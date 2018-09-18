США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая

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Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые пошлины на сумму более $200 млрд на импортируемые из Китая товары. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что пошлины на уровне 10% начнут действовать со следующей недели — с 24 сентября.

При этом с 1 января 2019 года они поднимутся до 25%.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новые тарифы на товары из Китая на $200 млрд.

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