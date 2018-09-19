Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд

Власти Китая за июль сократили на $7,7 млрд вложения в госдолг Соединённых Штатов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

При этом агентство указывает, что КНР всё равно продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, владея американскими облигациями на сумму в $1,171 трлн.

Второе место по вложениям в данный финансовый инструмент, как и раньше, занимает Япония. В её собственности казначейских бумаг Минфина на $1,0355 трлн.

Замыкает тройку лидеров с большим отставанием Ирландия, у неё американских ценных бумаг на $300 млрд.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

18 июля стало известно, что Россия выбыла из списка самых крупных держателей американских казначейских бумаг, а 16 августа Турция вышла из числа основных держателей госдолга США.

В июле доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал выход России из числа основных держателей госдолга США.