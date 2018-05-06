Минобороны: большинство образцов техники на параде Победы прошло апробацию в Сирии

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Большинство образцов новейшей техники, которую представят на параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии, сообщает Министерство обороны России.
Минобороны: большинство образцов техники на параде Победы прошло апробацию в Сирии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По данным ведомства, в 2018 году на параде впервые представят такие образцы вооружения, как беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевую машину огневой поддержки танков «Терминатор».

«Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет продемонстрировано свыше 190 образцов современной российской техники.

Издание Progorod43.ru передавало, что в шествии на 9 Мая в Кирове не будет представлена военная техника.

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