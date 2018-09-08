В США представили концепт перехватчика российских «Кинжалов»

Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт так называемого «перехватчика гиперзвукового оружия». Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, концепт получил название Glide Breaker. Кроме того, в статье говорится, что Вашингтон давно обеспокоен новейшим российским гиперзвуковым оружием, в частности ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал».

«Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединённых Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — отметили в DARPA.

По задумке разработчиков, устройство в формате летательного аппарата будет будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом.

1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о том, что российская армия обладает несколькими видами гиперзвукового оружия. С декабря 2017 года в опытной эксплуатации ВКС находится авиационный комплекс «Кинжал».

Ранее источник сообщил, что ракета «Кинжал» способна поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В начале марта главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин рассказал о возможностях комплекса «Кинжал».