Облако из шрапнели: как управляемые боеприпасы усилят мощь российской бронетехники

Российские инженеры разработали сравнительно недорогую технологию управления боеприпасами с дистанционным подрывом. Об этом сообщил генеральный директор московского НПО «Прибор» Юрий Набоков. Снаряды взрываются в определённой точке полёта, не соприкасаясь с препятствием или целью. Это позволяет более эффективно поражать живую силу, бронетехнику, танки, беспилотники и малоразмерные цели. Боеприпасы такого типа будут испытаны в 2019 году и войдут в арсенал новейших боевых машин российской армии. Какие преимущества даст Вооружённым силам РФ эта технология — в материале RT.

Генеральный директор НПО «Прибор» (входит в НПК «Техмаш») Юрий Набоков сообщил ТАСС, что специалисты предприятия создали недорогую по сравнению с западными аналогами технологию управления боеприпасами с дистанционным подрывом на траектории полёта.

Набоков отметил, что снаряд способен взрываться в заданной точке, поражая цель осколками. Принцип действия подобных боеприпасов напоминает перехват, который осуществляет зенитная управляемая ракета. Она взрывается, не соприкасаясь с объектом, разрушая его с помощью поражающих элементов.

Дистанционный подрыв позволяет эффективнее уничтожать живую силу (в том числе укрывшуюся в инженерных укреплениях), группу беспилотников, все виды низколетящей авиатехники, бронемашины и наносить серьёзный ущерб танкам.

Программируемая детонация

Набоков заявил, что отечественная разработка выгодно отличается от детища немецкой корпорации Rheinmetall. Технология инженеров из ФРГ предполагает установку специального оборудования на бронетехнику, тогда как российская этого практически не требует.

«У нас лазерная передача данных, и это отдельный блок — мы не трогаем конструкцию системы вооружения. Стоит машина в боевой части, можно её забрать, модернизировать, поставить туда блок, больше ничего не трогая», — сказал Набоков.

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В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что на Западе пошли «дорогим путём», решив использовать сложную и достаточно прихотливую систему управления разрывом боеприпасов.

«На дульном срезе западных орудий установлены специальные катушки, которые при вылете снаряда подают на него импульс со временем замедления на разрыв. Например, боеприпас детонирует через 0,3 секунды, пролетая 200—300 метров. Западный принцип в том, что пушку делают под снаряд. Конечно, это намного дороже, чем то, что разработали мы», — заявил Суворов.

Эксперт уверен, что принцип действия технологии НПО «Прибор» более простой и менее затратный. Отечественные снаряды могут быть загружены в любое орудие, которое установлено на технике с дополнительным блоком (лазерный излучатель) и антенной.

«Управление моментом подрыва осуществляется с помощью специального закодированного лазерного излучения. Луч наводится на летящие снаряды, и по нему в автоматическом режиме передаётся команда на подрыв в заданной точке», — пояснил Суворов.

Технология НПО «Прибор» разработана для 30-мм снарядов, которые входят в боекомплект бронетранспортёров, бронемашин пехоты, танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). В 2019 году эти боеприпасы будут испытаны на БМПТ «Терминатор», на котором установлены 30-мм пушки 2А42.

Снаряды для автоматических артиллерийских орудий

© Научно - производственный концерн «Техмаш»

Управляемый «Байкал»

В октябре 2016 года Набоков сообщил о том, что предприятие приступило к испытанию «интеллектуальных» боеприпасов калибра 57 мм для необитаемых боевых модулей АУ-220М «Байкал» разработки ЦНИИ «Буревестник». Артиллерийская установка предназначена для вооружения БТР-82 и новейших образцов бронетехники — бронетранспортёра «Бумеранг», БМП Т-15 и бронемашины «Курганец-25».

Также «Байкал» установлен на перспективном самоходном зенитном артиллерийском комплексе 2С38 «Деривация», созданном на базе БМП-3. Изделие обладает невероятной скорострельностью (120 выстрелов в минуту) и способно уничтожать широчайший спектр наземных и воздушных целей. Снаряд для АУ-220М оснащён миниатюрным взрывателем с искусственным интеллектом, который в момент выстрела программирует подрыв.

«Это время автоматически рассчитывается компьютером в зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и создаёт облако из нескольких тысяч шрапнельных шариков, которое способно вывести из строя малоразмерный беспилотник или, например, разведывательный квадрокоптер», — пояснил ранее генеральный директор НПК «Техмаш» Сергей Русаков.

57-мм необитаемый боевой модуль АУ-220М «Байкал»

© Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Усиление поражающей мощи

Сергей Суворов полагает, что боеприпасы с дистанционным подрывом изменят картину боя, заметно увеличив поражающую мощь бронетехники. На его взгляд, крайне перспективной разработкой на этом пути является модуль «Байкал» — 57-мм пушка с обновлённым боеприпасами сможет поражать даже хорошо защищённые танки.

«У отечественной бронетехники при таком высоком темпе стрельбы (120 выстрелов в минуту) радикально увеличится огневая мощь. За короткий промежуток времени можно поразить практически любую цель, включая тяжёлую технику», — отметил Суворов.

В беседе с RT военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин сообщил, что «интеллектуальные» боеприпасы позволяют военным пренебречь точностью, так как облако поражающих элементов накрывает достаточно обширную площадь.

БМПТ «Терминатор-3»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Снаряды с дистанционным подрывом облегчат проведение сложных военных операций. С большой вероятностью противник просто не сможет найти укрытие от этого шквала огня», — подчеркнул Мухин.

По его словам, технология НПО «Прибор» будет полезна в локальных конфликтах. «Интеллектуальные» боеприпасы смогут уничтожать боевиков, которые часто ведут огонь из траншей или огневых точек в городах.

«Эти снаряды подойдут для поражения живой силы противника в закрытых помещениях. Это очень важно, особенно в городских условиях, где всегда разворачиваются самые тяжёлые и кровопролитные сражения. Можно будет не прибегать к услугам миномётчиков и вести огонь по настильной траектории, которая считается более эффективной», — пояснил Мухин.