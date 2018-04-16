«Внешнеполитическое одобрение»: почему Турция поддержала удары западной коалиции по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других официальных лиц страны высказались в поддержку удара США и их союзников по Сирии. Несмотря на отсутствие доказательств применения химоружия правительственными войсками САР, Эрдоган назвал операцию западных государств правильной и оправданной. Эксперты полагают, что при помощи подобной риторики турецкий лидер надеется защитить интересы страны на севере Сирии. Какие задачи решает Анкара в сирийском конфликте — в материале RT.

Руководство Турции поддержало удары США, Франции и Великобритании по сирийским военным и гражданским объектам. В своём заявлении внешнеполитическое ведомство Турции назвало операцию трёх государств «адекватным ответом» на применение химического оружия в сирийском городе Дума.

«Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку, которая произошла 7 апреля в городе Дума. Военная операция против режима Асада стала проявлением совести человечества», — приводит заявление турецкого МИД информационное агентство Anadolu. В нём также отмечается, что у Турции есть «серьёзные основания» подозревать сторонников президента Сирии Башара Асада в причастности к применению боевых отравляющих веществ в Думе.

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Атака сирийской территории со стороны вооружённых сил Соединённых Штатов, Франции и Великобритании произошла 14 апреля. Позднее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд уточнил, что бомбардировке подверглись научный центр в Дамаске, склад с «химическим оружием» в Западном Хомсе и ещё один объект, где, по информации коалиции, могло храниться химическое оружие. СМИ Сирии, в свою очередь, заявили, что в результате атаки стран запада пострадали мирные сирийские граждане.

После заявления МИД Турции действия коалиции в отношении Сирии прокомментировал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы находим операцию правильной. Потому что нельзя оставить химатаку без наказания», — заявил Эрдоган. По его словам, правящий в Сирии режим «тиранизирует свой народ в течение более чем семи лет, имеет установленный документально рекорд по числу преступлений против человечности, и неважно, совершались они с помощью конвенциональных вооружений или химического оружия».

По мнению турецкого лидера, удары по сирийским объектам дадут руководству САР понять, что массовые убийства, которые оно проводит, «не останутся безнаказанными».

Этим громким заявлениям предшествовал телефонный разговор президента Турции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая рассказала Эрдогану об операции Вашингтона, Лондона и Парижа против Дамаска.

Разрушенный ракетным обстрелом научно-исследовательский центр в Дамаске

© LOUAI BESHARA / AFP

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что Турция «с самого начала открыто осуждала применение химического оружия в Сирии». Вместе с тем глава турецкого государства призвал не допустить дальнейшей эскалации конфликта вокруг Сирии, добавив, что единственным путём установления долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование.

В свою очередь, вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара в настоящее время выступает посредником для Вашингтона и Москвы по сирийской проблеме. Он сообщил, что Эрдоган провёл телефонные переговоры со своими коллегами из России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и обсудил кризис вокруг Сирии. «Турция стала своего рода посредником в поиске решения между Россией и Соединёнными Штатами», — написал Боздаг в своём Twitter.

Между тем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт не смогла подтвердить информацию о какой-либо посреднической роли Анкары в урегулировании разногласий Вашингтона и Москвы по ситуации в Дамаске.

«У меня нет информации об обсуждениях, которые у нас, возможно, состоялись с Турцией», — заявила Науэрт.

«Имиджевая» атака

В беседе с RT старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов рассказал, что ещё до начала гражданской войны в Сирии отношения Дамаска и Анкары складывались непросто. «С одной стороны, у них есть конфликт вокруг провинции Искендерун, которую турки считают своей, а сирийцы своей. Ранее ситуация чуть не дошла до вооружённого конфликта из-за этого региона, однако потом стороны заключили между собой договор, большая часть которого остаётся секретной, что позволило несколько снизить накал вокруг Искендеруна. С другой стороны, с конца 1990-х годов Турция и Сирия активно сотрудничали между собой в торгово-экономической сфере, а также по линии обмена информацией спецслужб обоих государств», — отметил он.

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По словам специалиста, первые семь-восемь месяцев Турция не вмешивалась в гражданский конфликт на сирийской территории, а пыталась по своим каналам воздействовать на президента САР Башара Асада, чтобы успокоить ситуацию внутри страны.

«Когда же гражданская война в Сирии стала свершившимся фактом, Турция оказалась недовольна тем, что одну из ведущих ролей в событиях внутри сирийского государства начинает играть геополитический противник Анкары, Иран, — пояснил Ахмедов. — Эти две державы далеко не в первый раз вступают в конфликт из-за этого региона. И тогда Турция начала активно поддерживать часть вооружённой сирийской оппозиции, та же Свободная сирийская армия формировалась благодаря ведущей роли турецкой стороны в её создании».

Ахмедов отметил, что нынешнюю операцию западной коалиции Турция поддержала по двум причинам. Одна из них — Анкара просто по инерции одобрила действия союзников по НАТО. «При этом турки не стали оказывать военную помощь, ограничившись лишь внешнеполитическим одобрением действий Соединённых Штатов, Франции и Великобритании», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, более важная причина позиции Анкары по ситуации вокруг Сирии заключается в том, что сейчас турецкая сторона пытается укрепить свои позиции в провинциях Идлиб и Алеппо, где присутствуют подконтрольные ей вооружённые отряды сирийской оппозиции.

«Сама операция трёх стран Североатлантического альянса имела не столько военное, сколько имиджевое значение, и сирийские организации, воюющие против Асада, получили сигнал, что они могут рассчитывать на прямую поддержку извне снова. А их усиление отвечает интересам Турции на данном этапе», — пояснил Ахмедов.

Он также напомнил, что сейчас турецкая сторона пытается не допустить появления в САР недружественных административно-территориальных формирований, которые угрожают безопасности Анкары.

«Прежде всего это относится к регионам Сирии, в которых сильно радикальное влияние Курдской рабочей партии, члены которой пытаются добиться отделения некоторых регионов Турции и создания на их месте независимого Курдистана», — заключил эксперт.

Турецкие силы в Африне, Сирия

Reuters

Похожей точки зрения придерживается и старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. «Удары, нанесённые американцами и их союзниками, отвлекли всеобщее внимание от операции Турции на севере Сирии, которая получила условное название «Оливковая ветвь» и проводится против курдских формирований. Турецкое руководство всерьёз обеспокоилось обеспечением национальной безопасности тогда, когда Америка объявила о помощи в создании в северных регионах Сирии 33-тысячного контингента курдов для охраны границ этих территориальных образований. В Анкаре сразу поняли, против кого это всё создается на самом деле», — пояснил специалист.

Чупрыгин отметил, что главной целью участия Турции в сирийских событиях в настоящий момент остаётся недопущение создания курдских государственных образований на территории Сирии.

«Кроме того, для протурецких формирований, действующих на сирийском севере, от операции союзников есть и некоторая чисто военная выгода», — добавил эксперт.

По его словам, ещё одной причиной, по которой Анкара выступила в поддержку ударов по Сирии, стал вопрос о выдаче Турции политика и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена. «После начала дипломатического и политического конфликта Турции с США стало очевидно, что, пока он не будет урегулирован, Гюлена туркам американцы не отдадут точно. И сейчас Анкара пытается примириться с Вашингтоном, в том числе и выступив в поддержку операции США и их союзников в Сирии», — заключил Чупрыгин.