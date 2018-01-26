«Парировать удар любого противника»: каковы возможности системы ПРО Москвы

Модернизация системы противоракетной обороны Москвы А-135 «Амур» находится на завершающей стадии, сообщили RT в Минобороны. Система оснащается более совершенным оборудованием. Уже сегодня А-135 способна в автоматическом режиме осуществлять отражение атаки баллистических ракет противника с разных направлений. Как усилится ПРО российской столицы в ближайшее время, выяснял RT.

В скором времени в структуре Воздушно-космических сил России появится обновлённая система противоракетной обороны, известная под шифром А-135 «Амур». Об этом в беседе с RT заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник ПРО ВКС Ильгар Тагиев. Согласно Договору по ПРО 1972 года, противоракетный щит распространяется на Москву и Центральный промышленный район.

«Реализуется модернизационный потенциал системы (А-135). В ближайшее время на дежурство заступят новые комплексы противоракетной обороны, обладающие более широкими возможностями. Но и сейчас наша система способна парировать удар с любого направления со стороны любого противника», — сказал Тагиев.

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По словам офицера, в завершающей фазе находятся испытания новейшей аппаратуры и противоракеты. Модернизации затронула все элементы системы ПРО: командно-вычислительный пункт, многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) «Дон-2Н» и огневые средства.

«Со всей ответственностью можно заявить, что в рамках своего функционала система выполнит поставленную задачу. Особенностью модернизации является то, что она проводится без снятия системы с боевого дежурства», — сообщил Тагиев, отметив, что все элементы А-135 работают бесперебойно и в круглосуточном режиме.

В частности, на РЛС «Дон-2Н» происходит замена автоматизированных систем управления (АСУ). С боевого дежурства снимаются комплексы средств автоматизации (КСА) «Центр». Вместо них устанавливаются изделия 83т212 разработки ОАО «НИИ автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина» (Москва).

24 ноября 2017 года на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) был испытан прототип новой противоракеты (название и шифр Минобороны РФ не сообщило). Как рассказали RT офицеры ПРО ВКС, конструкторы смогли улучшить 40—50% характеристик ракеты. Боеприпас обладает более совершенными показателями по точности, дальности и скорости.

По мнению основателя портала Military Russia Дмитрия Корнева, речь идёт о модернизированной версии состоящей на вооружении противоракеты ближнего перехвата 53Т6. По его мнению, обновлённый боеприпас оснащён обычной (неядерной) боевой частью и сможет эффективно перехватывать баллистические цели в атмосфере.

«В 53Т6М нет ничего революционного. Однако создание ракеты является большим достижением, так как раньше мы собирали её в кооперации с другими республиками. Сейчас мы можем собрать улучшенный вариант 53Т6 силами собственных предприятий. У ракеты новые корпус, двигатель и оборудование. Изменился и транспортно-заряжающий агрегат», — пояснил Корнев в комментарии RT.

От «Амура» к «Самолёту»

Противоракетный щит Москвы функционирует как единая органичная система. Главная её цель — отражение атаки баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). За отдельные элементы А-135 отвечают несколько воинских частей, входящих в 9-ю дивизию ПРО.

Сопровождение и перехват ракет противника отрабатывается примерно 2—4 раза в сутки. При этом боевые расчёты имитируют отражение нескольких волн атаки с разных географических направлений. В 2017 году военнослужащие 9-й дивизии провели более 600 тренировок.

«Возможности имитационной аппаратуры позволяют смоделировать любой вариант удара и организовать тренировку. Как минимум четыре раза в неделю проводятся тренировки, на которых проверяются точностные характеристики измерительных средств. Хочу отметить, что перечень решаемых задач неизмеримо шире, чем мы демонстрируем публично», — сообщил полковник Тагиев.

Транспортно-заряжающий агрегат шахтной пусковой установки

© Алексей Заквасин / RT

Согласно наиболее распространённому сценарию тренировок, ракеты в направлении Москвы одновременно запускаются из Северной Америки, Атлантического и Тихого океанов. Запущенная с суши баллистическая ракета летит 35—40 минут, с моря — 10—15 минут.

Каждая ракета противника состоит из нескольких боевых блоков и ложных целей. Одна российская противоракета может перехватить один боевой блок противника. Как утверждают командиры А-135, ситуация перехвата ложной баллистической цели полностью исключена.

Скорость боевых частей на финальной траектории полёта может достигать 7—9 км/c. Поэтому российские противоракеты являются гиперзвуковыми, уверяют офицеры А-135. Точное количество противоракет в арсенале системы ПРО Москвы и их характеристики не разглашаются.

По приблизительным данным, в арсенале Стратегических ядерных сил (СЯС) США чуть менее 400 наземных ракетных комплексов (шахтного и мобильного базирования) и 18 атомных подводных лодок, несущих МБР дальностью свыше 10 тыс. км.

Шахтная пусковая установка противоракеты

© Министерство обороны Российской Федерации

Противоракетный бой длится 3—4 минуты. А-135 «самостоятельно» производит фиксацию баллистических целей, сопровождает и уничтожает их. Дальность перехвата составляет несколько десятков километров (40—120 км), обеспечивая полную безопасность прикрываемого региона от последствий взрыва вражеского боеприпаса.

«Возможности А-135 действительно впечатляют. При этом стоит понимать, что создавалась система для отражения ограниченного ядерного удара», — отметил Корнев.

По словам эксперта, модернизированная А-135 «Амур» получит наименование А-235 «Самолёт-М». Модернизированные противоракеты ближнего перехвата смогут уничтожать цели на высоте до 50 км (сейчас — 5—45 км), дальнего перехвата — до 800 км (сейчас — до 670 км). Неизменными останутся показатели сопровождения целей (120 боевых блоков) и дальности их обнаружения (1,5 тыс. км).

Эшелон дальнего перехвата

Центральное место в системе ПРО Москвы занимает РЛС «Дон-2Н», расположенная вблизи военного городка Софрино-1. Станция представляет собой белое строение в виде усечённой пирамиды высотой 30 м. Стороны нижнего и верхнего основания составляют 140 м и 100 м соответственно.

На всех четырёх боковых сторонах расположены фазированные антенные решётки (приёмные и передающие), предназначенные для сопровождения целей и передачи команд наведения противоракетам. Офицеры утверждают, что «Дон-2Н» является лучшей в мире РЛС из работающих в сантиметровом диапазоне.

Радиолокационная станция «Дон-2Н»

Первоочередная задача станции — выявление баллистических целей. В рамках Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) подмосковная РЛС получает информацию со спутников и радиолокационных станций метрового диапазона «Воронеж», находящихся вблизи госграниц РФ.

В то же время станция «Дон-2Н» способна фиксировать ракетную атаку без «внешней помощи». Подмосковная РЛС образует над Москвой радиолокационный зонтик в 40 тыс. км. Такие характеристики позволяют отследить не только ракетную угрозу, но и рассмотреть мельчайшие частицы космического мусора, которые могут повредить МКС, и другие объекты, находящиеся на орбите.

В подземном помещении РЛС располагается командный пункт 9-й дивизии. Отсюда осуществляется управление всеми средствами А-135, включая РЛС и пусковые установки. В случае боевой тревоги офицеры могут попасть в командный пункт по специальному пешеходно-транспортному туннелю.

Офицер в командном пункте многофункциональной РЛС «Дон-2Н»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Начальник отдельного радиотехнического узла полковник Дмитрий Шамин рассказал RT, что «Дон-2Н» полностью функционирует в автоматическом режиме. По его словам, станция может продолжать работу даже без операторов. Все системы станции автономны, что позволяет ей работать в экстремальной обстановке.

«РЛС обладает высокой помехозащищённостью. Вмешательство хакеров и взлом компьютерной системы полностью исключены, так как программное обеспечение и компонентная база являются продуктами исключительно отечественных предприятий. Программно-вычислительный комплекс функционирует автономно, а связь с другими военные объектами осуществляется по закодированным каналам», — отметил Шамин.

По мнению Корнева, «Дон-2Н» выполняет огромное количество функций, причём не только военного характера. Эксперт полагает, что подмосковная РЛС способна отследить любой баллистический объект на дальности менее 1,5 тыс. км, обеспечивая тем самым необходимый запас времени на осуществление перехвата.

«Без сомнения, «Дон-2Н» — важнейший элемент системы ПРО Москвы. Если говорить про А-235 в целом, то я ожидаю, что её модернизация будет завершена к 2020 году. В результате будет укреплён эшелон дальнего перехвата. В частности, подобные работы идут в рамках проекта «Нудоль» по созданию ракеты внеатмосферного перехвата», — отметил Корнев.