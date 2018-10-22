Эксперт оценил слова Трампа о необходимости включения Китая в ДРСМД

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что Китай тоже должен быть включён в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Стоит ориентироваться на слова Трампа, которые он произносит на протяжении последних полутора лет. Он говорил о том, что различные договоры, заключённые не им, а его предшественниками, в первую очередь Бараком Обамой, вредят Америке, её экономике и мешают сохранению первенства в продаже вооружения. Якобы договоры неправильные, их нужно отменять или перезаключать. Это основной посыл, который существует достаточно давно», — сказал Асафов.

Как отметил эксперт, Дональд Трамп неслучайно поднял вопрос о Китае.

«Те обстоятельства, которые нам подбрасывает Болтон, и то, что говорит Трамп, направлено на то, чтобы как можно сильнее обвинить Китай. Если внимательно прослеживать риторику президента и советника, то они Китай и Иран пытаются привязать ко всем проблемным точкам», — считает он.

По словам Асафова, заявления представителей США на данном этапе «не имеют значения».

«Решение о расторжении ДРСМД принято достаточно давно, и все эти оговорки, обстоятельства и прочие замечания из уст что Трампа, что Болтона не имеют значения, поскольку уже было принято решение расторгать. А если заключать заново, то на выгодных Америке условиях. Учитывая все эти обстоятельства, анализировать, что конкретно сказал Болтон, какую отговорку придумал Трамп, не имеет смысла», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что Китай необходимо включить в Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечал, что ДРСМД невозможно сделать многосторонним, в частности, потому, что «от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют» положениям договора.