Центробанк Турции вывел из США золотой запас

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Центральный банк Турции за 2017 год вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.
Центробанк Турции вывел из США золотой запас
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчёт банка.

Отмечается, что в конце 2016 года золотой запас Центробанка Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны. На конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Золотой запас Центробанка Турции на конец 2016 года составлял $14 млрд, в 2017 году — $23,5 млрд.


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