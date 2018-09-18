США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая
Отмечается, что пошлины на уровне 10% начнут действовать со следующей недели — с 24 сентября.
При этом с 1 января 2019 года они поднимутся до 25%.
Trump intensifies trade war by imposing tariffs on $200 billion more of Chinese goods starting next week. https://t.co/1WpluAUZeB— The Associated Press (@AP) 17 сентября 2018 г.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новые тарифы на товары из Китая на $200 млрд.