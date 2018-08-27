В Латвии заявили, что «Северный поток — 2» может повлиять на отношения ЕС и США

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Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать точкой столкновения в трансатлантических отношениях. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Рикевичс.
В Латвии заявили, что «Северный поток — 2» может повлиять на отношения ЕС и США
  • РИА Новости

«В ходе конференции министр выразил обеспокоенность проектом «Северный поток — 2», который угрожает увеличить зависимость от одного доминирующего поставщика и маршрута доставки, что противоречит принципам Энергетического союза», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, министр подчеркнул, что единственным способом решения этих проблем на уровне Евросоюза является «поддержка диверсификации источников энергоснабжения и развитие внутреннего энергетического рынка ЕС».

«Более того, энергетика — это не только вопрос европейской безопасности, но и вопрос трансатлантических отношений. «Северный поток — 2» может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях», — добавили в МИД Латвии.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон во время визита на Украину призвал искать альтернативу «Северному потоку — 2»

20 августа в Кремле подчеркнули, что попытки остановить реализацию проекта газопровода нарушают все торговые правила и нормы.

Эксперт Сергей Чижов оценил в беседе с НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.

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