Минобороны: большинство образцов техники на параде Победы прошло апробацию в Сирии

Большинство образцов новейшей техники, которую представят на параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, в 2018 году на параде впервые представят такие образцы вооружения, как беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевую машину огневой поддержки танков «Терминатор».

«Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет продемонстрировано свыше 190 образцов современной российской техники.

Издание Progorod43.ru передавало, что в шествии на 9 Мая в Кирове не будет представлена военная техника.