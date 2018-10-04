В Минобороны сообщили о двух пусках ракеты «Сармат» в 2018 году
По данным ведомства, боевые расчёты государственного испытательного космодрома «Плесецк» провели один пуск ракеты космического назначения (РКН) среднего класса «Союз-2.1б», один пуск РКН легкого класса «Союз-2.1в», а также один пуск РКН «Рокот» с космическими аппаратами различного назначения.
Кроме того, они выполнили два пуска перспективной МБР типа «Сармат», а также один испытательный пуск твердотопливной МБР РС-24 «Ярс».
Отмечается, что также специалисты главного испытательного космического центра провели и обеспечили проведение 14 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур.
В июне сообщалось о завершении бросковых испытаний ракеты «Сармат».