Лавров назвал заявления Госдепа о санкциях против Турции из-за С-400 попыткой шантажа

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Позиция США по поставкам российских С-400 Турции является примером шантажа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал заявления Госдепа о санкциях против Турции из-за С-400 попыткой шантажа
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«То, что заявил господин Митчелл, — что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, — это как раз пример такой попытки шантажа в расчёте на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал министр.

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции.

«Соединённые Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — отметил Лавров.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA. 

Подробнее — в материале RT.

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