Минобороны покажет в соцсетях видеоролики о возможностях новейшей техники России

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Министерство обороны опубликует в социальных сетях видеоролики, которые демонстрируют возможности новейших систем вооружения России. Об этом информирует пресс-служба министерства.

Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах «Корсар» и «Катран», робототехнических комплексах «Уран-6» и «Уран-9» и боевой машине огневой поддержки «Терминатор», которые в этом году будут впервые показаны на Параде Победы. 

«В течение сегодняшнего дня, 7 мая, в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности этих комплексов вооружений», — сообщается на сайте министерства.

Ранее в Минобороны заявили, что большинство образцов новейшей техники, которую представят на параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии.

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