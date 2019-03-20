Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
- Reuters
«Остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США планирует сократить расходы на операцию «Непоколебимая решимость» против ИГ в Сирии и Ираке в 2020 финансовом году на $2 млрд.
19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.