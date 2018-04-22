«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»: почему Анкара и Вашингтон не могут прийти к взаимопониманию

США создают угрозу безопасности Турции. Об этом заявил лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Вашингтон снабжает оружием курдские формирования в Сирии, которые Анкара считает террористическими. Также Белый дом отказывается выдать проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота, и грозит «возможными мерами» против своего союзника по НАТО за арест американского гражданина. Между тем Эрдоган призывает отказаться от доллара при двусторонних расчётах с рядом стран. О разногласиях между Соединёнными Штатами и Турцией — в материале RT.

«Не проявляют должного уважения»

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Соединённые Штаты подрывают безопасность его страны. Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу NTV.

«Откуда же исходит угроза... Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям. Таким образом, угроза исходит прежде всего от стратегических партнёров», — подчеркнул турецкий лидер.

По данным президента, американцы отправили на север Сирии 5000 грузовиков с оружием для поддержки курдских повстанцев.

«Турецкие так называемые союзники не проявляют должного уважения ни к турецкой антитеррористической операции «Оливковая ветвь», ни к тем совместным усилиям, которые предпринимаются Россией, Турцией и Ираном в рамках Астаны и Сочи», — отметил, в свою очередь, руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев.

По словам эксперта, Турция не хочет, чтобы за счёт её безопасности американцы решали свои проблемы в Сирии, ведь, по мнению Анкары, проамериканские формирования в Сирии помогают своим соратникам в Турции, которые осуществляют теракты и диверсии против военных и полицейских.

Также по теме «Внешнеполитическое одобрение»: почему Турция поддержала удары западной коалиции по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других официальных лиц страны высказались в поддержку удара США и их союзников по Сирии....

«Цель Эрдогана — заставить Соединённые Штаты не только отказаться от поддержки курдов, но и передать под власть Турции удерживаемые ими районы на севере Сирии. Американцы на эти уступки не идут», — объяснил RT причины американо-турецких разногласий ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

По мнению эксперта, требования Эрдогана к союзникам, в первую очередь к США, ужесточаются не только из-за стремления подавить курдское сопротивление, но и по причине досрочных выборов президента и парламента Турции, назначенных на 24 июня.

«Эта риторика укрепляет образ харизматичного лидера», — утверждает политолог.

Турецкие солдаты в центре Африна

Reuters

После того как 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, а Анкара поддержала этот шаг, появились утверждения, что в дальнейшем Турция может сблизиться с западной коалицией в ущерб связям с Москвой. В частности, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Этими ударами и вмешательством мы разделили турок и русских по данному вопросу», — подчеркнул он в интервью французскому телевидению.

Однако позже и Реджеп Тайип Эрдоган, и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу опровергли заявления Макрона.

«Это не обязательно улучшит связи между Анкарой и Вашингтоном, — пишет колумнист издания Hurriyet Фикрет Била. — Причина того, что Турция и США находятся по разные стороны в сирийском вопросе, связана не с их отношением к режиму Асада, но с сотрудничеством между США и партией «Демократический союз» и Отрядами народной самообороны — сирийским ответвлением запрещённой Рабочей партии Курдистана.

По мнению журналиста, пока США не откажутся от этой политики, Турция вряд ли пойдёт на восстановление связей с Вашингтоном.

Ответные меры

Ещё одной серьёзной проблемой в турецко-американских отношениях, по мнению Эрдогана, является отказ Вашингтона от экстрадиции в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена — его обвиняют в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Эрдоган говорил, что решение вопроса о выдаче Гюлена напрямую связано с судьбой американского религиозного деятеля — пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции в октябре 2017 года. Его обвиняют в пособничестве путчистам и шпионаже и грозят посадить в тюрьму на 35 лет. Суд над протестантским проповедником начался 16 апреля.

«США должны обращать внимание на свои действия, а также соблюдать договор об экстрадиции, если они хотят, чтобы американский пастор Брансон был на свободе», — заявил в интервью NTV турецкий лидер.

Власти Соединённых Штатов регулярно призывают Турцию отпустить американского гражданина на свободу. 18 апреля с аналогичным обращением в своём Twitter выступил Дональд Трамп. В этот же день помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что администрация рассматривает «возможные меры» против Турции, если пастор не будет освобождён. Кроме того, он пригрозил Анкаре введением санкций из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

© Armend NIMANI / AFP

«Это пока всё угрозы, — отмечает Надеин-Раевский. — Но мы знаем также и то, что США придерживаются единой линии: никто из стран НАТО не может покупать ни у кого, кроме партнёров по НАТО и самих США. Это огромный рынок. Так что всё возможно. Действительно, могут ввести и санкции».

19 апреля 2018 года американские сенаторы Джеймс Ланкфорд и Джинн Шехин призвали принять комплекс ограничительных мер против Анкары и из-за суда над пастором Брансоном. Кроме того, 66 сенаторов написали письмо президенту Эрдогану. В нём американские законодатели призвали отпустить обвиняемого и пригрозили, что Вашингтон «примет меры, чтобы обеспечить право законопослушных граждан и служащих США приезжать, жить и работать в Турции, не опасаясь преследований».

Ударить по доллару

Ещё одно предложение Эрдогана, высказанное им накануне в интервью NTV, — отход от использования американского доллара как основного средства расчётов в международных торговых операциях.

«Идеально использовать национальную валюту», — подчеркнул турецкий лидер. По его словам, Анкара ведёт переговоры с Москвой об использовании рубля и турецкой лиры в двусторонних расчётах. Также Эрдоган поддержал использование иранских реалов туристами из исламской республики, прибывающими в Турцию.

В декабре 2017 года, выступая в Совете Федерации, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в экономических отношениях с Турцией и Ираном Россия ищет возможности взаиморасчётов, не зависящих от «той конъюнктуры, которую навязывают из Вашингтона». В 2017 году Эрдоган выступил за отказ от доллара во взаиморасчётах с Индией.

Накануне также стало известно, что в 2017 году турецкий центробанк решил вывести из Федеральной резервной системы США свой золотой запас в размере 28,7 тонн.

«Здесь причины отнюдь не в экономике. Тем более что никакого влияния на рынок золота эта ситуация не оказывает. Причина, очевидно, в другом. Это определённое дипломатическое послание со стороны Турции в адрес администрации Белого дома по поводу противоречий по Сирии и поддержки курдов, которых Турция считает прямой угрозой своей национальной безопасности», —прокомментировал новость в интервью RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Надеин-Раевский также назвал решение вывести золото попыткой оказать давление на США.

16 апреля 2018 года, выступая на Глобальном конгрессе предпринимателей в Стамбуле, турецкий президент заявил, что международные займы МВФ должны выплачиваться золотом, а не долларами США.

Reuters

«Из-за доллара постоянно идёт давление на валютные курсы во всём мире, — считает Эрдоган. — Мы должны спасти государства и нации от этого давления».

По мнению Надеина-Раевского, такая позиция Анкары не способствует налаживанию отношений с Вашингтоном.

«Возможно, это турецкое упрямство доведёт американцев до бешенства, потому что таким образом не признаётся их власть», — утверждает политолог.

По его словам, позицию Анкары с пониманием может воспринять Москва, хотя она и не обозначала столь радикальных шагов в отношении американской валюты.

«Для нас это ещё и вопрос санкций, нам иногда действительно проще рассчитаться в национальной валюте, но этот вопрос — зависимость от валютной диктатуры США — стал волновать очень многих, — отмечает эксперт. — Когда против диктатуры доллара восстают другие, мы не только не возражаем, но и с пониманием к этому относимся».