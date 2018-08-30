«Подтвердила заложенные характеристики»: Минобороны сообщило об успешных испытаниях новой российской противоракеты

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане проведён успешный испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО. Как отметил замкомандующего объединением ПВО-ПРО ВКС России полковник Андрей Приходько, по итогам серии тестовых пусков противоракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики». Испытания прошли в рамках разработки эшелонированной системы противоракетной обороны А-235, которая должна сменить развёрнутый вокруг Москвы и Центрального промышленного района комплекс А-135 «Амур».

Боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России произвёл очередной испытательный пуск новой ракеты для системы ПРО. Испытания прошли на специализированном полигоне Сары-Шаган близ озера Балхаш в Казахстане.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной

и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России полковника Андрея Приходько, тестовый запуск противоракеты прошёл успешно.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявил Приходько.

В распространённом военным ведомством пресс-релизе отметили, что система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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Это уже по меньшей мере четвёртое испытание новейшей российской противоракеты в 2018 году, о котором сообщили в Минобороны. Предыдущие тестовые пуски также были признаны успешными.

Испытания проводятся в рамках разработки эшелонированной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль», которая должна заменить защищающий сейчас Московский регион и Центральный промышленный район стационарный комплекс А-135 «Амур».

Модернизация системы ПРО ведётся с 2000-х годов и включает в себя как замену аппаратуры на более совершенную, так и совершенствование ракет-перехватчиков.

Ранее сообщалось, что модернизированные противоракеты 53Т6М проекта «Нудоль» встанут на опытно-боевое дежурство до конца 2018 года. В Пентагоне считают, что эти ракеты могут в том числе выводить из строя телекоммуникационные и навигационные спутники.

Вектор развития

В рамках государственной программы перевооружения и качественного развития армии специалисты Минобороны, профильных НИИ и предприятий в последние годы проводят испытания новейших систем вооружения. В частности, в середине июля 2018 года в оборонном ведомстве проинформировали об испытаниях ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».

Впервые об этих комплексах в ходе мартовского обращения к Федеральному собранию рассказал российский лидер Владимир Путин. По его словам, создание этих образцов вооружения стало ответом на односторонний выход США из договора по ПРО в 2001 году.

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Ожидается, что грунтовые ракетные комплексы «Авангард» поступят в войска в ближайшее время, а межконтинентальные ракеты шахтного базирования «Сармат» встанут на боевое дежурство в 2019 году. При этом оснащённая гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал» эскадрилья стоит на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе с декабря 2017 года.

По словам президента, «целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги».

В части модернизации системы противовоздушной обороны в начале июля на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) завершились государственные испытания ракеты-перехватчика сверхбольшой дальности 40Н6Е, разработанной концерном «Алмаз-Антей». Тогда сообщалось, что новая ракета пополнит арсенал ЗРК С-400 «Триумф» и поступит на вооружение уже к концу лета.

Кроме того, на полях форума «Армия-2018» были обнародованы тактико-технические характеристики зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 40Н6, которой, как ожидается, будут снаряжены как С-400, так и С-500 «Прометей».

Согласно презентации «Алмаз-Антея», при стартовой массе порядка 1900 кг и средней скорости 1190 км/ч ракета будет способна сбивать цели на дальности от 5 до 380 км. При этом подготовка к пуску будет занимать не более 15 секунд.

Эта ЗУР предназначена для перехвата бомбардировщиков, истребителей, самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, стратегических беспилотников, крылатых, гиперзвуковых и даже ряда баллистических ракет.

Важность модернизации оборонных технологий президент России отметил в ходе майского совещания с представителями правительства, Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Данная встреча была посвящена разработке и производству перспективных образцов вооружения.

«Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение. Это и обеспечение военной безопасности страны, и, что принципиально важно, формирование мощного потенциала для развития в гражданской сфере», — заявил Путин.