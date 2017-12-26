«Не имеют себе равных»: как Россия создаёт уникальные средства противовоздушной обороны

В России во вторник отмечали День войсковой противовоздушной обороны. Контроль над небом — одна из наиболее актуальных задач для обеспечения безопасности страны. Части ПВО РФ пополняются новейшими радиолокационными и зенитными комплексами, некоторые из них не имеют аналогов в мире. Как ожидают в Минобороны, текущие темпы перевооружения позволят к 2020 году значительно нарастить боевые возможности подразделений. За счёт чего Россия стала одним из лидеров в сфере ПВО, разбирался RT.

26 декабря в России отмечается День войсковой ПВО. Формирование этого типа войск началось с указа Николая II, подписанного ровно 102 года назад. Тогда император распорядился отправить на фронт в район Варшавы автомобильную батарею, предназначенную для поражения самолётов противника. Первое в России средство ПВО было создано на базе шасси грузовика «Руссо-Балт Т», на который установили 76-мм зенитную пушку Лендера — Тарновского.

Сейчас российские силы противовоздушной обороны разделены на войсковую ПВО, подразделения которой входят в состав сухопутных сил, ВДВ и ВМФ, а также объектовую ПВО/ПРО, части которой относятся к воздушно-космическим силам.

Войсковая ПВО отвечает за прикрытие военной инфраструктуры, группировок войск в пунктах постоянной дислокации и во время различных манёвров. Объектовая ПВО/ПРО выполняет стратегические задачи, связанные с защитой рубежей России от воздушной атаки и прикрытием отдельных наиболее важных объектов.

На вооружении войсковой ПВО стоят комплексы средней и малой дальности, рассказал в беседе с RT военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. В то же время объектовая ПВО/ПРО обеспечена системами, позволяющими мониторить воздушное пространство и поражать цели на дальних расстояниях.

«Войсковые ПВО должны иметь высокую мобильность и проходимость, быстрое время развёртывания, усиленную живучесть и способность работать максимально автономно. Объектовые ПВО включены в общую систему управления обороной и могут обнаруживать и поражать противника на больших дистанциях», — отметил Кнутов.

По словам эксперта, опыт локальных конфликтов последних десятилетий, включая сирийскую операцию, демонстрирует острую необходимость прикрытия наземных сил от угроз с воздуха. Контроль воздушного пространства имеет решающее значение на театре военных действий (ТВД).

Так, в Сирии российские военные разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4 (оружие войсковой ПВО) для защиты пункта обеспечения ВМФ в Тартусе, а за противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим отвечает система С-400 «Триумф» (относится к объектовой ПВО/ПРО).

Самоходная пусковая установка ЗРС С-300В

© Евгений Биятов / РИА Новости

«Кто владеет небом, тот выигрывает битву и на земле. Без средств ПВО наземная техника становится лёгкой мишенью для авиации. Примерами могут послужить военные поражения армии Саддама Хусейна в Ираке, сербской армии на Балканах, террористов в Ираке и Сирии», — пояснил Кнутов.

По его мнению, стимулом для бурного развития зенитной техники в СССР стало отставание в авиационной сфере от США. Советское правительство форсировало разработку ЗРК и радиолокационных станций (РЛС), чтобы нивелировать превосходство американцев.

«Мы были вынуждены защищаться от угроз с воздуха. Однако это историческое отставание привело к тому, что наша страна последние 50—60 лет создаёт лучшие в мире средства ПВО, которые не имеют себе равных», — подчеркнул эксперт.

Дальний рубеж

26 декабря Минобороны РФ сообщило, что в настоящее время войсковая ПВО находится на стадии перевооружения. Военное ведомство ожидает, что поступление новейших ЗРК позволит к 2020 году значительно нарастить боевые возможности сил ПВО. Ранее были анонсированы планы по увеличению доли современной техники в войсковой ПВО до 70% в 2020 году.

«В текущем году зенитная ракетная бригада Западного военного округа получила зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МЗ», а зенитные ракетные полки общевойсковых соединений — зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2», подразделения ПВО общевойсковых соединений получили новейшие зенитные ракетные комплексы «Верба», — отметили в Минобороны.

Боевая машина 9А331МК из состава ЗРК «Тор-М2Э»

© Vitaly V. Kuzmin

Основными разработчиками средств ПВО в России являются НПО «Алмаз-Антей» и Конструкторское бюро машиностроения. ЗРК делятся между собой по ряду характеристик, одна из основных — дальность перехвата воздушной цели. Существуют комплексы дальнего, среднего и малого радиусов действия.

В войсковой ПВО за дальний рубеж обороны отвечают ЗРК С-300. Система была разработана в СССР в 1980-х годах, однако претерпела множество модернизаций, что позволило улучшить её боевую эффективность.

Наиболее современный вариант комплекса — С-300В4. ЗРК вооружён тремя типами управляемых гиперзвуковых двухступенчатых твердотопливных ракет: лёгкими (9М83М), средними (9М82М) и тяжёлыми (9М82МД).

C-300B4 обеспечивает одновременное поражение 16 баллистических ракет и 24 аэродинамических целей (самолётов и беспилотников) на дальности до 400 км (тяжёлой ракетой), 200 км (средней ракетой) или 150 км (лёгкой ракетой), на высоте до 40 км. Данный ЗРК способен поражать цели, скорость которых может достигать до 4500 м/с.

В состав С-300В4 входят пусковые установки (9А83/9А843М), радиолокационные комплексы программного (9С19М2 «Имбирь») и кругового обзора (9С15М «Обзор-3»). Все машины обладают гусеничными шасси и потому являются вездеходными. С-300В4 способен вести длительное боевое дежурство в самых экстремальных природно-климатических условиях.

C-300В4 был принят на вооружение в 2014 году. Западный военный округ первым получил данную ракетную систему. Новейшие зенитные ракетные комплексы были задействованы для защиты олимпийских объектов в Сочи в 2014 году, а позже ЗРК был переброшен для прикрытия Тартуса. В перспективе C-300В4 заменит все войсковые комплексы дальнего действия.

«С-300В4 способен бороться как с авиацией, так и с ракетами. Главная проблема современности в области противовоздушной обороны — борьба с гиперзвуковыми ракетами. Ракеты ЗРК С-300В4 за счёт двойной системы самонаведения и высоких лётных характеристик способны поражать практически все виды современных баллистических, тактических и крылатых ракет», — рассказал Кнутов.

По словам эксперта, американская разведка вела охоту за технологиями С-300 — и на рубеже 1980—1990-х годов ей удалось раздобыть несколько советских ЗРК. На основе этих комплексов США разработали систему ПВО/ПРО THAAD и улучшили характеристики ЗРК Patriot, однако полностью повторить успех советских специалистов американцы не смогли.

«Выстрелил и забыл»

В 2016 году на вооружение войсковой ПВО поступил зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3». Это четвёртое поколение созданного в 1970-х годах ЗРК «Бук». Он предназначен для поражения маневрирующих аэродинамических, радиоконтрастных наземных и надводных целей.

ЗРК обеспечивает одновременный обстрел до 36 воздушных целей, летящих с любых направлений со скоростью до 3 км/с, на дальности от 2,5 км до 70 км и высоте от 15 м до 35 км. Пусковая установка может нести как шесть (9К317М), так и 12 (9А316М) ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

«Бук-М3» комплектуется двухступенчатыми твердотопливными зенитными управляемыми ракетами 9М317М, которые способны поражать цель в условиях активного радиоподавления со стороны противника. Для этого в конструкции 9М317М предусмотрены два режима самонаведения в конечных точках маршрута.

Максимальная скорость полёта ракеты «Бук-М3» — 1700 м/с. Это позволяет ей поражать практически все виды оперативно-тактических баллистических и аэробаллистических ракет.

Дивизионный комплект «Бук-М3» состоит из командного пункта ЗРК (9С510М), трёх станций обнаружения и целеуказания (9С18М1), радиолокатора подсветки и наведения (9С36М), не менее двух пусковых установок, а также транспортно-заряжающих машин (9Т243М). Все войсковые ЗРК средней дальности планируется заменить на «Бук-М2» и «Бук-М3».

«В данном комплексе реализована уникальная ракета с активной головной частью. Она позволяет реализовывать принцип «выстрелил и забыл», поскольку ракета обладает способностью к самонаведению по цели, что особенно важно в условиях радиоподавления со стороны противника. Более того, обновлённый комплекс «Бук» способен отслеживать и вести огонь по нескольким целям одновременно, что существенно повышает его эффективность», — отметил Кнутов.

Огонь на марше

С 2015 года в российскую армию стали поступать ЗРК малой дальности «Тор-М2». Существует два варианта данной техники — «Тор-М2У» для России на гусеничном ходу и экспортный «Тор-М2Э» на колёсном шасси.

Комплекс предназначен для защиты мотострелковых и танковых соединений от ракет класса «воздух — земля», корректируемых и управляемых авиабомб, противорадиолокационных ракет и другого высокоточного оружия нового поколения.

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«Тор-М2» может поражать цели на дальности от 1 км до 15 км, на высоте от 10 м до 10 км, летящие на скорости до 700 м/с. Захват и сопровождение цели при этом происходят в автоматическом режиме с возможностью вести практически непрерывный огонь по нескольким целям поочерёдно. Кроме того, уникальный ЗРК обладает повышенной помехозащищённостью.

По мнению Кнутова, «Тор-М2» и зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь» являются единственными машинами в мире, способными осуществлять огонь на марше. Наряду с этим в «Торе» реализован целый ряд мер по автоматизации и защите комплекса от помех, что существенно облегчает экипажу боевую задачу.

«Машина сама подбирает наиболее подходящие цели, людям же остаётся только подать команду на открытие огня. Комплекс отчасти может решать вопросы борьбы с крылатыми ракетами, хотя наиболее эффективен он против штурмовиков, вертолётов и беспилотников противника», — подчеркнул собеседник RT.

Техника будущего

Юрий Кнутов полагает, что российские средства ПВО продолжат совершенствоваться с учётом новейших тенденций в развитии авиационной и ракетной техники. ЗРК будущего поколения станут более универсальными, будут способны распознавать малозаметные цели и поражать гиперзвуковые ракеты.

Эксперт обратил внимание, что в войсковой ПВО значительно возросла роль автоматизации. Она не только позволяет разгрузить экипаж боевых машин, но и страхует от возможных ошибок. Помимо этого, в войсках ПВО реализуется принцип сетецентризма, то есть межвидового взаимодействия на ТВД в рамках единого информационного поля.

«Наиболее эффективно средства ПВО будут проявлять себя при появлении общей сети взаимодействия и управления. Это выведет боевые возможности машин на совершенно иной уровень — как при совместных действиях в составе объединённого звена, так и при существовании глобального разведывательно-информационного пространства. Повысятся оперативность и осведомлённость командования, а также общая слаженность соединений», — пояснил Кнутов.

Наряду с этим он отметил, что средства ПВО зачастую используются как эффективное оружие против наземных целей. В частности, зенитный артиллерийский комплекс «Шилка» прекрасно проявил себя при борьбе с бронетехникой террористов в Сирии. Подразделения войсковой ПВО, по мнению Кнутова, могут в будущем получить более универсальное назначение и применяться при охране стратегических объектов.