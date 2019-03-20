Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.

«В течение следующих трёх лет мы инвестируем больше $6 млрд в усовершенствование и модификацию танков M1 «Абрамс». Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация инвестировала за восемь лет», — заявил Трамп.

Он назвал американский танк надёжным и боеспособным.

Танк М1 в модификации M1A2C выпускается с 1999 года.

Ранее стало известно, что Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, чтобы «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе».

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