«Умозрительная идея»: может ли Пентагон создать «убийцу» гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) представило концепт перехватчика гиперзвуковых ракет. В рамках проекта, получившего название Glide Breaker, американские военные надеются получить средство борьбы с российскими гиперзвуковыми комплексами. По задумке, летательный аппарат сам будет выступать в качестве снаряда, сбивая гиперзвуковые ракеты противника собственной массой. Точные технические характеристики Glide Breaker и принципы его работы пока не известны. По мнению экспертов, в DARPA просто решили задекларировать свои намерения, а о реальном воплощении проекта в жизнь говорить преждевременно.

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) представило концепт перехватчика гиперзвуковых вооружений Glide Breaker. Предполагается, что новое американское оружие сможет сбивать российские или китайские гиперзвуковые ракеты, об этом сообщило накануне американское издание The Drive. О работе над программой в DARPA сообщили во время выставки D60, посвящённой 60-летию управления и проходившей в США 5—7 сентября.

О технических характеристиках и принципах работы Glide Breaker пока ничего не известно — проект находится на самой ранней стадии. В DARPA сообщили только, что этот конструируемый летательный аппарат будет обладать небольшими размерами и не будет нести на себе никаких вооружений. Он сам будет выступать в качестве снаряда, сбивая гиперзвуковые ракеты противника собственной массой — в DARPA этот принцип работы назвали «кинетическим перехватом».

Вопросы, как Glide Breaker будет отслеживать траекторию движения гиперзвуковой ракеты противника и какие характеристики позволят аппарату настигать её в нужное время и в нужной точке, остается открытым.

«Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединённых Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — уточнили ранее в управлении.

При этом в своём бюджетном запросе на финансовый 2019 год DARPA не закладывало специальных трат на программу Glide Breaker, равно как и на какие-либо другие разработки гиперзвуковой защиты, отмечает американская пресса.

В первую очередь обеспокоенность Пентагона вызывают последние разработки, представленные российским оборонно-промышленным комплексом, а также активность китайских разработчиков в сфере гиперзвуковых вооружений.

В настоящее время США не располагают ни вооружениями аналогичного класса, ни средствами защиты от гиперзвуковых ракет. Об этом в марте текущего года заявил директор агентства по противоракетной обороне США Гэри Пеннет. По его словам, развёрнутые американскими военными системы ПРО просто не в состоянии вовремя перехватить разработанные в России гиперзвуковые ракеты.

С этой оценкой согласился и Барри Блехман, основатель Stimson Center — агентства по борьбе с распространением ядерного оружия, а также глава DARPA Стивен Уокер, по мнению которого власти США выделяют недостаточное финансирование для подобных разработок. Выступая летом в конгрессе, заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин заявил о стремительной утрате военного преимущества США перед «недружественными» государствами.

«Соединённые Штаты пока делают не всё для того, чтобы достойно ответить на угрозы, создаваемые гиперзвуковыми ракетами», — сказал он.



«Кинжал» в сердце Пентагона



Идея создания гиперзвуковых летательных аппаратов в оборонных целях привлекала ведущие мировые державы ещё в прошлом веке. В Советском Союзе и США даже был ряд экспериментальных разработок в этой области.

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Например, в обеих странах велись изыскания на предмет создания орбитальных самолётов-космопланов вертикального пуска, в которых планировалось применить гиперзвуковые технологии. Однако тогда подобным задумкам не суждено было осуществиться. Как отмечают эксперты, в то время даже не было материалов, способных выдержать нагрузки гиперзвуковового полёта со скоростью равной 5 махам и выше.

Новый этап в сфере гиперзвуковых технологий начался в 2000-х годах. В США наиболее успешным проектом в этой области считается гиперзвуковая ракета X-51 Waverider, разработанная корпорацией Boeing. Работа над проектом началась в 2003 году, а первое успешное испытание аппарата состоялось в 2013-м. Но если судить по алармистским заявлениям Пентагона, старые разработки США в гиперзвуковой области пока не могут удовлетворить запросы военных.

Параллельно аналогичные разработки начали Россия и Китай. Выступая 1 марта 2018 года перед Федеральным собранием, президент РФ Владимир Путин раскрыл некоторые подробности целого ряда новейших разработок ВПК, способных в перспективе изменить баланс стратегических сил.

Глава государства рассказал в том числе и об авиационном гиперзвуковом комплексе «Кинжал», который к тому моменту уже прошёл испытания и даже заступил на опытное боевое дежурство с 1 декабря прошлого года.

«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование», — рассказал Путин.

Это не единственная успешная разработка в гиперзвуковой области, созданная в России. Грозным оружием сдерживания является боевой блок «Авангард», способный развивать скорость до 20 махов (около 24 тыс. км/ч) — на сегодняшний день ни одна ПРО не может остановить объект, движущийся с такой скоростью. Этим комплексом будет оснащена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат», которую планируется принять на вооружение уже в следующем году. На сегодняшний день гиперзвуковой комплекс «Авангард» уже поступил в серийное производство, об этом ранее рассказали в Минобороны.

В обозримом будущем субмарины ВМФ России будут также оснащены противокорабельными морскими крылатыми ракетами 3M22 «Циркон», способными развивать скорость 6—7 махов.



«В поисках чёрной кошки»



Новость о наличии у России целого спектра гиперзвуковых вооружений шокировала западное оборонное сообщество и подхлестнула усилия Пентагона по созданию ракет аналогичного класса. Уже в апреле командование ВВС США подписало контракт на сумму $928 млн с авиастроительной компанией Lockheed Martin на разработку и выпуск гиперзвуковой крылатой ракеты. Как сообщило издание Defense News, соглашение подразумевает не только проектирование ракеты, но и «поддержку всех элементов гиперзвукового и обычного оружия дальнего действия, а также оружия воздушного базирования». Намерение форсировать работы в этой области журналистам подтвердила официальный представитель ВВС США Энн Стефанек. Предполагается, что первый опытный образец ракеты будет готов к 2022-2023 году.

Но это только часть задачи, стоящей перед Пентагоном — кроме создания собственных гиперзвуковых вооружений, американская сторона должна также разработать средства гиперзвуковой обороны.

Средства ПРО, размещённые на море и на суше, просто не способны справиться гиперзвуковыми ракетами.

Генерал Джон Хайтен

Reuters

© Yuri Gripas

Поэтому ставка может быть сделана на «заатмосферные перехватчики», размещённые на орбите. Например, с предложением развивать подобные системы ранее выступил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. В начале года на конференции Ассоциации противовоздушной и противоракетной обороны США генерал призвал сосредоточиться на разработке средств космического базирования.

«Такой датчик мог бы отследить ракету на среднем участке баллистической траектории, а также наблюдать и находить из космоса другие возникающие угрозы, такие как гиперзвук», — заявил Хайтен. После того как гиперзвуковой объект будет обнаружен, данные могут быть переданы наземным и морским средствам ПРО.

У американцев просто не остаётся другого выхода, кроме как задуматься о выводе средств борьбы с российским гиперзвуком на орбиту, отметил в беседе с RT военный эксперт Михаил Ходарёнок. По его словам, размещение в космосе средств слежения не запрещено международными соглашениями, в отличие от вывода за пределы земной атмосферы ударных вооружений. Специалисты отмечают, что с орбиты отследить пуск гиперзвуковой ракеты можно в более короткие сроки, чем с Земли.

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«У ракетчиков есть такое понятие — «работное время». Это промежуток от обнаружения воздушной цели до момента пуска противоракеты, — пояснил Михаил Ходарёнок. — За это время нужно успеть произвести целый комплекс работ, а если речь идёт о гиперзвуковой скорости, работное время будет сокращено буквально до секунд. Увеличить это время можно, только отследив пуск на раннем этапе, и сделать это можно только из космоса. Поэтому ничего странного в планах Пентагона нет».

При этом эксперт отметил, что крупные страны уже располагают заатмосферными средствами слежения, которые входят в системы предупреждения ракетного ядерного удара, — они есть и у США, и у России.

Ходарёнок подчеркнул, что создание Glide Breaker является очень сложной задачей даже в том случае, если средства слежения будут размещены в космосе. Дело в том, что перехватчику необходимо развивать не меньшую скорость, чем у самой гиперзвуковой ракеты, и при этом должна соблюдаться высокая точность траектории.

«Поражение обычной осколочно-фугасной частью в этом случае почти нереально, поэтому действительно скорее всего речь будет идти о кинетическом перехвате. А это предъявляет очень высокие требования к локаторам обнаружения и сопровождению наведения. Концепт DARPA — первая заявка такого рода, по сути, это декларация о намерениях. Пока не известно, насколько подобные работы будут эффективны», — считает эксперт.

Концепт, представленный DARPA, ни о чём не говорит специалистам, это лишь общие слова, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. Он считает, что представители Пентагона, говоря о создании Glide Breaker, просто имитируют бурную деятельность.