Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.

«Остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США планирует сократить расходы на операцию «Непоколебимая решимость» против ИГ в Сирии и Ираке в 2020 финансовом году на $2 млрд.

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.