Разворот в воздухе: почему США вновь грозят Турции приостановить контракт по F-35 из-за закупки С-400
- Истребители F-35A ВВС США
- © U.S. Air Force
Соединённые Штаты готовы приостановить поставки самолётов пятого поколения F-35 в Турцию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэтрин Уилбаргер. Как утверждает американская чиновница, главной причиной такого решения может стать приобретение Анкарой российских ЗРК С-400 «Триумф». По её словам, использование российской оборонной системы угрожает безопасности электронной прошивки F-35.
«С-400 — это компьютер. F-35 — тоже компьютер. Недопустимо подключать свой компьютер к компьютеру противника, а мы, по сути, поступаем именно так», — пояснила Уилбаргер.
Она подчеркнула, что окончательного решения по приостановке сотрудничества с Турцией в рамках программы F-35 в Пентагоне ещё не приняли.
«Постоянно приходится пристально изучать различные вопросы поставок перед тем, как передать самолёты в её (Турции. — RT) распоряжение», — заявила Уилбаргер.
По её словам, у Вашингтона есть и другие инструменты для того, чтобы донести до Анкары своё мнение о нежелательности покупки C-400 у России.
«Осуществляется множество различных процессов, которые можно приостановить и тем самым подать им чёткие сигналы о серьёзности наших намерений», — подчеркнула представитель Пентагона.
Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию ожидаются в июле текущего года. В то же время в Анкаре ранее не раз говорили, что готовы в дополнение к российским комплексам ПВО купить и американскую систему ПВО и ПРО Patriot.
«Жизненно важно для армии»
Заявление Кэтрин Уилбаргер прозвучало всего через два дня после того, как пресс-секретарь программы строительства самолётов F-35 Джо Деллаведова подтвердил агентству Anadolu, что сотрудничество с Анкарой по этому направлению развивается успешно. По словам Делаведовы, в ноябре 2019 года ожидается поставка первых двух самолётов этого типа в Турцию.
С июня прошлого года на базе ВВС США Люк в штате Аризона турецкие лётчики обкатывают два F-35, которые в том же месяце формально передали Анкаре. Однако по факту машины пока остаются в Соединённых Штатах. В скором времени к тренировкам на американской авиабазе могут присоединиться ещё два самолёта, предназначенные для передачи Анкаре, сообщает турецкое информагентство со ссылкой на производителя F-35.
14 марта министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что Анкара ожидает первых поставок F-35 через океан в ноябре 2019-го. Всего, по информации производителя, Турция, участвующая c 1999 года в совместной программе США и ряда стран по строительству самолётов F-35, намерена закупить 100 таких боевых машин.
Однако днём ранее, 13 марта, на слушаниях в конгрессе глава Европейского командования Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти поставил под сомнение целесообразность поставок Турции истребителей F-35.
- Кёртис Скапаротти
- AFP
- © Thierry Monasse
«Я полагаю, что мы не должны поставлять F-35, если в Турции будут C-400», — подчеркнул американский военачальник.
О «серьёзных последствиях» для Анкары в случае поставок C-400 в начале марта заявлял исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс. В свою очередь, 9 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган отметил, что покупка российских систем ПВО «никак не связана ни с НАТО, ни с F-35, ни с безопасностью США».
«Вопрос о поставках Турции боевых самолётов F-35 достаточно серьёзный, потому что вооружённые силы этой страны обеспечены прежде всего самолётами американского производства, — рассказал в беседе с RT заместитель директора Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов. — И пополнение новыми самолётами жизненно важно для турецкой армии. Таким образом, действия США могут повлиять на боеспособность Вооружённых сил Турции в долгосрочной перспективе».
Попытка сорвать сделку
Закон об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, подписанный президентом США Дональдом Трампом в прошлом августе, предусматривает особый контроль над военно-политическим сотрудничеством Вашингтона и Анкары. В частности, в нём закрепляется возможность введения санкций против Турции из-за закупок ЗРК С-400. Также этот документ предусматривает вероятность вывода Анкары из программы производства самолётов F-35 и заморозку поставок этих боевых машин в Турцию.
26 ноября 2018 года Пентагон предоставил в конгресс США справку о состоянии отношений с Турцией. В ней утверждалось, что покупка С-400 может привести не только к отказу от поставок Анкаре F-35, но и к срыву сотрудничества с этой страной по другим направлениям, например, контрактов по истребителям F-16 и вертолётам CH-47F Chinook и UH-60 Black Hawk.
15 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон о частичном финансировании федерального правительства. В нём, помимо прочего, содержится требование к министру обороны и госсекретарю не позднее 1 ноября 2019 года представить конгрессу доклад о возможности введения санкций против Турции. До этой даты документ запрещает выделять какие-либо средства на поставку в Турцию самолётов F-35.
После того как сделка по покупке С-400 Турцией фактически заключена, нежелание США допустить начало поставок российских систем Анкаре обосновано скорее политическими, чем экономическими или военно-техническими причинами, отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.
По его словам, американцы лукавят, когда утверждают, что С-400 якобы сможет «шпионить» за F-35 или что российский комплекс нельзя будет интегрировать с оружием производства стран НАТО.
«Россия, передав Турции системы С-400, поставит американцев на место, — отметил в беседе с RT Коновалов. — США должны будут признать своё поражение в попытке сорвать одну из самых знаковых сделок последнего десятилетия на мировом рынке вооружений».
Без вариантов
Как подчёркивает Иван Коновалов, США не могут смириться с тем, что одна из стран НАТО ведёт себя настолько независимо, что не страшится угроз из Вашингтона и предпочитает российскую технику американским аналогам.
С другой стороны, ухудшение отношений с ключевым союзником по НАТО Вашингтону также нежелательно, отметил он.
При этом американцы уже приступили к обучению турецких лётчиков и пообещали поставить F-35. Если они сейчас приостановят участие Анкары в программе, то подорвут доверие к себе со стороны других партнёров, считает эксперт.
«Даже если американцы не дадут туркам F-35, Анкара будет использовать имеющийся у неё авиапарк, — утверждает Коновалов. — Но если США действительно так поступят, это будет лишнее доказательство тому, что они не умеют держать слово. Россия пообещала поставить С-400 и своих гарантий не нарушает».
В итоге, как отмечают эксперты, Вашингтон оказался в крайне затруднительной ситуации, и любой шаг в отношении российско-турецкой сделки будет заведомо проигрышным. В то же время Реджепу Тайипу Эрдогану принципиально важно демонстрировать независимость политики Анкары, уверены аналитики.
«Турция не откажется от С-400, так как контракт уже подписан и оплата частично произведена. Турецкая сторона серьёзно настроена на закупку», — отмечает Фаридон Усмонов.
Эксперт подчёркивает, что Анкара склонна рассматривать взаимодействие с Россией по C-400 и с США по F-35 по отдельности.
- ЗРК С-400 «Триумф»
- РИА Новости
- © Владислав Сергиенко
Ранее турецкие СМИ уже сообщали, что Анкара может рассмотреть возможность покупки российских самолётов пятого поколения Су-57, получивших опыт применения в Сирии.
«Всё будет зависеть от того, как поведут себя США. Если они будут продолжать стоять на своём, отказываться от поставок вооружений, то кто-то рано или поздно займёт их место, — считает политолог. — И, скорее всего, это будет Россия».
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