Догнать «Армату»: удастся ли Европе создать конкурента российскому танку
- Иллюстрация EMBT с сайта компании Nexter Defense Systems
- © www.nexter-group.fr
На прошедшей в парижском пригороде Вильпент международной оружейной выставке Eurosatory были представлены образцы двух новых европейских танков. Как сообщает специализированное британское издание Jane's, разработка боевых машин — результат научно-производственной кооперации стран — участниц ЕС.
Испанская корпорация General Dynamics European Land Systems (GDELS) продемонстрировала средний танк MMBT (Medium Main Battle Tank), а франко-германская KNDS Group — основной танк EMBT (European Main Battle Tank).
GDELS — европейская корпорация со штаб-квартирой в Мадриде, подразделение американской General Dynamics Corporation. Помимо Испании, в Европе GDELS также присутствует в Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Румынии. KNDS Group была образована в 2015 году путём слияния активов французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Обе европейские компании специализируются на производстве бронетехники.
Видимые преимущества
Средний MMBT массой 42 тонны — непривычный для европейских армий танк. В 1970—1980-х годах местные вооружённые силы отказались от данного типа машин, сделав выбор в пользу основных боевых и колёсных танков. Масса современных западных гусеничных машин, как правило, превышает 50 тонн.
MMBT оснащён 120-миллиметровым гладкоствольным орудием, двумя пулемётами, автоматизированной системой управления огнём, тепловизором и лазерным дальномером.
Как заявил в комментарии Jane's топ-менеджер GDELS Мануэль Серрано, представленный на выставке средний танк должен прежде всего удовлетворить запросы армий азиатских стран. Основными преимуществами MMBT он назвал невысокие расходы на эксплуатацию и возможность перебрасывать подобные машины на транспортных самолётах A400M и C-17.
«Думаю, за основу для MMBT был взят шведский лёгкий танк CV90120, однако на европейском театре военных действий такая машина бесполезна. Скорее всего, она пойдёт на экспорт, возможно, в те страны, которые эксплуатируют американские средние танки М48 или М60», — отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.
Эксперт добавил, что, на его взгляд, гораздо больший интерес вызывают попытки французских и немецких инженеров создать основной танк. О характеристиках EMBT, представленного на Eurosatory, известно немного.
На сайте одного из производителей — Nexter Defense Systems — говорится, что выставочный образец — это продукт скрещивания немецкого танка Leopard 2A7 и французского Leclerc.
- Французский танк Leclerc
- Reuters
От Leopard 2A7 EMBT получил корпус, двигатель и шасси, а от Leclerc — лёгкую башню, гладкоствольную пушку CN-120-26, систему управления огнём и комплекс автоматического заряжания.
«Выгода гибридной машины заключается в очень больших возможностях шасси Leopard, которые могут перевозить до 68 тонн, и в лёгкости орудийной башни Leclerс», — рассказал в интервью изданию l'Opinion глава производственных программ Nexter Defense Systems Франсуа Грошани.
В марте прошлого года начальник Главного управления вооружений Министерства обороны Франции Лоран Колле-Бийон сообщил, что совместные работы над новым танком для армий двух государств должны завершиться к 2030 году.
«Примитивное скрещивание»
Leopard 2A7 и Leclerс считаются одними из самых высокотехнологичных танков в мире. Несмотря на внешнее сходство (приплюснутая башня, калибр пушек, усиленная лобовая броня), модели имеют массу принципиальных отличий.
Leopard 2 — более тяжёлая машина (от 63 до 68 тонн) с экипажем четыре человека. В свою очередь, Leclerс — единственный западноевропейский танк, оснащённый автоматом заряжания боеприпасов. Это позволило уменьшить численность экипажа до трёх человек и облегчить конструкцию танка (54—58 тонн).
Основные преимущества немецкой машины заключаются в мощном дизельном двигателе MB 873 и надёжной трансмиссии. Достоинства французского танка в высоком уровне активной защиты и в автоматизации процессов управления.
В то же время обе машины не лишены существенных недостатков. Так, за 30 лет модернизации Leopard 2 набрал «лишний вес», который значительно ухудшил его транспортабельность и мобильность на местности. Главными проблемами Leclerс специалисты называют большой расход топлива, не очень надёжную электронику и высокую цену.
«Нужно понимать, что Leopard 2 и Leclerс — это две совершенно разные машины. Невозможно создать новый танк путём их столь примитивного скрещивания. Опытный образец, который был представлен в Вильпенте, — лишь одна из проработок того танка будущего, о котором постоянно говорится. В серийное производство EMBT однозначно не пойдёт», — отметил Суворов.
Неудачные попытки
Как отмечает BBC, Европа впервые с окончания холодной войны разрабатывает танки нового поколения. В 1990-е и 2000-е годы США и ведущие государства ЕС в несколько раз сократили парк боевых машин, сосредоточившись на модернизации оставшихся на вооружении образцов.
В зарубежной прессе, в частности в материалах того же Jane's и немецкого издания Stern, встречается мнение, что работы по франко-германскому танку, стартовавшие в 2015 году, — попытка Парижа и Берлина угнаться за российским танком Т-14 «Армата». На фоне ухудшения отношений с Москвой кооперация европейцев выглядит как стремление дать адекватный ответ на появление новых видов оружия в российской армии.
- Немецкий танк Leopard 2
- © Philipp Schulze
Согласно заявленным Уралвагонзаводом характеристикам, «Армата» действительно должна превзойти всех существующих конкурентов.
Преимущества Т-14 — мощная 125-миллиметровая пушка, превосходные ходовые качества, необитаемая башня и высокий уровень защищённости экипажа. Танкисты размещаются в бронекапсуле, а установленный на «Армате» комплекс активной защиты «Афганит» способен перехватывать любые боеприпасы.
Западные СМИ не сомневаются в способности оборонной отрасли Европы создать новые высокотехнологичные танки. Однако журналисты указывают на серьёзные проблемы существующей военной техники, которые не могут решить на протяжении последних лет в том числе Германия и Франция.
Согласно февральскому отчёту уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса, в боеспособном состоянии находятся менее половины стоящих на вооружении Leopard 2. По данным французских СМИ, в прошлом году парк Leclerс был исправен только на 65%.
- Российский танк Т-14
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Как пояснил Суворов, ещё во времена холодной войны ведущие державы НАТО регулярно пытались создать основной танк, но каждый раз они терпели неудачу. Эксперт полагает, что заявленные планы Франции и Германии по совместной разработке боевой машины также закончатся безрезультатно.
«У военных и инженеров из западных государств разные взгляды на то, как применять танки во время военных действий. Также существует множество расхождений по поводу конструкции, вооружения, электронной начинки, комплексов защиты, поэтому можно прогнозировать, что очередная попытка Франции и Германии создать что-то общее, закончится ничем», — подчеркнул Суворов.
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