Заокеанское эхо: почему США не могут догнать Россию в сфере гиперзвука

Пентагон анонсировал скорое начало массовых испытаний гиперзвукового оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. По его словам, сейчас ведомство занимается урегулированием вопросов, связанных с финансированием и производством опытных образцов. Соединённые Штаты работают над созданием различных гиперзвуковых комплексов с 1990-х годов. Однако, в отличие от России, американцы не представили ни одного аппарата, способного выполнять боевые задачи. По мнению экспертов, превосходство Москвы в сфере гиперзвука вынудило Вашингтон ускорить разработку перспективного оружия.

Заместитель министра обороны США Патрик Шанахан заявил американским журналистам о намерении ведомства провести в ближайшее время цикл испытаний гиперзвукового вооружения. Он пообещал, что Пентагон будет проводить пуски «быстрее и чаще, чем этого могли ожидать».

Как сообщил Шанахан, сейчас ведётся оценка расходов на развёртывание производства опытных комплексов, способных развивать скорость свыше 5 Махов (более 6 тыс. км/ч), и проведение серии испытаний. Заместитель шефа Пентагона в очередной раз подчеркнул, что США крайне обеспокоены прогрессом России и Китая в создании гиперзвукового оружия.

В обход любой ПРО

За последние годы оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ достиг значительных успехов в сфере гиперзвуковых технологий. Россия проводит испытания и серийно выпускает несколько образцов для ВКС, РВСН и ВМФ, которые не имеют аналогов в мире.

В июле Минобороны РФ завершило бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». С 2019 года производитель этого комплекса — АО «Красмаш» — перейдёт на трёхсменный режим работы из-за возросшего объёма заказов со стороны оборонного ведомства. На боевое дежурство РС-28 заступит в 2021 году.

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Предполагается, что дальность «Сармата» позволит наносить ядерные удары с разных направлений, в том числе через Южный полюс. Помимо этого, РС-28 может быть оснащён тремя планирующими блоками ракетного комплекса «Авангард». Эти глайдеры в специализированных СМИ известны под шифром Ю-71 («изделие 4202»).

Скорость боевого блока может превышать 20 Махов. При этом он способен маневрировать, в том числе по высоте. Как отмечают в Минобороны, эти качества делают полёт Ю-71 непредсказуемым, что снижает его уязвимость для средств противоракетной обороны, а также даёт ему «возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств».

«Авангард» будет стоять на вооружении Домбаровского соединения РВСН. По состоянию на июль 2018 года военные завершили основные работы по подготовке позиционного района.

В опытной эксплуатации ВКС России находится авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», который представляет собой аэробаллистическую ракету. Скорость боеприпаса, разработанного для уничтожения крупных наземных и морских целей, достигает 10 Махов. Носителями этого оружия станут истребитель МиГ-31К, стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и самолёт пятого поколения Су-57.

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В госпрограмму вооружения на 2018—2027 годы включена закупка противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон», развивающих скорость до 4—6 Mахов. Гиперзвуковой комплекс пополнит арсенал крупных боевых кораблей и атомных подводных лодок ВМФ.

На прошедшем в конце августа международном форуме «Армия—2018» в подмосковной Кубинке Минобороны РФ заключило контракт с Московским институтом теплотехники (МИТ) на разработку гиперзвукового летательного аппарата большой дальности «Анчар-РВ». Эксперты предполагают, что речь идёт о проекте ударного беспилотника.

Из пионеров в аутсайдеры

Минобороны США неоднократно отмечало, что на текущий момент ему нечего противопоставить новейшему российскому оружию. В ответ на появление в Вооружённых силах РФ гиперзвуковых боевых блоков и ракет Соединённые Штаты пересмотрели запланированные сроки испытаний своих опытных образцов. Хотя изначально планировалось, что интенсивный цикл тестов начнётся в первой половине 2020-х годов.

Большие надежды Пентагон возлагает на успешную реализацию проектов авиационной ракеты X-51 Waverider, гиперзвукового беспилотника SR-72 (на базе самолёта пятого поколения F-22 Raptor), противокорабельной ракеты ArcLight, боевых блоков Advanced Hypersonic Weapon (AHW) и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2).

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Однако точные и относительно свежие данные об испытаниях данных образцов отсутствуют, а основной массив информации датируется первой половиной 2010-х годов. Тогда западные СМИ сообщали, что часть тестов была успешной, некоторые — заканчивались неудачно. Чаще всего причиной аварий становились сбои в системе управления и дефекты силовых установок. Аппаратура и двигатели якобы не выдерживали колоссальных перегрузок в процессе полёта.

Примечательно, что США были пионерами в сфере гиперзвуковых технологий. В июне 2001 года в воздух поднялся экспериментальный беспилотник NASA X-43. Это был первый в мире летательный аппарат, который преодолел порог в 5 Махов. Правда, БПЛА не мог развивать гиперзвуковую скорость самостоятельно. Для разгона X-43 американцы использовали блок крылатой ракеты Pegasus или сбрасывали дрон из-под крыла дальнего бомбардировщика B-52.

«Это не мультики»

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что американцы, скорее всего, безнадёжно утратили лидерство в гиперзвуковых технологиях. По его мнению, на современном этапе США обладают технической возможностью производить различные аппараты, достигающие скорости в 5—10 Махов. Однако аналитик сомневается, что заокеанские специалисты смогли решить ряд фундаментальных проблем.

«Чтобы понять, насколько совершенно российское гиперзвуковое оружие, уместно привести в качестве примера «Авангард». Блок на скорости в 20 Махов представляет собой, как выразился президент, «огненный шар». Учитывая, что им можно управлять, он должен получать радиосигнал. Плазменное состояние этого не позволяет, но нашим учёным удалось решить столь невероятную задачу», — отметил Кнутов.

Эксперт предполагает, что на текущий момент американская промышленность не обладает такой уникальной технологией управления. Также Кнутов указал на актуальность проблемы с двигателями. По этим причинам значительная часть заокеанских гиперзвуковых аппаратов остаётся «достаточно сырыми разработками».

Графическое изображение гипервукового аппарата X-51A Waverider

Reuters

© US Air Force

«На мой взгляд, по гиперзвуку американцы отстали капитально, как минимум на несколько лет. Но дело не в слабости их научно-технической мысли. Просто в начале 2000-х годов они сделали акцент на развёртывание глобальной системы ПРО, а Россия решила вкладывать деньги в вооружения, которые бы смогли прорвать любые средства обороны, то есть в ядерное оружие и гиперзвук», — пояснил Кнутов.

Также эксперт считает, что Минобороны РФ удалось ввести в заблуждение разведку США. Несмотря на обилие спутников и других средств контроля, американские спецслужбы не смогли получить достоверную информацию о реальной ситуации в сфере отечественных гиперзвуковых технологий. В итоге презентация новейшего оружия России 1 марта 2018 года стала для Вашингтона неожиданностью, уверен Кнутов.