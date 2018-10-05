Заокеанское эхо: почему США не могут догнать Россию в сфере гиперзвука
- Гипервуковой беспилотник X-43A
- AFP
- © NASA
Заместитель министра обороны США Патрик Шанахан заявил американским журналистам о намерении ведомства провести в ближайшее время цикл испытаний гиперзвукового вооружения. Он пообещал, что Пентагон будет проводить пуски «быстрее и чаще, чем этого могли ожидать».
Как сообщил Шанахан, сейчас ведётся оценка расходов на развёртывание производства опытных комплексов, способных развивать скорость свыше 5 Махов (более 6 тыс. км/ч), и проведение серии испытаний. Заместитель шефа Пентагона в очередной раз подчеркнул, что США крайне обеспокоены прогрессом России и Китая в создании гиперзвукового оружия.
В обход любой ПРО
За последние годы оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ достиг значительных успехов в сфере гиперзвуковых технологий. Россия проводит испытания и серийно выпускает несколько образцов для ВКС, РВСН и ВМФ, которые не имеют аналогов в мире.
В июле Минобороны РФ завершило бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». С 2019 года производитель этого комплекса — АО «Красмаш» — перейдёт на трёхсменный режим работы из-за возросшего объёма заказов со стороны оборонного ведомства. На боевое дежурство РС-28 заступит в 2021 году.
Предполагается, что дальность «Сармата» позволит наносить ядерные удары с разных направлений, в том числе через Южный полюс. Помимо этого, РС-28 может быть оснащён тремя планирующими блоками ракетного комплекса «Авангард». Эти глайдеры в специализированных СМИ известны под шифром Ю-71 («изделие 4202»).
Скорость боевого блока может превышать 20 Махов. При этом он способен маневрировать, в том числе по высоте. Как отмечают в Минобороны, эти качества делают полёт Ю-71 непредсказуемым, что снижает его уязвимость для средств противоракетной обороны, а также даёт ему «возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств».
«Авангард» будет стоять на вооружении Домбаровского соединения РВСН. По состоянию на июль 2018 года военные завершили основные работы по подготовке позиционного района.
В опытной эксплуатации ВКС России находится авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», который представляет собой аэробаллистическую ракету. Скорость боеприпаса, разработанного для уничтожения крупных наземных и морских целей, достигает 10 Махов. Носителями этого оружия станут истребитель МиГ-31К, стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и самолёт пятого поколения Су-57.
- Испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
В госпрограмму вооружения на 2018—2027 годы включена закупка противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон», развивающих скорость до 4—6 Mахов. Гиперзвуковой комплекс пополнит арсенал крупных боевых кораблей и атомных подводных лодок ВМФ.
На прошедшем в конце августа международном форуме «Армия—2018» в подмосковной Кубинке Минобороны РФ заключило контракт с Московским институтом теплотехники (МИТ) на разработку гиперзвукового летательного аппарата большой дальности «Анчар-РВ». Эксперты предполагают, что речь идёт о проекте ударного беспилотника.
Из пионеров в аутсайдеры
Минобороны США неоднократно отмечало, что на текущий момент ему нечего противопоставить новейшему российскому оружию. В ответ на появление в Вооружённых силах РФ гиперзвуковых боевых блоков и ракет Соединённые Штаты пересмотрели запланированные сроки испытаний своих опытных образцов. Хотя изначально планировалось, что интенсивный цикл тестов начнётся в первой половине 2020-х годов.
Большие надежды Пентагон возлагает на успешную реализацию проектов авиационной ракеты X-51 Waverider, гиперзвукового беспилотника SR-72 (на базе самолёта пятого поколения F-22 Raptor), противокорабельной ракеты ArcLight, боевых блоков Advanced Hypersonic Weapon (AHW) и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2).
Однако точные и относительно свежие данные об испытаниях данных образцов отсутствуют, а основной массив информации датируется первой половиной 2010-х годов. Тогда западные СМИ сообщали, что часть тестов была успешной, некоторые — заканчивались неудачно. Чаще всего причиной аварий становились сбои в системе управления и дефекты силовых установок. Аппаратура и двигатели якобы не выдерживали колоссальных перегрузок в процессе полёта.
Примечательно, что США были пионерами в сфере гиперзвуковых технологий. В июне 2001 года в воздух поднялся экспериментальный беспилотник NASA X-43. Это был первый в мире летательный аппарат, который преодолел порог в 5 Махов. Правда, БПЛА не мог развивать гиперзвуковую скорость самостоятельно. Для разгона X-43 американцы использовали блок крылатой ракеты Pegasus или сбрасывали дрон из-под крыла дальнего бомбардировщика B-52.
«Это не мультики»
В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что американцы, скорее всего, безнадёжно утратили лидерство в гиперзвуковых технологиях. По его мнению, на современном этапе США обладают технической возможностью производить различные аппараты, достигающие скорости в 5—10 Махов. Однако аналитик сомневается, что заокеанские специалисты смогли решить ряд фундаментальных проблем.
«Чтобы понять, насколько совершенно российское гиперзвуковое оружие, уместно привести в качестве примера «Авангард». Блок на скорости в 20 Махов представляет собой, как выразился президент, «огненный шар». Учитывая, что им можно управлять, он должен получать радиосигнал. Плазменное состояние этого не позволяет, но нашим учёным удалось решить столь невероятную задачу», — отметил Кнутов.
Эксперт предполагает, что на текущий момент американская промышленность не обладает такой уникальной технологией управления. Также Кнутов указал на актуальность проблемы с двигателями. По этим причинам значительная часть заокеанских гиперзвуковых аппаратов остаётся «достаточно сырыми разработками».
- Графическое изображение гипервукового аппарата X-51A Waverider
- Reuters
- © US Air Force
«На мой взгляд, по гиперзвуку американцы отстали капитально, как минимум на несколько лет. Но дело не в слабости их научно-технической мысли. Просто в начале 2000-х годов они сделали акцент на развёртывание глобальной системы ПРО, а Россия решила вкладывать деньги в вооружения, которые бы смогли прорвать любые средства обороны, то есть в ядерное оружие и гиперзвук», — пояснил Кнутов.
Также эксперт считает, что Минобороны РФ удалось ввести в заблуждение разведку США. Несмотря на обилие спутников и других средств контроля, американские спецслужбы не смогли получить достоверную информацию о реальной ситуации в сфере отечественных гиперзвуковых технологий. В итоге презентация новейшего оружия России 1 марта 2018 года стала для Вашингтона неожиданностью, уверен Кнутов.
«Американцы долгое время думали, что мы блефуем. Когда стало понятно, что это не мультики, а реальные боевые системы, они, видимо, решили влить колоссальные деньги уже в гиперзвук и в создание космического эшелона ПРО. Он будет включать лазерные установки для перехвата боевых блоков наших МБР. Однако это крайне дорогостоящее мероприятие, и его успешный результат гарантировать невозможно», — резюмировал Кнутов.
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