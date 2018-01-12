Украина отправила партию танков «Оплот» в Таиланд

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Харьковский завод имени Малышева отправил в Таиланд партию танков «Оплот». Об этом сообщили в концерне «Укроборонпром».

Сообщается, что последние по этому контракту танки завод намерен сдать в первом квартале текущего года.

«Последняя в 2017 году партия боевых машин прошла стационарные и полевые испытания, вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря отправлена», — говорится в сообщении концерна.

Кроме того, отмечается, что завод готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа на изготовление танков «Оплот» для ВСУ.

Ранее сообщалось, что концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3D-радар, который в будущем сможет использовать украинская армия.

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