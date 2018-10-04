В Минобороны сообщили о двух пусках ракеты «Сармат» в 2018 году

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В Министерстве обороны России сообщили, что Космические войска в 2018 году выполнили два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом информирует РИА Новости. 

По данным ведомства, боевые расчёты государственного испытательного космодрома «Плесецк» провели один пуск ракеты космического назначения (РКН) среднего класса «Союз-2.1б», один пуск РКН легкого класса «Союз-2.1в», а также один пуск РКН «Рокот» с космическими аппаратами различного назначения.

Кроме того, они выполнили два пуска перспективной МБР типа «Сармат», а также один испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 «Ярс».

Отмечается, что также специалисты главного испытательного космического центра провели и обеспечили проведение 14 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур.

В июне сообщалось о завершении бросковых испытаний ракеты «Сармат».

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