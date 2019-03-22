«Головная боль американских военных»: как США будут модернизировать боевой танк M1 Abrams

Власти США инвестируют $6 млрд в модернизацию основного боевого танка M1 Abrams. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп во время посещения завода Lima Army Tank Plant в городе Лайма. По его словам, американская промышленность будет выпускать по одному танку в день. Обновлённая версия M1 Abrams отличается от предшественников более совершенной электронной аппаратурой. Однако эксперты считают, что модернизация — вынужденная мера из-за отсутствия концепции танка нового поколения.

Выступая на предприятии Lima Army Tank Plant в штате Огайо, Дональд Трамп сообщил, что в программу модернизации основного боевого танка M1 Abrams будет вложено $6 млрд. Трансляцию речи американского лидера вёл сайт Белого дома.

«В течение следующих трёх лет мы инвестируем больше $6 млрд в усовершенствование и модификацию танков M1 Abrams. Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация инвестировала за восемь лет», — заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал M1 Abrams «потрясающим танком» и пообещал, что завод получит крупные заказы на модернизацию и производство бронетехники. По его словам, «после стольких лет сокращения бюджета и увольнений» Соединённые Штаты получили возможность увеличить количество рабочих мест в танкостроительной отрасли. К концу 2020 года их число вырастет до 1 тыс. «Невероятную работу» на этом направлении, как отметил Трамп, проделал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

«Устаревшая платформа»

Lima Army Tank Plant — единственный в США производитель танков. Завод управляется корпорацией General Dynamics, но является собственностью Пентагона. В период президентства Барака Обамы предприятие находилось в тяжелейшем кризисе из-за отсутствия крупных контрактов. Экспортные заказы были невелики, а серийный выпуск Abrams для Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США прекратился более десяти лет назад.

Трамп обещает, что ситуация в американском танкостроении кардинальным образом изменится. По его словам, ежедневно из заводского цеха будет выходить по одному танку.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил в беседе с RT, что США, скорее всего, не перезапустят серийное производство Abrams.

«Трамп, как обычно, описывает излишне оптимистичную картину. Lima Army Tank Plant совместно с другими заводами будет проводить капитально-восстановительный ремонт стоящих на вооружении танков или машин, находящихся на хранении, устанавливая на них новое оборудование, узлы и агрегаты», — пояснил эксперт.

Более того, Мураховский полагает, что администрация Трампа допустит большую ошибку в случае возобновления серийного производства танков семейства Abrams. По его словам, Соединённым Штатам гораздо разумнее вложить ресурсы в разработку танка нового поколения.

«На сегодняшний день парк Abrams насчитывает около 7,9 тыс. единиц. Две трети стоит на вооружении сухопутных сил и морской пехоты, остальные находятся на хранении. Никакого смысла увеличивать количество машин нет. Тем более Abrams — это устаревшая платформа, которой свойственны недостатки, присущие танкам предыдущего поколения», — отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп выступает на заводе Lima Army Tank Plant

Reuters

© Carlos Barria

Со своей стороны, кандидат военных наук Сергей Суворов заявил в беседе RT, что в настоящее время США находятся в достаточно сложной ситуации из-за отсутствия концептуального облика танка нового поколения. Модернизация M1 Abrams носит вынужденный характер, подчёркивает эксперт.

«Обновление парка этих танков призвано поддержать страдающую от нехватки заказов американскую промышленность. Я также не исключаю, что анонсированная Трампом кампания по вливанию денег в Abrams — это ответ на программу модернизации Т-72, Т-80 и Т-90, которая реализуется в нашей стране», — отметил Суворов.

Напомним, серийное производство М1 Abrams было развёрнуто в 1981 году. По габаритам и массе американский танк заметно превосходит отечественные машины. Вес М1 Abrams составляет свыше 54 т (против 44—46 т у Т-72 и Т-90), длина (с пушкой) — 9,8 м, ширина — 3,65 м. Основным вооружением машины является 120-миллиметровая гладкоствольная пушка М256 (на первых версиях была установлена 105-миллиметровая нарезная пушка М68А1).

Не проявил выдающихся боевых качеств

Боевое крещение М1 Abrams состоялось в 1991 году во время операции «Буря в пустыне». В этом конфликте США потеряли около 20 таких машин. Они были уничтожены «дружественным огнём» и танками Т-72 иракской армии. Некоторые машины были подбиты из ручных гранатомётов или подорвались на фугасах.

США применяли М1 Abrams в иракской войне 2003 года и операции в Афганистане 2001—2014 годов. Различные модификации танка стоят на вооружении Ирака, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта и Австралии. По мнению Мураховского, М1 Abrams не проявил выдающихся боевых качеств на Ближнем Востоке и не смог завоевать большую популярность за рубежом.

Танки M1 Abrams

© US Army

«Я не могу сказать, что это неудачный танк. Отсутствие крупных достижений на поле боя я могу объяснить в первую очередь нехваткой профессионализма экипажей и ошибками командования в тактике применения М1 Abrams. Эта машина не воюет без поддержки других сил и средств», — отметил Мураховский.

По его словам, М1 Abrams уступает российским машинам в ключевых качествах — надёжности и неприхотливости.

«С трудом переносит пыль»

В последнее время М1 Abrams практически непрерывно совершенствовался. Модернизация главным образом затрагивала его электронную начинку. В июле 2018 года General Dynamics сообщила о заключении контракта с Пентагоном на обновление 100 единиц M1A1 Abrams до уровня M1A2 (М1А2С). В январе 2019 года корпорация получила заказ на модернизацию ещё 174 танков.

На M1A2 Abrams установлены новое компьютерное оборудование, программное обеспечение, радиостанция, система противопожарной защиты, лазерные приборы, видеокамеры и различные комплексы, повышающие живучесть танка на поле боя.

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Также модернизированная машина оснащена израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy, предназначенным для перехвата гранат, ракет и подкалиберных боеприпасов. Система включает радиолокационную станцию Elta EL/M-2133 с четырьмя неподвижными антеннами и две пусковые установки, которые выстреливают специальными ядрами для поражения вражеских снарядов.

В ноябре 2018 года американский аналитик Чарли Гао на страницах военно-аналитического издания The National Interest сообщил, что важнейшим преимуществом машин семейства Abrams по сравнению с российскими образцами является навигационная система Blue Force Tracker. Она позволяет командирам быстрее реагировать на изменяющуюся обстановку и эффективнее координировать действия на поле боя.

Как отмечают эксперты, электроника является сильной стороной западных танков, включая американские.

«Однако что будет, если нашпигованная самой технологичной аппаратурой машина окажется подбитой РПГ-7? Насколько мне известно, последние версии западных танков не могут управляться после потери электропитания. Однако в таких ситуациях экипаж должен иметь возможность вести огонь или покинуть поле боя, если исправна ходовая», — отметил Суворов.

M1 Abrams ведёт огонь на полигоне в США

© US Army

Кроме того, эксперт обратил внимание, что модернизация M1 Abrams не затрагивает газотурбинную силовую установку AGT-1500, которая очень требовательна к качеству воздуха и «с трудом переносит пыль». Система очистки воздуха на танке превышает по габаритам двигатель. В связи с этим моторно-трансмиссионное отделение занимает более трети длины кормовой части корпуса.

«Американцы даже подумывали отказаться от собственной силовой установки, заменив её на движок от немецкого Leopard или британский дизель Rolls-Royce CV12, который установлен на танке Challenger. Во время испытаний Abrams его силовая установка работала не более 210 км, но в спешном порядке американским инженерам удалось решить ряд проблем с надёжностью», — рассказал Суворов.

По словам эксперта, ещё одним уязвимым агрегатом М1 Abrams является его вспомогательная силовая установка (ВСУ), которой оснащаются танки с 1990-х годов. Данный аппарат выполняет функцию дополнительного источника питания.

Чаще всего ВСУ размещается в бронированном ящике в башне или кормовой части танка. Как утверждает Суворов, агрегат слабо защищён даже в обновлённой версии М1 Abrams. Установку легко вывести из строя с помощью очереди крупнокалиберного пулемёта. По мнению эксперта, поражение ВСУ может привести к детонации танка.

«Двигатель — это главная головная боль американских военных. Именно им стоит заниматься. Также я очень сомневаюсь, что, несмотря на толстую броню, башня и борта Abrams выдержат попадание снаряда отечественного переносного комплекса «Корнет». Поэтому, на мой взгляд, модернизация танка не приведёт к повышению его боевых качеств и исправлению ключевых недостатков», — резюмировал Суворов.