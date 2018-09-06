В положении догоняющих: почему Пентагон намерен создать космический компонент ПРО
- Reuters
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Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд анонсировал публикацию итогов проверки всей инфраструктуры системы противоракетной обороны США, а также анализа её эффективности. Об этом он заявил, выступая перед конгрессменами 4 сентября. Аудит проводится из-за появления новых угроз национальной безопасности, в числе которых Руд назвал российское гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты.
Ранее похожие заявления делал и другой представитель Пентагона — заместитель министра обороны Патрик Шанахан. По его словам, руководство ведомства провело большую работу по переоценке угроз и готово внести соответствующие изменения в Стратегию национальной обороны США. Эксперты отмечают, что анализ эффективности системы противоракетной обороны США может привести к развёртыванию космического сегмента ПРО. Его главной задачей станет отслеживание гиперзвукового оружия, лидерство в разработке которого удерживает Россия.
Оружие нового типа
В начале августа первые конкретные шаги по развёртыванию космического компонента американской системы ПРО озвучил директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Самуэль Гривз. По его словам, будут созданы специальные средства поражения — космические противоракеты, способные уничтожать баллистические ракеты любых типов задолго до того, как эти объекты войдут в атмосферу.
Речь идёт о принципиально новом способе обнаружения и уничтожения стратегического оружия противника, в том числе гиперзвуковых ракет. Гривз отметил, что космический компонент ПРО будет разрабатываться совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США, поскольку реакция на угрозы нового типа требует принципиально иного подхода к средствам противодействия.
Военные эксперты и политологи отмечают, что американские специалисты приступили к ревизии системы противоракетной обороны сразу после презентации новейших российских гиперзвуковых комплексов «Буревестник», «Авангард», «Сармат» и «Кинжал», о которых рассказал Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Представленные комплексы способны решать любые задачи стратегического значения и поражать даже самые защищённые объекты, в том числе и систему глобальной противоракетной обороны США.
В беседе с RT эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, политолог Фархад Ибрагимов отметил, что в Вашингтоне трезво оценивают возможности собственной системы ПРО и хорошо понимают, что с появлением российского гиперзвукового оружия ей требуется глобальная модернизация.
- Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
- © Илья Питалев
«Российское гиперзвуковое оружие развеяло миф о способностях американской ПРО нейтрализовать любой ракетный удар. В США официально признали гиперзвуковое оружие серьёзной угрозой, и теперь перед военными стоит задача: в срочном порядке разработать проект новой системы ПРО, которая будет способна защитить Штаты от оружия нового типа. Нужно понимать, что быстро создать такие системы нельзя. Речь идёт о нейтрализации принципиально новой технологии, полным циклом создания которой обладает только Россия», — заключил Ибрагимов.
Повод для беспокойства
Американские противоракеты размещены как на территории США (авиабазы ВВС в штатах Калифорния и Аляска), так и за пределами страны. Эсминцы с ракетным оружием находятся в Средиземном море, на военно-морских базах в Японии и Южной Корее, куда были переброшены и комплексы THAAD. На завершающей стадии и развёртывание позиционных районов ПРО в странах Восточной Европы: в Польше и Румынии. К 2023 году в Японии появится наземный комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, за который правительство страны заплатит около $2,5 млрд.
- Пуск SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия USS Lake Erie (CG-70)
- © U.S. Navy
Официальные представители Белого дома, Государственного департамента и Минобороны США неоднократно заявляли, что компоненты континентальной и морской составляющих противоракетной обороны призваны обеспечить безопасность Соединённых Штатов и их союзников в различных регионах мира и не направлены против России, однако письменных гарантий этого руководство США не даёт.
Последнее время американских военных экспертов и политиков беспокоит вопрос эффективности ПРО. Свои опасения в начале 2018 года выразила член конгресса США Элис Стефаник. По её словам, из 18 испытаний системы ПРО успешными можно было признать лишь 10, а отработка перехвата баллистических ракет ни разу не проводилась в условиях, максимально приближённых к боевым.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что ответом на выход США из договора по ПРО и развёртывание компонентов противоракетной обороны далеко за пределами Соединённых Штатов станут новейшие российские гиперзвуковые ракетные комплексы, способные поражать любые цели в любой точке планеты.
После этого американцы уже во весь голос заговорили о необходимости модернизировать свою ПРО «под новые угрозы».
Обнуление американской ПРО
Источник RT в оборонно-промышленном комплексе России отметил, что беспокойство американской стороны оправданно — радары и противоракеты, размещённые как на кораблях, так и в наземных пусковых установках, имеют ограниченные режимы работы и способны поражать лишь определённые типы целей.
«Если мы говорим о боевых блоках, которые подходят к цели по баллистической траектории, то в таких условиях осуществить перехват не так уж сложно. Но гиперзвуковое оружие проектировалось и проектируется с учётом скоростных характеристик ракет-перехватчиков. Траектория полёта гиперзвуковой ракеты постоянно меняется (курс, высота), а боевые блоки постоянно маневрируют. Противоракеты в таких режимах работать не могут и очень быстро теряют цель», — сообщил собеседник RT.
- Американская система ПРО Aegis Ashore в Румынии
- Reuters
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По мнению военного эксперта Юрия Лямина, с учётом наличия перспективного российского оружия, способного вывести из строя компоненты ПРО в любой точке мира, вероятное развитие новая американская система ПРО может получить уже в космосе.
«Гиперзвуковое оружие применяется на совершенно других скоростях и режимах. Соответственно, на первый план выходит создание системы раннего обнаружения, базой для которой могут стать спутники. Поэтому наиболее вероятная область американских разработчиков — космос», — отметил Лямин в интервью RT.
Однако, по данным СМИ, российская промышленность и военные действуют на опережение: кроме передовых гиперзвуковых ракетных комплексов, в РФ разрабатывают уникальный самолёт — постановщик помех, способный нарушить работу космических аппаратов на большой высоте. Он должен появиться в ближайшие несколько лет. Такая машина может быть создана на базе самолётов Ту-214 или Ил-76.
Кроме того, генеральный конструктор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов ранее отмечал, что в соответствии с указаниями руководства страны проводятся исследования по решению задачи противодействия средствам космического базирования, включая непосредственное функциональное поражение тех элементов, которые развёрнуты на орбите. Основную задачу по нейтрализации объектов в космосе будет выполнять комплекс противовоздушной и противоракетной обороны С-500, развёртывание которого запланировано на 2020 год.
Специалисты в области противовоздушной и противоракетной обороны отмечают, что российское гиперзвуковое оружие и высокоточные крылатые ракеты с запасом в несколько десятилетий практически полностью обнуляют потенциал американской ПРО.
По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, многомиллиардные расходы американцев на развёртывание позиционных районов, кораблей и средств защиты по всему миру оказались бесполезными.
«Общие расходы на строительство кораблей, наземных позиционных районов, расходы на эксплуатацию и защиту объектов от ракетного удара, а также средства на создание космического сегмента ПРО составят $300—500 млрд. И все эти деньги будут потрачены зря, потому что от гиперзвуковых ракет ни противоракетная оборона, ни другие средства защиты (например, комплексы ПВО Patriot) Соединённые Штаты и их союзников спасти не смогут», — заявил Леонков в беседе с RT.
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