«Догнать Россию фактически невозможно»: каким потенциалом обладают американские разработки по гиперзвуку

Пентагон выделяет почти $1 млрд на создание гиперзвукового ракетного комплекса для американских ВВС. Разработками займётся оборонная компания Lockheed Martin. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США. Ранее в Соединённых Штатах не раз заявляли об опасениях в связи с лидерством России в области гиперзвука. Особую обеспокоенность Вашингтона вызвали системы «Кинжал» и «Авангард», представленные 1 марта 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию. RT выяснял, смогут ли новейшие американские разработки конкурировать с современным российским оружием.

Новая попытка

Военно-воздушные силы США выделят почти $1 млрд на разработку гиперзвуковой ракетной системы, сообщила накануне пресс-служба американских ВВС. Подрядчиком выступит оборонная корпорация Lockheed Martin.

Сроки готовности тестовых образцов пока не объявлены. Сумма контракта также может измениться, уточнила представитель ВВС США Энн Стефанек. Основная цель сотрудничества с Lockheed — «ускорение исследований и разработок в области гиперзвука».

Гиперзвуком принято считать сверхзвуковую скорость, превышающую пять чисел Маха, или около 6000 км/ч.

Договор с Lockheed Martin — далеко не первая инвестиция ВВС США в гиперзвуковые разработки. С 2015 года контракты на создание такой ракетной системы уже получали та же компания Lockheed Martin и ещё один американский оборонный гигант — Raytheon.

Деньги выделялись в рамках программы Tactical Boost Glide — совместного проекта ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA).

В 2016 году сообщалось о выделении Lockheed Martin $146 млн на работы по проекту. По сведениям DARPA, ожидается, что опытный образец будет создан в 2022—2023 годах. Одновременно ВВС США и DARPA совместно разрабатывают гиперзвуковое оружие с воздушно-реактивным двигателем. В 2016 году контракт на $174,7 млн в рамках проекта получил Raytheon.

Разговоры об ускоренных темпах разработки гиперзвукового оружия в США идут ещё со времён возникновения концепции «быстрого глобального удара», о которой говорили в администрации Джорджа Буша — младшего. Тогда о своих планах по гиперзвуку объявили все рода войск. На суше это была система AHW, на море — ракета ArcLight, а в воздухе — комплекс Falcon HTV-2. Впрочем, до лётных испытаний дошли лишь AHW и HTV-2. Армейская гиперзвуковая система была успешно испытана в 2011 году. Но уже в 2014-м, на следующем этапе тестирования, возникли проблемы. Испытания аппарата HTV-2 в 2010—2011 годах также прошли неудачно.

«Барьер в 5000 км/ч у американцев преодолела только ракета X-51 Waverider», — отметил в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Относительно успешные испытания этой разработки компании Boeing прошли в 2013 году.

Старт ракеты «Минотавр-IV» в рамках испытаний гиперзвукового комплекса Falcon HTV-2

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«Американцы по этому проекту заявляли, что первый тестовый полёт состоится в 2020-х годах, однако после сообщений о наличии у нас такого вооружения сроки сдвинулись на 2019-й год», — рассказал эксперт.

Помимо ракетных систем, американские оборонные компании разрабатывают также ударные и разведывательные гиперзвуковые беспилотники. Так, в начале апреля NASA выделило Lockheed Martin $247,5 млн на строительство нового гиперзвукового самолёта. Ещё одна разработка компании — ударно-разведывательный беспилотник SR-72, опытный образец которого планируют представить к началу 2030-х годов. В свою очередь, компания Boeing на выставке Sky Tech в ОАЭ в 2018 году показала свою модель ударного гиперзвукового комплекса, не предоставив, однако, никаких технических данных по проекту.

«Ближайший гиперзвуковой аппарат в виде ракеты у американцев может появиться ближе к 2025 году, а первый тестовый образец чего-то похожего на наш «Авангард» — к 2030 году», — считает Леонков.

Конец «глобального удара»

О серьёзных проблемах в разработке гиперзвукового оружия накануне заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

Выступая 18 апреля 2018 года на 34-м Космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс, американский военачальник признал, что прежние испытания гиперзвуковых комплексов США «были не вполне удачными». Хайтен отметил также, что Россия и Китай ведут успешные разработки в этой области.

Командующий Стратегическим командованием Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен

Reuters

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«Вы должны верить Владимиру Путину относительно всего, над чем, по его утверждению, он работает», — заявил американский генерал.

1 марта 2018 года российский президент в рамках послания Федеральному собранию представил общественности новейшие российские вооружения. Среди них были и разработки в области гиперзвука — авиационный ракетный комплекс «Кинжал», развивающий скорость свыше 10 000 км/ч, и грунтовой подвижный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками, которые могут лететь в два раза быстрее «Кинжала». Как сообщал Владимир Путин, «Кинжал» поступил на вооружение российских ВКС уже 1 декабря 2017 года. «Авангард» должен встать на боевое дежурство не позже 2019 года.

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Ещё за месяц до выступления Путина, 30 января 2018 года, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва заявлял, что США «потеряли техническое превосходство в области гиперзвука». В свою очередь, 6 марта 2018 года заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерно-техническим разработкам подчеркнул, что отныне гиперзвук — «главный технический приоритет для ведомства». В проекте военного бюджета США на 2019 год планируется увеличить финансирование разработок такого рода на 136% — до $256,7 млн.

«Мы идём вперёд — и по гиперзвуку, и по средствам ПВО и ПРО, — пояснил RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — Новые вооружения — это война технологий, война перспективных разработок. ОПК США, наш ОПК, ОПК ряда других развитых государств конкурируют друг с другом, в том числе за захват военных рынков».

По мнению Леонкова, беспокойство высших американских военных чиновников вызвано тем, что лидерство России кардинально меняет глобальный баланс сил и нарушает военные планы Соединённых Штатов.

«Сейчас все Вооружённые силы США переформируются под концепцию «быстрого глобального удара», — предположил эксперт.

Главный смысл этой концепции — разгромить противника в любой точке земного шара ещё до развёртывания им основных сил и средств. При этом, как отмечает Леонков, важную роль в исходе такой войны должна играть создаваемая США глобальная система ПРО, призванная защитить США. Однако, по словам того же генерала Джона Хайтена, в настоящее время США не способны обороняться от гиперзвукового оружия.

«После того как 1 марта выступил наш президент, он фактически обнулил эту доктрину, сделал её бесполезной. Наши новые комплексы гарантированно преодолевают все системы ПРО и ПВО и гарантированно поражают территорию агрессора», — подчеркнул Леонков.

«Любят играть безнаказанно»

«Американцы, если знают, что по ним будет нанесён ответный удар, дальше не играют. Они любят играть безнаказанно», — утверждает Леонков.

По словам эксперта, неслучайно в российской военной доктрине говорится не об ответном, а об ответно-встречном ударе.

«У нас сейчас завершается развёртывание двух систем: контроля космического пространства и контроля ракетных пусков, что позволяет быстро вычислять агрессора и наносить по нему удары, ещё когда его ракеты находятся в воздухе», — отметил эксперт.

Возможность ответного удара, по мнению политолога, — лучшее средство сдерживания агрессии США, привыкших воевать со слабым противником без опасности для своей территории.

«Что касается угроз со стороны США, то в системах ПВО мы идём впереди американцев», — считает Александр Михайлов.

Так, российский комплекс ПВО и ПРО С-500, который должен поступить на вооружение ВКС России в 2020-х годах, предназначен в том числе и для борьбы с гиперзвуковыми целями.

Кроме того, по мнению Леонкова, Вашингтону будет сложно сравняться с Москвой и в плане ударных возможностей.

«Быстро догнать Россию будет очень сложно, фактически невозможно, — отметил эксперт. — Видя, что американцы будут развивать гиперзвуковые комплексы, мы тоже не будем стоять на месте».

Этот дисбаланс, по его словам, скажется и на политике США.

«В 2030 году эти комплексы у нас уже будут стоять на вооружении, а у них только приниматься на вооружение, и эти 12 лет, до 2030 года, американцам нужно будет вести себя так, чтобы не ввязаться в какую-то заварушку», — подчеркнул Леонков.

Пусковая установка ЗРС С-500 типа 77П6-1 на шасси МЗКТ-792911

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Эксперт отметил, что Россия ведёт «достаточно чёткую политику многополярного мира», а это значит, что спустя некоторое время гиперзвуковые комплексы, даже если они и появятся у США, уже не будут играть такую важную роль, какую могли бы играть сейчас.

«За это время такие комплексы могут появиться и у других стран, а кто-то обзаведётся и ядерным оружием, как Северная Корея», — заключил Леонков.