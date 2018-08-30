В США не исключили возможности введения санкций против Индии из-за покупки оружия у России

Помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки оружия у России.

«Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции. — RT), что будет сделано исключение. Это решение должен будет принять президент (США. — RT), если он увидит приобретение Индией у России новых систем... Не могу сказать вам, что исключение будет сделано», — цитирует его РИА Новости.

При этом Шривер добавил, что в Вашингтоне обеспокоены планами Нью-Дели приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что в Индию поставят С-400 в 2020 году, если контракт будет подписан до конца этого года.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции США против других стран за покупку российских С-400.