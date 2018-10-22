«Неприемлемый ущерб»: как выход США из договора о РСМД может повлиять на процесс ядерного разоружения в мире

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами, отмечают в Госдуме. Соглашение, заключённое в 1987 году Москвой и Вашингтоном, впервые в истории человечества предусматривало ликвидацию целого класса носителей ядерного оружия. Теперь же эксперты полагают, что Соединённые Штаты могут возобновить производство запрещённых ракетных комплексов и увеличат дальность современных средств поражения. О возможных глобальных последствиях такой стратегии — в материале RT.

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвало негативную реакцию в Москве. По мнению российских парламентариев, разрыв соглашения послужит стимулом для развития гонки вооружений.

В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что ликвидация ДРСМД «может привести к очень серьёзному кризису в сфере контроля над ядерными арсеналами».

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ДРСМД был заключён 8 декабря 1987 года между СССР и США. Державы договорились полностью уничтожить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», «Ока», ракеты Р-12 и Р-14. Пентагон избавился от систем Pershing и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

В последнее десятилетие Москва и Вашингтон регулярно обмениваются обвинениями в нарушении ДРСМД. Пентагон полагает, что дальность российской крылатой ракеты 9М729 превышает 500 км, а баллистической РС-26 «Рубеж» не достигает 5,5 тыс. км.

Претензии Москвы в основном связаны с развёртыванием глобальной системы ПРО. Военно-политическое руководство России убеждено, что американцы могут использовать размещённые в Европе сухопутные комплексы для запуска ракет средней дальности типа BGM-109 («Томагавк»). Также Минобороны РФ полагает, что Пентагон применяет запрещённые боеприпасы в качестве мишеней для испытаний ракет-перехватчиков.

«США рискуют потерпеть поражение»

Ракеты средней и меньшей дальности относятся к классу нестратегического (тактического) ядерного оружия (ТЯО). В Пентагоне неоднократно выражали беспокойство превосходством РФ в этом сегменте военной техники. По американским данным, в арсенале России находится 1—6 тыс. боеприпасов тактического назначения, а на складах армии Соединённых Штатов — около 500 единиц ТЯО, причём 200 — на авиабазах в Германии, Италии, Турции, Нидерландах и Бельгии.

В опубликованном в феврале обзоре ядерной политики США говорилось о том, что американские ВС не могут адекватно ответить РФ на применение тактического ядерного оружия в Европе. Чтобы нивелировать преимущество Москвы, авторы документа предложили разработать боевые части с пониженным уровнем мощности для баллистических и крылатых ракет.

«Если Россия полагает, что может достичь своих целей посредством ограниченного использования ядерного оружия при отсутствии адекватного ответа с нашей стороны, то мы рискуем потерпеть поражение в конфликте подобного рода», — заявил в начале года глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

Пуск ракеты комплекса Pershing

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Опрошенные RT эксперты считают, что выход из ДРСМД в этом смысле особенно выгоден Соединённым Штатам. Ликвидация договора предоставит Вашингтону карт-бланш на запуск производства запрещённых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) и новых видов ударного оружия, уверен заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв.

«Соединённые Штаты смогут вкладывать деньги в достаточно широкий спектр вооружений, позволяющих наносить высокоточный удар на дальности свыше 500 км. Однако речь идёт не только о наземных платформах. Дополнительные средства могут получить производители «Томагавков» и авиационных ракет», — отметил Золотарёв.

Между тем возобновление производства запрещённых ракет не будет иметь ничего общего с оборонными задачами на территории самих США, считает старший председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский. По его словам, новые американские ОТРК могут быть размещены в Европе или Азии.

«Для защиты и нападения американцам вполне достаточно нынешнего количества «Томагавков» и ракет воздушного базирования», — пояснил Бужинский.

«Опасные игрушки»

В настоящее время на вооружении ВС США находится несколько наземных средств поражения, способных достигать объектов на разрешённой ДРСМД дальности (до 500 км). Одно из самых распространённых — семейство ОТРК MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 150—300 км.

В последние годы корпорация Raytheon проводит модернизацию комплексов в рамках программы LRPF (Long Range Precision Fires) DeepStrike («Удар на большую глубину»). Если верить разработчику, MGM-140 получит возможность наносить удары на дальности от 300 до 499 км. Испытательные пуски новых боеприпасов запланированы на 2019 год.

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«В случае выхода из ДРСМД Пентагон будет вкладывать деньги в том числе в повышение возможностей своей артиллерии. С большой вероятностью дальность ракеты DeepStrike будет превышать заявленную либо американцы в течение нескольких лет разработают новый боеприпас, бьющий на 800 км», — предположил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как считает эксперт, стремясь закрыть брешь в сфере ТЯО, США могут в достаточно короткие сроки разработать наземную версию «Томагавка». По его словам, это может негативно сказаться на безопасности РФ. Корнев напомнил, что новейшая модификация BGM-109 обладает способностью барражировать в заданном районе и наносить удар по цели по команде оператора.

«Появление таких ракет в морской и тем более сухопутной версии заметно осложнит для РФ решение задач по защите воздушных рубежей. Нашим войскам будет затруднительно анализировать ситуацию и предугадывать траекторию полёта нового «Томагавка». К тому же его запуск может быть воспринят как нападение и гипотетически привести к ответному удару. Это очень опасные игрушки», — отметил Корнев.

ОТРК «Искандер»

РИА Новости

Также собеседник RT полагает, что США могут возобновить производство ОТРК Pershing. Однако это будет совершенно новое оружие. По мнению Корнева, американцы наверняка оснастят комплекс гиперзвуковыми управляемыми боеголовками и ракетами дальностью свыше 1,7 тыс. км.

Если Соединённые Штаты запустят производство ракет средней и меньшей дальности, то Россия может ответить встречными мерами, уверен Корнев. В частности, на вооружении РФ могут появиться дальнобойные ракеты для ОТРК семейства «Искандер» и различные сухопутные версии «Калибров».

«Наша страна сполна может реализовать потенциал «Калибров». Не сомневаюсь, что появятся наземные варианты этих ракет, а также увеличится количество их морских носителей. Не стоит забывать и о других средствах сдерживания, таких как гиперзвуковое оружие, перехват которого практически невозможен. Вряд ли отечественные учёные остановились на достигнутом», — сказал Корнев.

Однако важнейшую сдерживающую роль, по мнению собеседника RT, в случае выхода США из ДРСМД будут играть стратегические ядерные силы. В связи с этим у Москвы нет необходимости вкладывать деньги в масштабное производство ОТРК и средств ПВО-ПРО.

«Если негативный сценарий станет реальностью, то гораздо эффективнее будет вложить деньги в совершенствование нашей ядерной триады, тем более что она обладает возможностью поражать цели в Европе и Азии. На мой взгляд, появление нового оружия стратегического назначения будет самым адекватным и менее затратным ответом на размещение ракет средней и меньшей дальности вблизи границ РФ», — отметил Корнев.

В интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на современном этапе у России достаточно инструментов ядерного и неядерного сдерживания США даже в случае ликвидации ДРСМД.

По его мнению, достигнутый за последнее время прогресс в сфере гиперзвука, в ракетных технологиях и в создании оружия на «иных физических принципах» позволит России адекватно реагировать на появление в арсенале Соединённых Штатов запрещённых средств поражения.