Американский телеканал сравнил возможности гиперзвукового оружия России, США и Китая

Телеканал CNBC сравнил возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия.

В материалах статьи отмечается, что ранее американские официальные лица признавали, что Россия и Китай имели преимущество над США в этой области, так как Москва и Пекин чаще проводят успешные испытания данного вида вооружений.

При этом телеканал приводит мнение экспертов, которые утверждают, что в настоящее время Соединённые Штаты занимаются «гораздо более сложной задачей», концентрируясь, в отличие от своих конкурентов, на разработке неядерных ракет, способных точечно поражать цели небольшого масштаба.

В частности, специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон рассказал, что США на протяжении долгого времени занимаются разработкой оружия подобного типа.

«Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в 4 тыс. км. Подобная китайская ракета не пролетела и 2 тыс. км», — объяснил он.

В связи с этим, по его мнению, Вашингтон не отстаёт в данной области от Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что западные СМИ восприняли парад Победы в Москве как демонстрацию успеха России в создании оружия нового поколения.