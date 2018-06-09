В Турции объяснили беспокойство США по поводу покупки Анкарой С-400
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«Они беспокоятся из-за того, что у С-400 очень сильные радары. Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные, прежде всего в отношении F-35 и другого вооружения НАТО», — цитирует Джаникли Anadolu.
По его словам, Турция гарантировала американским коллегам, что никакого риска и угрозы нет и не будет.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что С-400 необходимы стране для снижения внешней зависимости.
Президент России Владимир Путин назвал попытки оказания давления на Турцию в вопросе приобретения российских ЗРК абсолютно неприемлемыми.