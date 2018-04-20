Лавров назвал заявления Госдепа о санкциях против Турции из-за С-400 попыткой шантажа

Позиция США по поставкам российских С-400 Турции является примером шантажа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что заявил господин Митчелл, — что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, — это как раз пример такой попытки шантажа в расчёте на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал министр.

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции.

«Соединённые Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — отметил Лавров.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA.

Подробнее — в материале RT.