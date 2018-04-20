Центробанк Турции вывел из США золотой запас

Центральный банк Турции за 2017 год вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчёт банка.

Отмечается, что в конце 2016 года золотой запас Центробанка Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны. На конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Золотой запас Центробанка Турции на конец 2016 года составлял $14 млрд, в 2017 году — $23,5 млрд.





