В «Ростехе» рассказали, какие цели сможет поражать боевая машина «Терминатор-3»

В «Уралвагонзаводе» создают облик третьего поколения боевой машины поддержки танков «Терминатор», она сможет поражать цели всех типов. Об этом информирует РИА Новости со сслыкой на индустриального директора кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергея Абрамова.

«С учётом опыта боевого применения «Терминатора» сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины», — сказал он.

По его словам, обсуждается улучшение тактико-технических характеристик боевой машины и модернизация шасси.

«Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — отметил Абрамов.

Ранее Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее боевые возможности «Терминатора».