В положении догоняющих: почему Пентагон намерен создать космический компонент ПРО

В ближайшее время Пентагон должен опубликовать итоги проверки инфраструктуры и анализа эффективности американской системы ПРО. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд. По его словам, одну из самых серьёзных угроз для Соединённых Штатов представляют российские гиперзвуковые ракеты. По мнению экспертов, это оружие фактически обнуляет потенциал американской системы. Вашингтон собирается противопоставить гиперзвуку космический сегмент ПРО. Однако специалисты утверждают: РФ готова и к такому развитию событий.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд анонсировал публикацию итогов проверки всей инфраструктуры системы противоракетной обороны США, а также анализа её эффективности. Об этом он заявил, выступая перед конгрессменами 4 сентября. Аудит проводится из-за появления новых угроз национальной безопасности, в числе которых Руд назвал российское гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты.

Ранее похожие заявления делал и другой представитель Пентагона — заместитель министра обороны Патрик Шанахан. По его словам, руководство ведомства провело большую работу по переоценке угроз и готово внести соответствующие изменения в Стратегию национальной обороны США. Эксперты отмечают, что анализ эффективности системы противоракетной обороны США может привести к развёртыванию космического сегмента ПРО. Его главной задачей станет отслеживание гиперзвукового оружия, лидерство в разработке которого удерживает Россия.

Оружие нового типа

В начале августа первые конкретные шаги по развёртыванию космического компонента американской системы ПРО озвучил директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Самуэль Гривз. По его словам, будут созданы специальные средства поражения — космические противоракеты, способные уничтожать баллистические ракеты любых типов задолго до того, как эти объекты войдут в атмосферу.

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Речь идёт о принципиально новом способе обнаружения и уничтожения стратегического оружия противника, в том числе гиперзвуковых ракет. Гривз отметил, что космический компонент ПРО будет разрабатываться совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США, поскольку реакция на угрозы нового типа требует принципиально иного подхода к средствам противодействия.

Военные эксперты и политологи отмечают, что американские специалисты приступили к ревизии системы противоракетной обороны сразу после презентации новейших российских гиперзвуковых комплексов «Буревестник», «Авангард», «Сармат» и «Кинжал», о которых рассказал Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Представленные комплексы способны решать любые задачи стратегического значения и поражать даже самые защищённые объекты, в том числе и систему глобальной противоракетной обороны США.

В беседе с RT эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, политолог Фархад Ибрагимов отметил, что в Вашингтоне трезво оценивают возможности собственной системы ПРО и хорошо понимают, что с появлением российского гиперзвукового оружия ей требуется глобальная модернизация.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

© Илья Питалев

«Российское гиперзвуковое оружие развеяло миф о способностях американской ПРО нейтрализовать любой ракетный удар. В США официально признали гиперзвуковое оружие серьёзной угрозой, и теперь перед военными стоит задача: в срочном порядке разработать проект новой системы ПРО, которая будет способна защитить Штаты от оружия нового типа. Нужно понимать, что быстро создать такие системы нельзя. Речь идёт о нейтрализации принципиально новой технологии, полным циклом создания которой обладает только Россия», — заключил Ибрагимов.

Повод для беспокойства

Американские противоракеты размещены как на территории США (авиабазы ВВС в штатах Калифорния и Аляска), так и за пределами страны. Эсминцы с ракетным оружием находятся в Средиземном море, на военно-морских базах в Японии и Южной Корее, куда были переброшены и комплексы THAAD. На завершающей стадии и развёртывание позиционных районов ПРО в странах Восточной Европы: в Польше и Румынии. К 2023 году в Японии появится наземный комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, за который правительство страны заплатит около $2,5 млрд.

Пуск SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия USS Lake Erie (CG-70)

© U.S. Navy

Официальные представители Белого дома, Государственного департамента и Минобороны США неоднократно заявляли, что компоненты континентальной и морской составляющих противоракетной обороны призваны обеспечить безопасность Соединённых Штатов и их союзников в различных регионах мира и не направлены против России, однако письменных гарантий этого руководство США не даёт.

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Последнее время американских военных экспертов и политиков беспокоит вопрос эффективности ПРО. Свои опасения в начале 2018 года выразила член конгресса США Элис Стефаник. По её словам, из 18 испытаний системы ПРО успешными можно было признать лишь 10, а отработка перехвата баллистических ракет ни разу не проводилась в условиях, максимально приближённых к боевым.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что ответом на выход США из договора по ПРО и развёртывание компонентов противоракетной обороны далеко за пределами Соединённых Штатов станут новейшие российские гиперзвуковые ракетные комплексы, способные поражать любые цели в любой точке планеты.

После этого американцы уже во весь голос заговорили о необходимости модернизировать свою ПРО «под новые угрозы».

Обнуление американской ПРО

Источник RT в оборонно-промышленном комплексе России отметил, что беспокойство американской стороны оправданно — радары и противоракеты, размещённые как на кораблях, так и в наземных пусковых установках, имеют ограниченные режимы работы и способны поражать лишь определённые типы целей.

«Если мы говорим о боевых блоках, которые подходят к цели по баллистической траектории, то в таких условиях осуществить перехват не так уж сложно. Но гиперзвуковое оружие проектировалось и проектируется с учётом скоростных характеристик ракет-перехватчиков. Траектория полёта гиперзвуковой ракеты постоянно меняется (курс, высота), а боевые блоки постоянно маневрируют. Противоракеты в таких режимах работать не могут и очень быстро теряют цель», — сообщил собеседник RT.

Американская система ПРО Aegis Ashore в Румынии

Reuters

© Inquam Photos

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, с учётом наличия перспективного российского оружия, способного вывести из строя компоненты ПРО в любой точке мира, вероятное развитие новая американская система ПРО может получить уже в космосе.

«Гиперзвуковое оружие применяется на совершенно других скоростях и режимах. Соответственно, на первый план выходит создание системы раннего обнаружения, базой для которой могут стать спутники. Поэтому наиболее вероятная область американских разработчиков — космос», — отметил Лямин в интервью RT.

Однако, по данным СМИ, российская промышленность и военные действуют на опережение: кроме передовых гиперзвуковых ракетных комплексов, в РФ разрабатывают уникальный самолёт — постановщик помех, способный нарушить работу космических аппаратов на большой высоте. Он должен появиться в ближайшие несколько лет. Такая машина может быть создана на базе самолётов Ту-214 или Ил-76.

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Кроме того, генеральный конструктор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов ранее отмечал, что в соответствии с указаниями руководства страны проводятся исследования по решению задачи противодействия средствам космического базирования, включая непосредственное функциональное поражение тех элементов, которые развёрнуты на орбите. Основную задачу по нейтрализации объектов в космосе будет выполнять комплекс противовоздушной и противоракетной обороны С-500, развёртывание которого запланировано на 2020 год.

Специалисты в области противовоздушной и противоракетной обороны отмечают, что российское гиперзвуковое оружие и высокоточные крылатые ракеты с запасом в несколько десятилетий практически полностью обнуляют потенциал американской ПРО.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, многомиллиардные расходы американцев на развёртывание позиционных районов, кораблей и средств защиты по всему миру оказались бесполезными.