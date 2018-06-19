«Твёрдость политического курса»: почему Турция не готова отказаться от российских С-400 ради американских F-35

Турция купит у России ЗРК С-400, несмотря решение сената США запретить поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35, если сделка состоится. Об этом заявил 19 июня турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По мнению экспертов, это «не слишком разумный шаг» со стороны США, поскольку они потеряют контракт на $10 млрд. Кроме того, выбор в пользу С-400 продемонстрирует, что российский комплекс ПВО даёт большее преимущество, чем самый современный американский самолёт. О перспективах развития отношений Анкары и Вашингтона — в материале RT.

Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, несмотря на решение сената США запретить в этом случае поставки Турции истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил 19 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Закон имени Маккейна

Накануне сенат Соединённых Штатов большинством голосов (85 против 10) принял законопроект о военном бюджете на 2019 финансовый год. Среди положений документа — ужесточение контроля над военно-техническим сотрудничеством с союзником по НАТО, Турцией, вплоть до введения президентом Трампом санкций против этой страны из-за покупки российских ЗРК С-400.

«Подобная закупка будет представлять собой крупную сделку в соответствии с разделом 231(a) закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии» 2017 года; и президент должен добросовестно исполнять данный закон путём введения и применения санкций в соответствии с разделом 235 данного закона применительно к любому частному лицу или субъекту, в отношении которого было установлено, что он заключил подобную крупную сделку», — утверждается в документе.

Кроме того, новый законопроект «предусматривает отсрочку поставок Турции многоцелевых ударных истребителей F-35... и предписывает Министру обороны предоставить конгрессу план по исключению правительства Турции из международной программы производства F-35», отметил в колонке для издания The Hill один из авторов документа сенатор-республиканец Том Тиллис.

Здание Конгресса США

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© Evan Golub

Причины таких жёстких мер — покупка Анкарой С-400 и судебный процесс в Турции над американским пастором Эндрю Брансоном. Его обвиняют в шпионаже, связях с террористами и участии в попытке госпереворота в 2016 году.

Проект военного бюджета, принятый сенатом, предусматривает выделение $716 млрд в будущем году на нужды национальной обороны. Одним из его разработчиков стал сенатор от Аризоны Джон Маккейн, в честь которого был назван этот документ.

На грани срыва

Законопроект сената представляет собой лишь одну из версий документа об оборонном бюджете. Другой проект был одобрен нижней палатой конгресса ещё в мае 2018 года. Впрочем, и в ней упоминаются проблемы сотрудничества с Турцией.

«Возможная закупка правительством Турции у Российской Федерации зенитной ракетной системы С-400 привела к осложнениям в отношениях Вашингтона и Анкары. Данный шаг может негативно сказаться на развитии общих оружейных систем двух стран», — предупреждает законопроект, разработанный в нижней палате конгресса США.

Документ Палаты представителей вводит запрет на поставки Анкаре в течение 60 дней после принятия закона не только самолётов F-35, но в принципе крупной военной техники. За это время, по мнению законодателей, Пентагон должен представить доклад о том, как возможное приобретение С-400 повлияет на производство в Турции элементов для F-35 и совместное использование вооружёнными силами США и Турции этого самолёта.

F-35

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Кроме того, в нижней палате конгресса хотели бы выяснить, как принятие на вооружение в Турции российской ЗРК повлияет на применение в этой стране её американского конкурента — системы ПВО Patriot, а также вертолётов CH–47 Chinook, AH–1, H–60 Black Hawk и истребителя F–16 Fighting Falcon.

Сейчас обеим палатам американского парламента предстоит согласовать свои позиции и сформировать единую версию документа.

О точке зрения администрации Трампа по этому вопросу в мае 2018 года заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая в комитете Палаты представителей по международным делам. По его словам, США предпринимают меры, чтобы сорвать российско-турецкую сделку, но пока не решили, одобрять ли поставки Анкаре F-35.

В начале июня разработчик F-35 компания Lockheed Martin сообщила, что церемония передачи Турции первого из ста самолётов F-35 запланирована на 21 июня 2018 года и пройдёт в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Впрочем, как отмечает Hurriyet, даже если мероприятие и состоится, это не значит, что боевая машина тут же отправится в Турцию. По словам издания, ещё на два года переданные Анкаре истребители останутся в США, где их будут обкатывать турецкие пилоты. А за это время администрация Трампа попытается убедить союзников отказаться от российских систем ПВО.

Неразумный шаг

Заключённый в прошлом году контракт Москвы и Анкары о поставке ЗРК С-400 стоимостью $2,5 млрд предусматривает, что Турции предоставят 4 дивизиона российских комплексов ПВО. В свою очередь, покупка 100 самолётов F-35, на которую также рассчитывают турецкие власти, может обойтись им в $10 млрд.

«Это не слишком разумный шаг со стороны США», — прокомментировал в беседе с RT инициативу конгресса США директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По словам эксперта, для Анкары важно именно приобрести российские комплексы ПВО, чтобы продемонстрировать независимость и многовекторную политику.

«Ситуация с С-400 — это часть общей политики Эрдогана. Соглашение об их поставке изначально символизировало и для населения страны, и для других держав самостоятельность и твёрдость политического курса, которым ведёт страну президент Эрдоган, — отмечает эксперт. — А для него эта черта важнее экономических расчётов и союзнических обязательств».

Поэтому, отмечает Коновалов, у Анкары, которую ставят перед выбором между F-35 или С-400, крайне мало пространства для манёвра, чтобы отказаться от российских оборонительных систем.

«В этом случае проигрывают сами США, они потеряют серьёзные деньги», — утверждает эксперт.

Кроме того, по его словам, «обмен F-35 на C-400» продемонстрирует, что владение российским комплексом ПВО нивелирует боевые преимущества самого современного и дорогого американского самолёта.

Санкциями же, как подчёркивает военный эксперт, в современном мире «никого не напугаешь». Они уже давно прекратили быть эффективным инструментом давления. Максимум, на что может пойти администрация Трампа — попытаться символически наказать бывшего союзника.

Альтернативные варианты

19 июня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал принятый сенатом законопроект «неудачным развитием ситуации», которое противоречит «духу стратегического партнёрства». Однако, по его словам, «Турция не останется без альтернативы».

Ранее турецкие власти уже заявляли, что в случае, если США откажутся поставлять им самолёты F-35, они могут обратиться к другим странам. В частности, как пишет издание Yeni Safak, Анкара готова рассмотреть приобретение российских Су-57 или Су-35С. Кроме того, Турция может вложиться в разработку своего собственного истребителя TAI TFX, проектируемого при поддержке британской компании BAE Systems.

«Если для Турции идея-фикс — получение именно самолёта пятого поколения, то здесь могут возникнуть проблемы. Нам ещё предстоит обеспечить собственные нужды истребителями Су-57», — считает Коновалов.

Истребители Су-35

РИА Новости

В то же время, по мнению эксперта, если для Анкары важны в первую очередь боевые качества истребителя, то Су-35С могут стать альтернативой покупке дорогостоящих F-35.

«Су-35 — безусловно, одна из лучших машин на рынке боевой авиации, — утверждает эксперт. — Рассмотреть его вполне можно в комплексе с С-400. Кроме того, есть и европейские альтернативы».

По словам Коновалова, Анкаре неплохо бы задуматься и о покупке ЗРПК «Панцирь-С1» в дополнение к С-400 для борьбы с воздушными целями на малых высотах.

Себе дороже

«Сейчас отношения США и Турции трудно дальше испортить», — заявил в интервью RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев.

По словам эксперта, действия американского сената напрямую вредят администрации Трампа, которая только что договорилась с турецкой стороной об урегулировании ситуации вокруг сирийского Манбиджа.

«Турецкое руководство сделает определённые выводы и, возможно, подкорректирует свои планы в отношении Соединённых Штатов, — считает Мавашев.— Принципиально Турция не разорвёт сотрудничество с США, но отношения осложнятся на тех направлениях, где они и так плохие».

Однако, по мнению Коновалова, и в Сирии, где американцам ради удовлетворения требований турецкой стороны пришлось бы полностью отказаться от поддержки курдов, позиции сторон не до конца согласованы.

«Да, Турция — член НАТО, но сейчас в целом меняется военно-политическая конфигурация в мире, внутри НАТО существуют серьёзные противоречия, и возникают противостоящие друг другу блоки», — подчёркивает эксперт.

По словам Мавашева, в данном случае Соединённые Штаты играют против себя.