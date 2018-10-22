«Неприемлемый ущерб»: как выход США из договора о РСМД может повлиять на процесс ядерного разоружения в мире

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Алексей Заквасин
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, отмечают в Госдуме. Соглашение, заключённое в 1987 году Москвой и Вашингтоном, впервые в истории человечества предусматривало ликвидацию целого класса носителей ядерного оружия. Теперь же эксперты полагают, что Соединённые Штаты могут возобновить производство запрещённых ракетных комплексов и увеличат дальность современных средств поражения. О возможных глобальных последствиях такой стратегии — в материале RT.
«Неприемлемый ущерб»: как выход США из договора о РСМД может повлиять на процесс ядерного разоружения в мире
  • Американский ОТРК MGM-140 ATACMS
  • © sill-www.army.mil

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвало негативную реакцию в Москве. По мнению российских парламентариев, разрыв соглашения послужит стимулом для развития гонки вооружений. 

В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что ликвидация  ДРСМД «может привести к очень серьёзному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами».

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ДРСМД был заключён 8 декабря 1987 года между СССР и США. Державы договорились полностью уничтожить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», «Ока», ракеты Р-12 и Р-14. Пентагон избавился от систем Pershing и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

В последнее десятилетие Москва и Вашингтон регулярно обмениваются обвинениями в нарушении ДРСМД. Пентагон полагает, что дальность российской крылатой ракеты 9М729 превышает 500 км, а баллистической РС-26 «Рубеж» не достигает 5,5 тыс. км.

Претензии Москвы в основном связаны с развёртыванием глобальной системы ПРО. Военно-политическое руководство России убеждено, что американцы могут использовать размещённые в Европе сухопутные комплексы для запуска ракет средней дальности типа BGM-109 («Томагавк»). Также Минобороны РФ полагает, что Пентагон применяет запрещённые боеприпасы в качестве мишеней для испытаний ракет-перехватчиков.

«США рискуют потерпеть поражение»

 

Ракеты средней и меньшей дальности относятся к классу нестратегического (тактического) ядерного оружия (ТЯО). В Пентагоне неоднократно выражали беспокойство превосходством РФ в этом сегменте военной техники. По американским данным, в арсенале России находится 1—6 тыс. боеприпасов тактического назначения, а на складах армии Соединённых Штатов — около 500 единиц ТЯО, причём 200 — на авиабазах в Германии, Италии, Турции, Нидерландах и Бельгии.

В опубликованном в феврале обзоре ядерной политики США говорилось о том, что американские ВС не могут адекватно ответить РФ на применение тактического ядерного оружия в Европе. Чтобы нивелировать преимущество Москвы, авторы документа предложили разработать боевые части с пониженным уровнем мощности для баллистических и крылатых ракет.

«Если Россия полагает, что может достичь своих целей посредством ограниченного использования ядерного оружия при отсутствии адекватного ответа с нашей стороны, то мы рискуем потерпеть поражение в конфликте подобного рода», — заявил в начале года глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

  • Пуск ракеты комплекса Pershing
  • © Wikimedia

Опрошенные RT эксперты считают, что выход из ДРСМД в этом смысле особенно выгоден Соединённым Штатам. Ликвидация договора предоставит Вашингтону карт-бланш на запуск производства запрещённых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) и новых видов ударного оружия, уверен заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв. 

«Соединённые Штаты смогут вкладывать деньги в достаточно широкий спектр вооружений, позволяющих наносить высокоточный удар на дальности свыше 500 км. Однако речь идёт не только о наземных платформах. Дополнительные средства могут получить производители «Томагавков» и авиационных ракет», — отметил Золотарёв.

Между тем возобновление производства запрещённых ракет не будет иметь ничего общего с оборонными задачами на территории самих США, считает старший председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский. По его словам, новые американские ОТРК могут быть размещены в Европе или Азии. 

«Для защиты и нападения американцам вполне достаточно нынешнего количества «Томагавков» и ракет воздушного базирования», — пояснил Бужинский.

«Опасные игрушки»

 

В настоящее время на вооружении ВС США находится несколько наземных средств поражения, способных достигать объектов на разрешённой ДРСМД дальности (до 500 км). Одно из самых распространённых — семейство ОТРК MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 150—300 км.

В последние годы корпорация Raytheon проводит модернизацию комплексов в рамках программы LRPF (Long Range Precision Fires) DeepStrike («Удар на большую глубину»). Если верить разработчику, MGM-140 получит возможность наносить удары на дальности от 300 до 499 км. Испытательные пуски новых боеприпасов запланированы на 2019 год.

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«В случае выхода из ДРСМД Пентагон будет вкладывать деньги в том числе в повышение возможностей своей артиллерии. С большой вероятностью дальность ракеты DeepStrike будет превышать заявленную либо американцы в течение нескольких лет разработают новый боеприпас, бьющий на 800 км», — предположил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как считает эксперт, стремясь закрыть брешь в сфере ТЯО, США могут в достаточно короткие сроки разработать наземную версию «Томагавка». По его словам, это может негативно сказаться на безопасности РФ. Корнев напомнил, что новейшая модификация BGM-109 обладает способностью барражировать в заданном районе и наносить удар по цели по команде оператора.

«Появление таких ракет в морской и тем более сухопутной версии заметно осложнит для РФ решение задач по защите воздушных рубежей. Нашим войскам будет затруднительно анализировать ситуацию и предугадывать траекторию полёта нового «Томагавка». К тому же его запуск может быть воспринят как нападение и гипотетически привести к ответному удару. Это очень опасные игрушки», — отметил Корнев.

  • ОТРК «Искандер»
  • РИА Новости

Также собеседник RT полагает, что США могут возобновить производство ОТРК Pershing. Однако это будет совершенно новое оружие. По мнению Корнева, американцы наверняка оснастят комплекс гиперзвуковыми управляемыми боеголовками и ракетами дальностью свыше 1,7 тыс. км.

Если Соединённые Штаты запустят производство ракет средней и меньшей дальности, то Россия может ответить встречными мерами, уверен Корнев. В частности, на вооружении РФ могут появиться дальнобойные ракеты для ОТРК семейства «Искандер» и различные сухопутные версии «Калибров».

«Наша страна сполна может реализовать потенциал «Калибров». Не сомневаюсь, что появятся наземные варианты этих ракет, а также увеличится количество их морских носителей. Не стоит забывать и о других средствах сдерживания, таких как гиперзвуковое оружие, перехват которого практически невозможен. Вряд ли отечественные учёные остановились на достигнутом», — сказал Корнев.

Однако важнейшую сдерживающую роль, по мнению собеседника RT, в случае выхода США из ДРСМД будут играть стратегические ядерные силы. В связи с этим у Москвы нет необходимости вкладывать деньги в масштабное производство ОТРК и средств ПВО-ПРО.

«Если негативный сценарий станет реальностью, то гораздо эффективнее будет вложить деньги в совершенствование нашей ядерной триады, тем более что она обладает возможностью поражать цели в Европе и Азии. На мой взгляд, появление нового оружия стратегического назначения будет самым адекватным и менее затратным ответом на размещение ракет средней и меньшей дальности вблизи границ РФ», — отметил Корнев.

В интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на современном этапе у России достаточно инструментов ядерного и неядерного сдерживания США даже в случае ликвидации ДРСМД.

По его мнению, достигнутый за последнее время прогресс в сфере гиперзвука, в ракетных технологиях и в создании оружия на «иных физических принципах» позволит России адекватно реагировать на появление в арсенале Соединённых Штатов запрещённых средств поражения.

«Сейчас для сдерживания США у нашей страны нет необходимости в производстве какого-то немыслимого количества ракетных комплексов средней дальности. Появились гиперзвуковые ракеты, боевые блоки и другие новейшие системы, способные нанести гарантированный неприемлемый ущерб американским военным объектам на море и на территории европейских стран. В Вашингтоне этого не могут не понимать», — подытожил Кнутов.

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