В МИД Китая заявили, что не потерпят шантажа США по вопросу присоединения к ДРСМД
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«Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Она отметила, что договор заключался между США и СССР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включён в ДРСМД.
20 октября Трамп объявлял о намерении США выйти из Договора о РСМД.
Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал слова Трампа о том, что Китай тоже должен быть включён ДРСМД.