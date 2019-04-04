«Инструмент распространения американского господства»: как США стремятся сохранить и расширить НАТО

70 лет назад была учреждена Организация Североатлантического договора, широко известная как Североатлантический альянс, или НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Формальной целью создания международного объединения было обеспечение коллективной безопасности его членов. По мнению экспертов, альянс позволял Соединённым Штатам контролировать другие западные страны, чтобы использовать их в противостоянии с СССР, а позже — с Россией.

К концу Второй мировой войны между союзниками по антигитлеровской коалиции наметились серьёзные противоречия. Уже весной 1945 года Объединённый штаб планирования военного кабинета Великобритании по приказу британского премьер-министра Уинстона Черчилля начал разрабатывать операцию «Немыслимое».

Документ предполагал нападение англо-американских войск на Красную армию при поддержке 10—12 нацистских дивизий, которым по такому случаю планировалось вернуть оружие. Целью операции было вытеснение советских сил из Восточной Европы. Однако британские аналитики пришли к выводу, что война будет долгой, дорогостоящей и с сомнительными перспективами.

В октябре 1945 года американские военные по приказу президента США Гарри Трумэна начали разработку плана «Тоталити». По некоторым данным, он предусматривал нанесение ядерных ударов по 20 крупнейшим городам СССР в случае обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако после того как стало известно, что у СССР есть атомная бомба, подобные разработки утратили актуальность.

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5 марта 1946 года Уинстон Черчилль, выступая в Фултоне (США), заявил о мировой коммунистической угрозе и призвал англоязычные страны объединиться против неё. В апреле 1948 года власти США приступили к реализации плана Маршалла (программы помощи Европе после Второй мировой войны), включающего в себя экономическую и политическую части. Согласно плану США, для восстановления разрушенных войной экономик Вашингтон готов предоставить европейским странам дотации и кредиты, но в обмен на это Европа должна закупать американские товары, а главное — избавиться от коммунистов в своих правительствах.

В мае того же года американские дипломаты начали предварительные переговоры с лидерами европейских стран о возможности основания военно-политического блока. Вскоре ЦРУ США в партнёрстве со спецслужбами западноевропейских государств запустило операцию «Картель», в дальнейшем получившую название «Аэродинамик», предполагающую создание из боевиков экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) сети разведывательно-диверсионных групп, действующих на территории СССР. 14 января 1949 года Госдепартамент США сделал заявление о неэффективности ООН и призвал западные страны объединиться с целью взаимодействия в оборонной сфере.

Холодная война

4 апреля 1949 года на конференции в Вашингтоне представители США, Канады и ряда европейских государств подписали Североатлантический договор, предполагающий создание системы коллективной безопасности. Согласно документу, в случае нападения на одну из стран — участниц соглашения все остальные обязаны оказывать ей военную помощь.

С 1951 года новое международное объединение стало фигурировать в документах под наименованием Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization), или НАТО. В 1950-е у организации появилось объединённое командование и военная администрация во главе с генеральным секретарём. Первым генсеком НАТО стал британский генерал барон Гастингс Лайонел Исмей.

Генерал Гастингс Лайонел Исмей (второй слева) на заседании комитета начальников штабов Великобритании в Уайтхолле, Лондон, апрель 1945 года

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«Если говорить о первоначальных целях создания НАТО, то их однажды достаточно точно охарактеризовал Исмей следующей фразой: «Не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию», — рассказал RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

В марте 1954 года советское правительство обратилось к властям США, Великобритании и Франции с предложением о создании общей системы коллективной безопасности и о присоединении СССР к НАТО. Однако Москва получила отказ. Только после этого, 14 мая 1955 года, СССР подписал с социалистическими республиками Восточной Европы Варшавский договор, предполагающий создание военного союза.

В 1952 году Организация Североатлантического договора приняла в свой состав Грецию и Турцию. В 1955 году членом НАТО стала Западная Германия. В середине 1950-х в Европе было размещено американское атомное оружие.

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Вскоре спецслужбы стран — членов НАТО приступили к формированию на территории Европы секретной сети праворадикальных террористических организаций. Формально они были нужны для того, чтобы в случае советского наступления остаться в тылу и вести партизанскую войну. В Италии данная операция проводилась под кодовым наименованием «Гладио».

Когда действия натовских спецслужб вскрылись, в СМИ стали появляться публикации с названиями аналогичных проектов, реализуемых в других западных странах. Швейцарский историк и публицист Даниэле Ганзер провёл в 2000-е годы расследование, в ходе которого удалось выяснить, что «Гладио» и другие аналогичные структуры на самом деле могли использоваться с целью организации терактов, а также для убийств политиков и общественных активистов, неугодных Соединённым Штатам.

В 1961 году, действуя в рамках общих программ НАТО, Соединённые Штаты разместили в Турции 15 ракет средней дальности «Юпитер», угрожавших безопасности европейской части СССР. Ответным действием Москвы стала переброска войск на Кубу. Так начался Карибский кризис. После переговоров между руководством СССР и США советские ракеты были выведены с Кубы, а американские — из Турции.

С конца 1950-х годов у США стали портиться отношения с Францией, одной из основательниц НАТО. Президент Франции Шарль де Голль стремился к снижению напряжения в отношениях с Москвой и к большей независимости от США в вопросах военной политики. В 1966 году Франция официально вышла из состава военной организации НАТО (в политических структурах альянса Париж остался), в которую вернулась только в 2009 году.

В 1974 году на фоне резкого обострения отношений между Анкарой и Афинами (связанного с высадкой на Кипре турецких войск) состав НАТО на семь лет покинула Греция. В 1982 году в альянс вступила Испания.

В 70-е годы ХХ века США провели модернизацию ядерного арсенала в Европе. В ответ на это СССР развернул ракеты РСД-10 и ввёл свои войска в Афганистан, где вступил в противоборство с подготовленными и вооружёнными спецслужбами НАТО боевиками-моджахедами.

Оружие стран — членов НАТО у душманов в Афганистане

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Однако формально блок НАТО в годы холодной войны не участвовал ни в одной военной операции.

«После Второй мировой войны Соединённые Штаты постепенно возглавили западный мир. В экономическом отношении им в этом помог план Маршалла, а в военно-политическом — блок НАТО. Североатлантический альянс превратился в инструмент распространения американского господства», — пояснил RT кандидат исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв.

Стремление к однополярности

В 1980-е годы социалистический лагерь начал разваливаться. Советский лидер Михаил Горбачёв пошёл на большие уступки западным странам. Был заключён договор с США о ракетах средней и меньшей дальности, начался вывод советских войск из Афганистана, стартовали масштабные сокращения в армии. В ходе переговоров, связанных с процессом объединения Германии, западные лидеры дали гарантии Михаилу Горбачёву относительно того, что иностранные войска не будут находиться на территории бывшей ГДР, а блок НАТО не станет расширяться на восток.

«После развала СССР возник вопрос: зачем теперь нужен блок НАТО? Стали раздаваться голоса, утверждавшие, что содержание альянса лишено смысла», — отметил в беседе с RT доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

После распада Советского Союза роль США в мире только усилилась.

«Соединённые Штаты остались единственной сверхдержавой. У Вашингтона появилась цель установить доминирование в однополярном мире. Однако для этого Штатам нужно было обосновать необходимость сохранения НАТО», — подчеркнул Юрий Рогулёв.

Некоторое время, по словам историков, Вашингтон пытался оправдывать существование альянса необходимостью проведения так называемых гуманитарных интервенций, в частности на территории Югославии и на Ближнем Востоке. В начале 1990-х силы НАТО провели серию морских и воздушных операций, направленных на блокаду сербских национальных формирований, действовавших в Боснии, а в 1995 году авиация стран НАТО нанесла по ним мощные удары. Впоследствии в Боснии и Герцеговине был развёрнут сухопутный контингент альянса.

Нови-Сад во время бомбардировки

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В 1999-м без санкции ООН НАТО провело военную операцию против Союзной Республики Югославия, направленную на поддержку косовских албанцев. После вывода югославских войск из Косова там был размещён натовский контингент.

Вопрос о целях существования альянса был вновь поднят на рубеже столетий.

«И тут был найден международный терроризм — цель весьма удобная, так как при желании террористов можно найти практически в любой стране мира», — заметил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В 2001 году альянс развернул Международные силы содействия безопасности — военный контингент в Афганистане, призванный оказывать поддержку властям республики после свержения движения «Талибан»*. Там военнослужащие НАТО неоднократно становились участниками скандалов, связанных с убийствами мирных жителей и нанесением ударов по гражданским объектам. В 2011 году НАТО провело операцию «Союзный защитник», участвуя в блокаде Ливии в ходе нанесения по ней ударов коалицией во главе с США.

Несмотря на обещания, данные когда-то Горбачёву, в 1999 году в состав НАТО были приняты бывшие члены соцлагеря — Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м — Болгария, Румыния, Словакия, Словения и прибалтийские республики, в 2009-м — Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория. В настоящее время идут переговоры относительно присоединения к альянсу Северной Македонии и Кипра. Время от времени в СМИ и на различных политических мероприятиях озвучиваются идеи относительно сближения с НАТО Швеции и Финляндии. А в марте 2019 года, во время визита президента Бразилии Жаира Болсонару в США, глава Белого дома неожиданно заявил о том, что поддерживает идею присоединения к альянсу и Бразилии.

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Однако у старых партнёров США по НАТО сегодня есть целый ряд претензий в адрес Вашингтона. Это и агрессивная санкционная политика США против России, которую Штаты пытаются перевести в плоскость энергетических ограничений (в частности, против «Северного потока — 2»), нежелание искать компромисс с Ираном по ядерной сделке и давление на европейцев с целью принуждения их к повышению затрат на военные нужды до 2% ВВП.

«В то время как старые члены НАТО всё чаще критикуют США и выражают своё несогласие по ряду вопросов, Вашингтон принимает в альянс новых, безропотно следующих его курсу», — отметил Юрий Рогулёв.

По словам Андрея Манойло, в 2000-е годы на фоне вылившихся в военные конфликты «цветных революций» в Грузии и на Украине произошло обострение отношений между Москвой и Вашингтоном. «Тогда в США вздохнули с облегчением: альянсу снова был назначен глобальный враг, оправдывающий сам факт существования НАТО, — Россия», — подчеркнул эксперт.

Сегодня, исходя из сформулированного ещё в конце XIX века членом морского комитета по стратегии США адмиралом Альфредом Мэхэном плана «Анаконда», Соединённые Штаты с использованием возможностей НАТО пытаются заключить Россию в кольцо своих постоянных и временных военных баз. В 2018 году отряд морской пехоты США был размещён в Норвегии. В последние годы альянс нарастил своё присутствие в Прибалтике, Польше и Румынии. В конце 2018 года НАТО провело масштабные военные учения на территории нейтральной Швеции. Учения альянса также регулярно проходят на Украине и в Грузии.

Учения НАТО на Украине

© Sgt. A.M. LaVey / U.S. Army

Российский вопрос стал приоритетным и на стартовавшей 3 апреля встрече глав МИД стран альянса в Вашингтоне — руководство блока обещает применить против РФ «пакет мер» в Черноморском бассейне.

«Западный мир постоянно расколот по поводу тех или иных вопросов, а Вашингтону с целью продвижения своих интересов необходимо держать Запад в узде. Инструментом для этого служит блок НАТО, благодаря которому силовики большей части Европы находятся под американским контролем. В таком виде альянс несёт угрозу всему миру», — подытожил Константин Блохин.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.