В Турции объяснили беспокойство США по поводу покупки Анкарой С-400

Соединённые Штаты обеспокоены наличием сильных радаров у зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Анкара приобретает у Москвы, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

«Они беспокоятся из-за того, что у С-400 очень сильные радары. Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные, прежде всего в отношении F-35 и другого вооружения НАТО», — цитирует Джаникли Anadolu.

По его словам, Турция гарантировала американским коллегам, что никакого риска и угрозы нет и не будет.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что С-400 необходимы стране для снижения внешней зависимости.

Президент России Владимир Путин назвал попытки оказания давления на Турцию в вопросе приобретения российских ЗРК абсолютно неприемлемыми.