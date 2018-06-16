Украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ

Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев рассказал, почему украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии.

В беседе с изданием «Новинарня» военный раскритиковал техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 «Оплот», который ВСУ получили вместо Т-64.

«А ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырёх машинах. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трёх снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась, пришлось дозаряжать вручную», — сказал Багаев.

Среди других причин поражения он назвал незнание натовской специфики, языковые проблемы и отставание в тактике.

В январе Украина отправила партию «Оплотов» в Таиланд. Позднее сообщалось, что Харьковский завод отправит один танк в США.

В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко объявил, что на вооружение в армию страны поступят танки «Оплот».