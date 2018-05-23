Бросок «Леопарда»: смогут ли обновлённые немецкие танки сдержать Российскую армию

Новейший немецкий боевой танк Leopard 2 А7V должен обеспечить бундесверу военную мощь, необходимую для сдерживания России, пишет газета Die Welt. Несколько лет назад Минобороны ФРГ взяло курс на адаптацию ВС под «новые реалии». В модернизированной армии Leopard 2 отводится одна из ключевых ролей. В ближайшее время количество бронированных машин должно вырасти в полтора раза — до 328 единиц. Однако эксперты сомневаются в том, что масштабное обновление позволит Берлину нарастить боевой потенциал. RT выяснял, что мешает развитию германской армии.

Минобороны Германии намерено значительно усилить танковые войска. С этой целью бундесвер запланировал модернизацию основных боевых танков Leopard 2 до стандарта A7V, сообщает немецкая газета Die Welt.

Более того, в перспективе общее количество танков в армии ФРГ должно увеличиться в почти полтора раза — с 220 до 328 единиц. Издание подчёркивает, что танк остаётся эффективным оружием в современном театре военных действий (ТВД).

Укрепление танковых частей с 2016 года служит одним из стратегических векторов развития вооружённых сил ФРГ. Усиливая это направление, Минобороны Германии стремится обезопасить восточноевропейский регион от «российской угрозы».

«Страны НАТО усиленно вооружаются. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России», — говорится в материале Die Welt.

Немецкий танк Sturmpanzerwagen A7V, 21 марта 1918 года

© Bundesarchiv

Также газета утверждает, что шифр A7V для обновлённого Leopard 2 якобы призван подчеркнуть историческую преемственность немецкой армии. В 1918 году на вооружение кайзеровских войск поступил первый серийный танк под названием Sturmpanzerwagen A7V, принявший участие в Первой мировой войне.

Немецкие «тяжеловесы»

Leopard 2 А7V — новейший вариант семейства танков Leopard 2, которые выпускаются с 1979 года. Немецкие машины разных модификаций стоят на вооружении более чем десятка зарубежных государств.

Немецкий танк представляет собой тяжёлую машину, обладающую серьёзной огневой мощью благодаря 120-миллиметровой гладкоствольной пушке компании Rheinmetall. 63-тонный монстр оснащён дизельным двигателем MB 873 мощностью 1,5 тыс. л. с. На трассе танк может развивать скорость до 72 км/ч, а на поле боя Leopard 2 способен преодолевать препятствия высотой более метра.

В отличие от предшественников, Leopard 2 А7V будет оснащён усовершенствованной пушкой, дистанционно управляемым пулемётом, вспомогательной дизель-генераторной установкой Steyr M12, боевой информационной управляющей системой IFIS, усиленной противоминной защитой и системой многоспектрального маскировочного покрытия SAAB Barracuda.

«Ничего технически нового в Leopard 2 А7V нет. Даже массовое поступление в войска этой модификации вряд ли радикально повысит военную мощь ФРГ. Более того, установка дополнительного оборудования может увеличить массу танка, а это, в свою очередь, ухудшит его ходовые качества», — заявил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Как пояснил эксперт, после холодной войны в результате модернизации немецкий танк и так изрядно прибавил в весе. По его мнению, немецкие инженеры чрезмерно увлеклись улучшением прочности брони лобовой части и расширением боевых возможностей Leopard 2 — на танк установили слишком тяжёлые орудия.

«В результате такого перевеса действительно хороший танк лишился преимуществ в манёвренности. Европейский ТВД предполагает форсирование водных преград шириной свыше 100 м через каждые 100 км. Однако немецкие «Леопарды» выдержит далеко не каждый мост, в том числе понтонный», — констатировал Суворов.

Немецкие танки Leopard 2

Reuters

© Fabian Bimmer

По мнению эксперта, ресурс модернизации Leopard 2 без ущерба его ходовым качествам был исчерпан на уровне A4 или А5. Эти машины поступали в войска до середины 2000-х годов.

«После объединения Германии ФРГ достались 41-тонные советские Т-72, которые оказались непробиваемыми для немецких боеприпасов. Чтобы превзойти российские машины, было решено усилить защиту и пушку. Но в итоге Leopard 2 с надёжным двигателем и автоматической трансмиссией стал слишком неповоротливым», — отметил Суворов.

Проблемы боеспособности

В общей сложности немецкая оборонная промышленность за неполные 40 лет выпустила свыше 3,2 тыс. Leopard 2. Около трети танков пошло на экспорт, остальные были переданы бундесверу.

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После холодной войны ФРГ приостановила производство танков для армии и запустила программу масштабного сокращения военных расходов и вооружений.

По подсчётам Международного института стратегических исследований (IISS), в 1989 году ФРГ располагала примерно 5 тыс. танков, включая 2 тыс. Leopard 2. Однако уже в середине 1990-х годов у бундесвера было менее 3 тыс. машин.

Также в 1990-е годы Германия избавилась от танков предыдущего поколения и взяла курс на совершенствование боевых возможностей Leopard 2.

В 2000-е годы Минобороны ФРГ решило радикально сократить количество Leopard 2, которые не прошли модернизацию. По данным IISS, в 2005 году на вооружении армии ФРГ находилось 2398 танков (почти все — Leopard 2), в 2010 году — 1385 машин, а в 2015 году — всего 410 Leopard 2 A6.

В 2014 году бундесвер запустил очередную программу обновления танкового парка. В 2017 году в составе немецкой армии, по статистике IISS, насчитывалось 286 Leopard 2A6 и 20 новейших Leopard 2 A7.

Немецкий танк Leopard 2 A7

globallookpress.com

© Philipp Schulze/dpa

Таким образом, за минувшие 30 лет Германия сократила численность танков более чем в 15 раз. Однако эксперты полагают, что списанные машины не были утилизированы и находятся сейчас на хранении.

Процесс сокращения танковых войск ФРГ и модернизация относительно небольшой группировки Leopard 2 сопровождались дезорганизацией системы материально-технического обеспечения бундесвера.

Согласно февральскому отчёту уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса, боеспособно менее половины находящихся на вооружении танков семейства Leopard 2.

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Причина неудовлетворительного состояния танковых войск ФРГ заключается в нехватке запчастей и высокой стоимости обслуживания. Аналогичные проблемы, как указал Бартельс, актуальны для авиации и ВМС Германии.

Как сообщали ранее СМИ, из-за слабого материально-технического обеспечения войск небоеспособны все шесть подводных лодок и почти половина боевых кораблей ВМС Германии. От дефицита запчастей страдает ВВС, армейская, морская и военно-транспортная авиация. Немецкая промышленность срывает сроки ремонта и производства новых машин.

По словам Суворова, проблемы бундесвера заключаются в отсутствии мотивации к активному развитию ВС и невысоком уровне компетентности руководящего состава Минобороны. «Расслабленность», появившаяся после распада СССР, привела к деградации кадрового состава и системы снабжения войск.

«Нехватка денег — это скорее не причина, а следствие накопившихся проблем. У Германии огромный производственный и технологический потенциал, и ей под силу выполнить план по увеличению танковых войск. Но, на мой взгляд, рост количества Leopard 2 не усилит мощь бундесвера. Несмотря на постоянные заявления о «российской угрозе», Германия явно не готова к какому-либо противостоянию с Москвой», — резюмировал Суворов.