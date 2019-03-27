«Возвращение во времена холодной войны»: ВВС США научат пилотов управлять советским вертолётом Ми-24

ВВС США набирают пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д. В плане занятий, с которым ознакомился RT, указывается, что американских военных научат уходить от огня этих машин, а также выявлять их слабые места. Кроме того, лётчики освоят навыки пилотирования Ми-24 и познакомятся с их вооружениями. Эскадрон, на базе которого планируется проводить курс, располагается на авиабазе Неллис в штате Невада. Там во времена холодной войны тренировалось крыло «Агрессоров» — американских лётчиков-испытателей, пилотировавших советские истребители и вертолёты. Эксперты считают, что новые учения с применением советской или российской техники — свидетельство возвращения США во времена холодной войны. По их словам, американская сторона может готовиться к противостоянию с противником, имеющим в распоряжении вертолёты Миля, например, с Венесуэлой.

34-й эскадрон ВВС США разместил на сайте госзакупок федерального правительства США заявку о наборе пилотов-инструкторов вертолётов Sikorsky HH-60 Pave Hawk для обучения тактике полётов и манёврам в воздушном пространстве «театров военных действий с присутствием вертолётов противника». В качестве воздушных объектов противостояния в заявке указаны советские и российские ударные вертолёты Ми-24.

«Целевая подготовка экипажей вертолёта HH-60G позволяет повысить навыки маневрирования в воздушном бою для противостояния широко используемым винтокрылым летательным аппаратам, встреча с которыми вероятна во время боевых операций. 34-й оружейный эскадрон приглашает высококвалифицированных инструкторов боевого пилотирования для обеспечения сохранения боеспособности и успешного выполнения заданий в районах дислокации вертолётов противника», — говорится в документе.

Кандидатам предстоит изучить характеристики Ми-24, провести их сравнительный анализ с американским HH-60G, а также овладеть навыками пилотирования вертолётов, «предпочтительно в модификации Ми-24Д», которая является одним из самых распространённых вариантов этого вертолёта. Машина вооружена подвижной пулемётной установкой УСПУ-24 с пулемётом ЯкБ калибра 12,7 мм и возможностью подвески различных типов бомб и ракет общей массой до 2400 кг.

Учебный план американских военных предполагает 8 часов пилотирования вертолётов Ми-24Д для всех участников программы, в которые включено ознакомление с лётными характеристиками машины и её вооружением.

Кроме того, пилотов научат определять слабые места в фюзеляжах российских вертолётов, как обороняться от них при управлении вертолётом HH-60G, а также манёврам экстренной эвакуации.

При этом вертолёт Sikorsky HH-60G Pave Hawk не является боевым, он предназначен для доставки спецподразделений, а также поисково-спасательных операций в зонах военных действий.

Вертолёт HH‐60G

AFP

© Ethan Miller / Getty Images North America

Летающий танк

Советский ударный вертолёт Ми-24 (в классификации ВС США и НАТО — Hind-D) был разработан в ОКБ Миля в конце 1960-х годов, а его серийное производство началось в 1971 году.

Ми-24 предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, однако может применяться и для перевозки десанта. В зависимости от модификации эти машины оснащаются неуправляемыми ракетами, пулемётами калибра 12,7 мм или пушками калибра 30 мм, противотанковыми ракетами, баками с зажигательной смесью, бомбами или пушечными контейнерами. Военные лётчики и эксперты прозвали машину «Летающим танком».

Существует более 30 различных модификаций Ми-24, которые состоят на вооружении более 60 стран. По состоянию на 2018 год машина является вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после американского AH-64 Apache.

Американские военные неоднократно имели возможность ознакомиться с работой советских и российских конструкторов и использовать машины во время учений в качестве вертолётов вероятного противника.

Так, в 1985 году во время боевых действий в Афганистане пилоты ВС ДРА угнали в соседний Пакистан два Ми-24, ранее переданных советским командованием афганским силам. В итоге машины оказались в распоряжении Пентагона. В некоторых изданиях отмечается, что до этого США пообещали крупное вознаграждение за угон вертолётов советского производства.

Кроме того, в различных экспертных изданиях указывалось, что после распада Организации Варшавского договора американские военные получили не менее трёх вертолётов советского производства, которые ранее стояли на вооружении армии ГДР. Также некоторое количество Ми-24 США захватили в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году.

Кроме ВВС интерес к современным Ми-24 недавно проявил и корпус Морской пехоты США. Так, в 2018 году появилась информация, что американские военные планируют арендовать два вертолёта Ми-24 у «иностранного подрядчика» для использования его во время учений в качестве техники вероятного противника.

Вертолёт Ми-24 прошёл проверку не одним конфликтом в самых разных частях света, напомнил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Баранец.

«Ми-24Д — вертолёт труженик, пахарь и ветеран, который прошёл все последние войны. Он пользуется абсолютно заслуженным авторитетом у российских ВВС. Постоянно проводится его модернизация: улучшается вооружение и электроника. Ми-24Д легко может одолеть HH-60G», — считает Баранец.

При этом вертолёты Ми-24 и НН-60 — машины разных поколений, добавил эксперт.

«Ми-24 хоть и модернизированный вертолёт, но относится к третьему поколению. У него дальность и скорость больше, мощный двигатель, который сильнее американского. Но американский вертолёт — машина четвёртого поколения — выигрывает в электронике. Лётчику не приходится думать, за него всё делает техника, но это не всегда приводит к победе в бою», — подчеркнул Баранец, добавив, что потенциальными поставщиками российских вертолётов для нужд американских военных могут стать Молдавия, Украина или Грузия.

Секретные «Агрессоры»

34-й эскадрон ВВС США располагается на авиабазе Неллис в Неваде и входит в Школу вооружений ВВС. В этом подразделении американские пилоты проходят курсы повышения квалификации и учатся управлять самолётами и вертолётами различных модификаций.

В состав подразделения входит и эскадрилья «Агрессоры», которая выполняет роль условного противника в ходе тренировочных полётов, имитирующих боевые ситуации.

Самолёт МиГ-21 4477-го эскадрона на аэродроме Тонопа. Фотография сделана в 1986 году.

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Обычно «Агрессоры» летают на своих истребителях, лишь перекрашенных в цвета машин вероятного противника. Однако в поздний период холодной войны, с 1980 по 1988 годы, асы «Агрессоров» выполняли и полёты на иностранной технике.

Для этого был сформирован специальный 4477-й эскадрон ВВС США, который имел на вооружении советские истребители, приобретённые американской разведкой у третьих стран. Полёты выполнялись с авиабазы Неллис, знаменитой секретной базы Зона 51, а также с аэродрома Тонопа.

Однако советские и российские самолёты видели в небе Невады и через много лет после окончания холодной войны. Так, в январе 2017 года очевидцам удалось запечатлеть тренировочный бой американского истребителя F-15 и советского Су-27.

В сентябре 2017 года на авиабазе Неллис потерпел крушение самолёт, в результате погиб командир эскадрона Red Hats, выполнявший тренировочные полёты в роли условного противника. Информация об инциденте была засекречена, что побудило американских военных и авиационных экспертов предположить, что в полёте мог участвовать истребитель советского или российского производства.

Новая холодная война

Запланированные тренировки американских военных на российских самолётах и вертолётах говорят о том, что военная доктрина США вернулась к временам холодной войны, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

Ми-35М, который используют ВС Венесуэлы

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«Интенсивные тренировки с настоящими образцами российской техники говорят о том, что американцы начали подготовку к возможным столкновениям с Россией, как это было в годы холодной войны. И тогда, и сейчас американские ВВС активно практикуются с «оригиналами» российской военной техники. Можно сказать, что холодная война между США и Россией возобновлена», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь Виктор Баранец считает, что американское командование готовится к возможным боестолкновениям, в которых могут принять участие машины российского или советского производства, например — в Венесуэле. Напомним, что на вооружении ВС Боливарианской Республики находятся не менее 10 вертолётов в модификации Ми-35М2.

«Американцы отрабатывают на российских самолётах, моделируют операции на российских вертолётах. В Америке созданы специальные авиационные эскадрильи, в которых есть, к примеру, МИГ-29. Всё указывает на то, что американцы готовятся к российской угрозе и ожидают встретить российскую технику в зоне конфликта в Венесуэле», — подытожил Виктор Баранец.