планируется окончить до конца года.

«Мы идём строго в соответствии с разрешительными документами и сроками. В этом заливе мы должны закончить все работы до конца года, потому что далее начнётся сезон птиц, они начнут гнездование. У нас очень чётко определены все временные слоты, в которых нам разрешено работать, и, если мы в них не впишемся, особенно если они связаны с экологией, нам придётся ждать до следующего года», — подчеркнул Мюллер.

Работы по строительству участка «Северный поток —2» в немецком заливе Грайфсвальд

globallookpress.com

© Nord Stream AG

Немецкие компании приветствуют строительство, поскольку Европа нуждается в российском топливе. Генеральный директор компании Wintershall Марио Мерен отметил, что Москва в этом смысле станет надёжным партнёром Брюсселю.

«Чтобы удовлетворить растущий спрос на импорт, нам нужны надёжные партнёры... «Северный поток — 2» обеспечит дополнительные мощности в 55 млрд кубометров газа, когда проект будет завершён. Это газ, который необходим Европе», — приводятся слова Мерена в сообщении компании.

«Ожидаемая позиция»

Эксперты поясняют, что достаточно жёсткая позиция Берлина и немецких бизнес-кругов относительно строительства «Северного потока — 2» вполне понятна. Топливо необходимо для развития экономики ФРГ.

«Эта позиция Германии вполне предсказуемая. Она ожидает экономический подъём, для которого требуется энергетическая составляющая. Германия выводит свои атомные электростанции постепенно, и заменить их может только газ. Никакие альтернативные источники энергии не могут восполнить газ как топливо для электростанций, как топливо для нагрева и как сырьё для газохимии и нефтехимии», — пояснил RT руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов.

Он добавил, что отказ от российского газа станет «ударом по экономической мощи Германии». Именно поэтому Берлин отстаивает проект, подчёркивая его чисто экономическую направленность.

Позиция же США также понятна: объединение усилий Европы и России означает появление мощного конкурента Вашингтона. Так, Белый дом пытается любыми способами перенаправить европейские интересы на американский рынок. Брюсселю предлагается более дорогой американский сжиженный газ, но, как пояснил Маас, каждый делает выбор исходя из собственных интересов.

Таким образом, слова главы МИД ФРГ укладываются в общую канву политики Европы, направленной на «становление большого геополитического игрока, всё менее зависящего от США», поясняет Солозобов. Западные политики понимают, что «без Москвы единая Европа не может быть столь сильной, чтобы противостоять Вашингтону».

Ответ России

В Кремле не раз заявляли, что «Северный поток — 2» — это чисто экономический проект. В частности, об этом вновь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда», опубликованном 28 августа.

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Лавров указал, что США пытаются продвинуть свои энергетические интересы в регионе.

«Спекуляции о том, что Россия якобы стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны... «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер», — заключил Лавров.

Напомним, нитка газопровода «Северный поток — 2» пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны, кроме Дании, дали необходимые разрешения на строительство. При этом в австрийской компании OMV, занятой в строительстве газотранспортной магистрали, заявили, что уже существует проект, позволяющий проложить газопровод в обход Дании.