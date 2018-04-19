«Неизбежные последствия»: готова ли Анкара отказаться от покупки российских С-400 из-за угрозы западных санкций
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
США пригрозили ввести санкции против Турции в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
«Анкара утверждает, что согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к введению санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA», — сказал он.
Он добавил, что ситуация может негативно повлиять на участие Турции в программе F-35.
О возможных санкциях в Госдепе США предупреждали ещё в феврале. Тогда официальный представитель ведомства Хезер Науэрт также предположила, что покупка С-400 может нарушать некоторые положения договора НАТО.
При этом негативное отношение к российским ЗРК в Вашингтоне объясняют тем, что они несовместимы со стандартами альянса. Так, в апреле в Пентагоне призвали Турцию отказаться от покупки С-400, заявив о готовности предложить альтернативные варианты.
«Сейчас в один район поступают несовместимые системы противоракетной обороны. Не могу сказать, что это отвечает интересам НАТО», — сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, российские комплексы «будут представлять огромный вызов» для систем ПВО и ПРО НАТО. Глава Пентагона пообещал «неизбежные последствия» в случае, если Анкара всё же купит С-400.
«Между Турцией и США усиливается то охлаждение, которое возникло достаточно давно. Турция становится всё более самостоятельной державой. Это влечёт за собой ряд рисков, но способствует российской идеи о полицентричности мира», — пояснил в беседе с RT директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.
Похожая ситуация сложилась во время вторжения в Ирак, напомнил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. Тогда Турция отказалась от развёртывания американского контингента на своей территории.
«Турции не в первый раз входить в достаточно сложные отношения со своими партнёрами. Не хочу недооценивать возможного давления на Анкару, но и не нужно переоценивать степень разногласий между Соединёнными Штатами и Турцией», — заметил он в беседе с RT.
Аватков считает, что все действия Анкары в отношении России, в том числе по сирийскому конфликту, рассматриваются Вашингтоном как «вольница, которую они допускать не могут». Это касается и намерения приобрести российские ЗРК.
Напомним, согласно договорённостям, Турция получит четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Первый взнос Анкара сделала в сентябре 2017 года. Реализация контракта планировалась на март 2020 года, однако в апреле Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки. Как сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Михаил Кожин, Россия поставит Турции ЗРК к концу 2019 года.
Особые тенденции
В ходе слушаний в конгрессе Митчелл подчеркнул, что США стремятся к диалогу с Россией, объяснив этим санкционное давление.
«В конце концов, на российские власти ложится ответственность за то, будут они использовать эти возможности к диалогу или нет. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы (Россия. — RT) платила цену, пока они не начнут (использовать возможности для диалога. — RT)», — сказал Митчелл.
- Reuters
Аватков напомнил, что Турция уже неоднократно выступала против такого инструмента, как санкции. В частности, при подписании сделки о приобретении С-400 Анкару не смутили ограничительные меры США против «Рособоронэкспорта».
«Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — заявил 9 апреля Эрдоган, отметив, что Турция «не должна получать от кого-то разрешение».
«Несмотря на то, что британцы после так называемого отравления Скрипалей обращались напрямую к Турции с предложением выслать российских дипломатов, Турция всячески выступала против санкций как меры воздействия. Турция за диалог», — подчеркнул Аватков.
Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара выступила в качестве посредника между США и Россией по поводу ситуации с предполагаемой химической атакой в сирийской Думе. Аватков заметил, что Турция поддержала удары по Сирии, однако отказалась предоставить свою территорию для их нанесения.
«Это тоже сыграло свою роль в озлоблении американского истеблишмента в отношении Турции», — заключил он.
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