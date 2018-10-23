В МИД Китая заявили, что не потерпят шантажа США по вопросу присоединения к ДРСМД

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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин не потерпит от Соединённых Штатов шантажа ни в какой форме по вопросу необходимости присоединения КНР к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В МИД Китая заявили, что не потерпят шантажа США по вопросу присоединения к ДРСМД
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«Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Она отметила, что договор заключался между США и СССР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включён в ДРСМД

20 октября Трамп объявлял о намерении США выйти из Договора о РСМД

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал слова Трампа о том, что Китай тоже должен быть включён ДРСМД.

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