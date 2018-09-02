«Мы заключили с Россией соглашение»: Эрдоган заявил, что Турция не будет спрашивать разрешения на покупку С-400

Анкара не будет ни у кого спрашивать разрешения на покупку российских комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее Госдепартамент США выступил против приобретения партнёрами Соединённых Штатов российских систем ПРО, пригрозив санкциями за подобные сделки. Турецкие власти подчёркивают, что комплексы нужны исключительно для защиты воздушного пространства страны, а Вашингтон не смог дать гарантии продажи Анкаре ЗРК Patriot. Политологи подчёркивают, что отношения Турции и США разладились давно, а ситуация с покупкой С-400 стала очередным витком противостояния двух государств. Военные эксперты отмечают, что выбор российской системы ПРО продиктован не только стремлением Турции проводить более независимую политику, но и желанием приобрести лучшее, что есть на рынке вооружений.

Анкара не будет спрашивать ни у одного государства разрешения на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы заключили с Россией соглашение по С-400. Некоторых это беспокоит. Извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения», — цитирует его Anadolu.

Эрдоган также призвал «положить конец господству доллара в международной торговле» и использовать расчёты в национальных валютах.

По его мнению, «торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии в различных сферах».

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Ранее, 23 августа, официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает против приобретения партнёрами США российских ЗРК, пригрозив санкциями за подобные сделки. Она отметила, что покупка Турцией комплексов С-400 «будет беспокоить Соединённые Штаты».

В ответ на это заявление глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заметил, что Анкара обязана защитить своё воздушное пространство, а США не смогли дать гарантии продажи комплексов Patriot.

«Мы обязаны защищать наше воздушное пространство. Это наш долг. И они должны это понимать. Могут ли США дать нам гарантии по продаже комплексов Patriot?» — цитирует его Hurriyet.

31 августа о том, что Турция нуждается в системах ПРО, которые ей не продают союзники по НАТО, сказал и Эрдоган. Он отметил, что с договором о покупке С-400 «вопрос решён». «Надеемся, что мы их (российские комплексы. — RT) получим в максимально короткие сроки», — приводит его слова Anadolu.

Публично подтверждая сделку о покупке С-400, Эрдоган оказывает давление на США, убеждён директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров.

«Турция хочет показать, что после обвала лиры и скандала вокруг пастора она ответит. Это такая игра. США сейчас пригрозили индусам жёсткими экономическими санкциями в случае покупки С-400. Возможно, по отношению к Турции будет то же самое», — сказал он в беседе с RT.

Напомним, США требуют освободить американского пастора Эндрю Брансона, который в данный момент находится под домашним арестом в Турции. Он обвиняется в шпионаже, связях с террористами и участии в попытке госпереворота в 2016 году. Анкара отказывается его выдать.

После очередного отказа в освобождении пастора Вашингтон вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции. В результате этого курс лиры к доллару упал за день на 16%, а в целом с начала года он снизился более чем на 40%. Тем не менее в Вашингтоне отрицают связь между повышением пошлин и отказом выдать пастора и отмечают, что пошлины были бы введены в любом случае.

В такой ситуации экономического давления Анкара пытается проводить независимую политику, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Турция сейчас пытается получить дополнительные преференции от Вашингтона, форсируя взаимодействие с Москвой, а с другой стороны, уже не может отступиться от покупки С-400, не потеряв лицо. Вопрос в том, насколько Турция будет последовательна, если Вашингтон пойдёт на какие-то ответные меры. Если сейчас Вашингтон снизит внешнее давление, то избиратели Трампа не оценят смягчение в отношении Турции», — отметил эксперт в беседе с RT.

Абзалов отметил, что на данный момент серьёзных оснований для успешного завершения переговоров между Турцией и США нет. «Скорее всего, ожидать изменения риторики США до ноября (когда пройдут выборы в конгресс США. — RT) не стоит», — выразил мнение эксперт.

«Попытки выкрутить Турции руки»

США выступают против курса Турции на самостоятельную политику, в том числе касающуюся вопросов национальной безопасности, отметил военный эксперт Игорь Коротченко.

«В последние месяцы со стороны Вашингтона были предприняты беспрецедентные попытки выкрутить Турции руки и запугать её, обрушить финансовую экономическую систему... Но мы видим, что сделать это не удаётся», — сказал он в беседе с RT.

При этом Коротченко указывает, что вопрос закупок систем ПРО касается не только обороны государства, но и личной безопасности президента.

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«При попытке государственного переворота, которая была в Турции несколько лет назад, по резиденции Эрдогана наносились удары с помощью мятежников, захвативших боевые самолёты. Кроме того, мятежники также планировали сбить лайнер Эрдогана в воздухе при его перелёте», — напомнил он.

По мнению эксперта, выбор С-400 продиктован не только стремлением проводить более независимую политику, но и желанием приобрести «лучшее, что есть на рынке ПВО и ПРО». «С-400 существенно опережает американский аналог — комплекс Patriot PAC-3», — отметил Коротченко.

В то же время, выбирая российский комплекс, напоминает эксперт, Турция заключит договорённости об обучении персонала, техническом обслуживании и модернизации, что укрепит отношения между двумя странами.