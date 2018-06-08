В «Ростехе» рассказали, какие цели сможет поражать боевая машина «Терминатор-3»
«С учётом опыта боевого применения «Терминатора» сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины», — сказал он.
По его словам, обсуждается улучшение тактико-технических характеристик боевой машины и модернизация шасси.
«Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — отметил Абрамов.
Ранее Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее боевые возможности «Терминатора».