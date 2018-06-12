Президент Турции заявил о готовности страны применять С-400 в случае необходимости

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные будут готовы в случае необходимости применять зенитные ракетные системы С-400.
Президент Турции заявил о готовности страны применять С-400 в случае необходимости
  • Reuters

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

«Мы не будем просто закупать С-400, а потом отвозить их в хранилища. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?» — сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер отметил, что ранее Анкара «на протяжении нескольких лет просила подобные системы» у Вашингтона, но конгресс США отказался разрешать их продажу Турции.

«Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что даже пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления кредита», — добавил он.

Ранее в Турции объяснили беспокойство США по поводу покупки Анкарой С-400.

Президент России Владимир Путин назвал попытки оказания давления на Турцию в вопросе приобретения российских ЗРК абсолютно неприемлемыми. 

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