Денежная интервенция: США намерены выделить $300 млн на финансирование сирийской оппозиции

RT ознакомился с обоснованием к бюджету США на 2020 финансовый год. Согласно документу, Вашингтон намерен потратить $300 млн на подготовку и экипировку «проверенной сирийской оппозиции». Отмечается, что такие меры не позволят ИГ* укрепиться в регионе и найти убежище на территории арабской республики после вывода американских сил из Сирии. Эксперты указывают, что Белый дом намерен таким образом укрепить влияние на ситуацию в САР. Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, действия Соединённых Штатов указывают, что Вашингтон стремится создать в арабской республике квазигосударство. Кроме того, аналитики напоминают, что деньги, выделенные США сирийской оппозиции, неоднократно оказывались в руках боевиков.

США намерены потратить $300 млн на подготовку и экипировку «проверенной сирийской оппозиции». Об этом говорится в обосновании к бюджету Министерства обороны США на 2020 финансовый год. По словам авторов документа, Штатам необходимо создать условия, «в которых ИГ* не могло бы вновь укрепиться и найти безопасное убежище после вывода американских войск из Сирии».

При этом США делают ставку на оппозиционные группы, без которых, как сообщается в документе, «успехи в деле обеспечения безопасности Сирии могли бы сойти на нет».

«Роль Министерства обороны США в Сирии заключается в том, чтобы обеспечить устойчивое поражение ИГ, действуя главным образом с помощью, совместно и через наших партнёров. В рамках подхода Министерства обороны ключевое значение имеют такие приоритеты, как оснащение, снабжение и расширение возможностей местных сил, относящихся к проверенным группам сирийской оппозиции», — указывается в обосновании к бюджету на 2020 год.

По мнению политолога Александра Асафова, США, заявив о намерении вывести войска из Сирии, теперь ищут варианты, чтобы сохранить своё присутствие в стране. Для этого они меняют формат своих операций.

«Теперь в Сирии будет изменён формат. Это будут не военнослужащие, а инструкторы. Не военные, а какие-то силы обеспечения, возможно, гражданские специалисты.

Но в любом случае США сохранят присутствие в регионе, потому что основная стратегия Штатов не выполнена. Конечно, такой формальный вывод войск состоится, но само присутствие под прикрытием помощи оппозиции, курдам, под прикрытием борьбы с оставшимися ячейками ИГ сохранится. Влияние в регионе для США — часть интересов национальной безопасности», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в декабре 2018 года в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты приступили к выводу войск с территории Сирии. При этом они находились тем без законных оснований — разрешения официальных властей САР или же мандата Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в марте в Белом доме сообщили, что 100% территории Сирии освобождено от ИГ.

При этом в Москве неоднократно отмечали, что пока Вашингтон лишь заявил о своих намерениях вывести войска, однако на практике американский контингент остаётся в САР.

«Несмотря на недвусмысленное заявление президента США в этой связи, конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются», — отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров также подчёркивал, что Соединённые Штаты под предлогом совместной с курдскими вооружёнными формированиями борьбы с боевиками ИГ намереваются создать квазигосударство на восточном берегу реки Евфрат.

Глава МИД России Сергей Лавров

РИА Новости

© Валерий Мельников

«Их цель — теперь это становится всё более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство. Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части САР», — отметил Лавров.

Между тем в обосновании бюджета Пентагона сказано, что боеспособность оппозиции напрямую зависит от США.

«Боеспособность, мобильность и оперативность проверенных групп сирийской оппозиции напрямую зависят от поддержки США, которая предоставляется в том числе в виде оружия, боеприпасов и иного оснащения. Министерство обороны занимается оснащением этих групп с целью охраны и удержания территорий, ранее удерживавшихся силами ИГ, а также снижения вероятности возвращения этих территорий под контроль ИГ», — указывается в документе.

AFP

© Delil SOULEIMAN

Министерство обороны США также намерено содействовать «проверенным» группам сирийской оппозиции в выполняемой ими работе по набору, проверке, подготовке и оснащению сирийских новобранцев. При этом предполагается, что общая численность бойцов поддерживаемых США сил составит 61 тыс. человек.

Как утверждается в документе, для их экипировки рассматривается закупка 3 тыс. автоматов Калашникова, что обойдётся американскому бюджету в $2,4 млн. Кроме того, могут быть закуплены пулемёты ПКМ и ДШК. Стоит отметить, что сами пулемёты в смету не включены, однако в документе указаны патроны для них.

В бюджет включена и поставка оппозиции униформы, медицинского оборудования, средств связи, навигационных приборов, а также различных запасных частей для техники. Помимо этого, предполагается и выплата жалования бойцам оппозиции — от $100 до $400 в месяц. Согласно документу, до конца 2019 финансового года денежное довольствие будут получать 24 тыс. бойцов оппозиции, а к концу 2020 финансового года их количество возрастёт ещё на 18 тыс.

Как отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, деньги, которые США намерены выплачивать представителям оппозиции, могут оказаться в руках боевиков.

«На ум сразу приходит целый ряд коррупционных скандалов с теми деньгами, которые Пентагон отправляет на поддержку своих союзников, в том числе и сирийцев. Был целый ряд историй, когда вскрывалось, как на самом деле тратились деньги из бюджета. Оказывалось, что за несколько миллионов там подготовили 3—6 бойцов, которые получили какую-то специальность, а потом растворились в песках пустыни и никто их больше не видел», — отметил эксперт.

В 2015 году в США признали, что из 5,5 тыс. бойцов, которых должны были обучить американские инструкторы, с террористами воюют только пять. Изначально же планировалось, что в рамках этой программы Штаты обучат порядка 15 тыс. бойцов.

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Кроме того, в ноябре прошлого года RT писал о докладе генерального инспектората Госдепа США, согласно которому часть средств, выделенных Вашингтоном на оказание гуманитарной помощи населению Сирии и Ирака, могла попасть в руки террористов. Тогда в документе отмечалось, что Агентство по международному развитию США так и не внедрило единую политику по оценке рисков утечки финансовых средств при работе с неправительственными организациями, которую ранее разработал Госдепартамент. Авторы доклада отмечали, что такая ситуация может привести к «нецелевому расходованию средств». Общая сумма грантов, выданных без соблюдения соответствующих норм, составила почти $700 млн.

По словам политолога Александра Асафова, американцы зачастую поддерживают в Сирии бойцов оппозиции, которые ранее поддерживали террористические формирования.

«Сама фигура речи, которую ввели Соединённые Штаты, так называемая умеренная оппозиция — это лишь маркер сил, которые сотрудничают с США и пользуются их поддержкой и покровительством. Вашингтон заявляет, что это не боевики или террористы, а политически мотивированная оппозиция, которая требует политических изменений. Но там порядка 60 группировок, и часть из них просто «назначена» оппозицией. По факту они состоят из остатков ИГ и других организаций. Более того, боевики часто переходят из одной группировки в другую. То есть те люди, которые были сторонниками халифата, сегодня могут стать той же самой оппозицией», — считает политолог.

По словам Дмитрия Солонникова, Вашингтон намерен сохранить влияние в Сирии, хотя и обещает вывести из арабской республики войска.

«США обещали выйти из региона, и это принципиальная позиция, которую Дональд Трамп неоднократно озвучивал. Живую силу он, наверное, и выведет, но полный интерес США к Сирии не потерян. Он сохраняется и будет проворачиваться через различные институты: и через военные базы США в Иордании и Ираке, и через поддержку вооружённых формирований, подконтрольных США на территории самой Сирии, и через поддержку Израиля. Своё влияние в Сирии США не снимают», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.