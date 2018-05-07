Минобороны опубликовало видео о боевых возможностях «Терминатора»

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Министерство обороны России опубликовало в Facebook видеоролик, который демонстрирует возможности боевой машины огневой поддержки «Терминатор».

Видеоролик длится 49 секунд. На нём показано, как новейшие боевые машины проходят через полосу препятствий.

Также демонстрируется, как «Терминаторы» ведут стрельбу по целям условного противника.

«В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ», — заявили в Минобороны.

Ранее Минобороны заявило, что покажет в соцсетях видеоролики о возможностях новейшей техники России.

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