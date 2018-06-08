«Терминатор» третьего поколения: как Россия модернизирует боевую машину поддержки танков
- БМПТ «Терминатор» на учениях «Запад-2017», полигон Лужский в Ленинградской области
- РИА Новости
- © Павел Герасимов
Индустриальный директор кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергей Абрамов сообщил, что корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) ведёт работы по проекту боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-3».
«С учётом опыта боевого применения «Терминатора» сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — цитирует Абрамова РИА Новости.
Топ-менеджер считает, что нынешний образец («Терминатор-2») является очень удачной машиной. Новая БМПТ будет более эффективной «за счёт большей роботизации самой машины и её вооружения». Также в «Терминаторе-3» сократится численность экипажа (с пяти человек до трёх).
В настоящее время «Уралвагонзавод» выпускает «Терминатор-2» на шасси танков Т-72. Данный образец считается машиной второго поколения. Ранее СМИ сообщали, что «Терминатор-3» будет создан на платформе Т-14 «Армата».
«Терминатор» — представитель нового вида бронетехники, предназначенного для прикрытия танков на поле боя. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, двумя гранатомётами АГС-17, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами типа «Атака» и пулемётом «Корд».
В 2017 году «Терминатор» принял участие в сирийской операции и в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017» (полигон Лужский).
От «Гадюки» к «Терминатору»
Разработка боевой машины поддержки танков стартовала во второй половине 1980-х годов на Челябинском тракторном заводе. Первый опытный образец получил наименование «объект 781» (индекс Главного автобронетанкового управления Минобороны).
Челябинская машина по узлам и агрегатам была практически полностью унифицирована с танком Т-72Б. Главные отличия от прообраза заключались в вооружении и новой автоматизированной системе управления огнём (СУО). Масса опытного БМПТ составляла 46,4 тонны, численность экипажа — 5—7 человек.
- Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на военном параде Победы
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
В 1996 году на основе опыта первой чеченской кампании челябинские конструкторы в инициативном порядке разработали более совершенную машину («объект 787»), получившую название «Гадюка» из-за необычной формы башни.
В 1999 году по заказу Минобороны РФ ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) подготовило технический проект БМПТ на шасси Т-90 («объект 199»). В 2000 году уральские специалисты представили первый экспериментальный образец.
Масса машины составила 48 тонн, экипаж — пять человек (механик-водитель, операторы курсовых установок автоматических гранатометов, командир и наводчик). БМПТ получила усиленный броневой корпус и СУО разработки белорусского предприятия «Пеленг».
На госиспытаниях в 2005—2006 годах БМПТ подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Прозвище «Терминатор» машина получила из-за способности вести высокий темп стрельбы одновременно из всего вооружения.
Однако принятие БМПТ на вооружение затянулось в связи с необходимостью пересмотра штатной структуры Сухопутных войск. Кроме того, Минобороны поставило условие — сократить экипаж до трёх человек.
Чтобы получить заказ на производство для российской армии, ОАО «УКБТМ» в инициативном порядке разработало «Терминатор-2» на базе танка Т-72 (БМПТ-72). Впервые машина была представлена в 2013 году на международной выставке Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Крайне востребованная машина»
Сегодня «Терминатор» стоит на вооружении двух государств — России и Казахстана. По информации ряда СМИ, в 2016 году УВЗ подписал с Алжиром контракт на поставку свыше 300 БМПТ на шасси танка Т-90СА. Однако эти сообщения не были официально подтверждены.
В августе 2017 года во время международного форума «Армия» «Уралвагонзавод» и Минобороны заключили соглашение на поставку партии «Терминаторов» (количество заказанных единиц не разглашается). Эксперты полагают, что контракту предшествовало успешное боевое применение машины в Сирии.
В беседе с RT полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов назвал «Терминатор» «крайне востребованной машиной». По словам эксперта, на современном театре военных действий (ТВД) танки нуждаются в прикрытии прежде всего из-за широкого распространения переносных ракетных комплексов и противотанковых гранатомётов.
«Главная особенность машины поддержки танков — способность одновременно поражать несколько целей (многоканальность) и обеспечивать непрерывное круговое наблюдение на поле боя. «Терминатор» может работать по танкам, бронетехнике противника, живой силе и низколетящим целям», — пояснил Суворов.
- БМПТ «Терминатор» на учениях
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Эксперт полагает, что «Терминаторы» значительно повышают вероятность обнаружения целей, представляющих угрозу для танков. Как рассказал Суворов, в ходе проводившихся госиспытаний была отработана схема взаимодействия БМПТ с танками и бронемашинами пехоты.
«Если на поле одна БМПТ движется между танками, то количество поражённых целей возрастает до 30%. Однако массовое поступление «Терминаторов» в войска потребует пересмотра штатов и структуры танковых частей», — отметил Суворов.
Собеседник RT предполагает, что с большой вероятностью БМПТ пополнит танковые подразделения. По его мнению, «Терминатор» должен поступать в войска как четвёртая машина в танковом взводе, либо БМПТ будет укомплектована одна рота в танковом батальоне.
Суворов уверен, что детище УВЗ обладает большим модернизационным потенциалом. «Терминатор-3», отмечает эксперт, станет более эффективной машиной за счёт роботизированных систем и обновлённого шасси.
«Однако в новом «Терминаторе» я бы не стал сокращать численность экипажа. На российских танкистов ложится очень большая нагрузка, связанная с обслуживанием техники. К тому же пять человек — это оптимальная численность и в боевых условиях», — резюмировал Суворов.
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