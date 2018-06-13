Танк «Армата» покажут на форуме «Армия-2018» в Подмосковье

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Российский танк Т-14 «Армата» покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдёт в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.
Танк «Армата» покажут на форуме «Армия-2018» в Подмосковье
  • © РИА Новости

Танк можно будет увидеть на открытой площадке конгрессно-выставочного центра.

Как заявили в министерстве, основные боевые характеристики «Арматы» — высокая степень пассивной и активной броневой защиты. По этим показателям танк превосходит другие виды бронетехники.

В ведомстве также отметили высокую подвижность и проходимость, огневую мощь «Арматы».

В апреле военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны.

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